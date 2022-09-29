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Путин указал на противоречащие спортивным принципам санкции против российских атлетов
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Санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики», а в самой России всегда будут чтить идеалы олимпизма, говорится в приветствии президента Владимира Путина к международному форуму «Россия – спортивная держава».
«Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых – взаимоуважение и принцип «спорт вне политики», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
По словам Путина, Россия всегда будет радушной, гостеприимной страной, где на высоком организационном уровне проводят открытые соревнования для представителей разных государств и чтут идеалы олимпизма. Президент РФ заявил о намерении властей продолжить развитие спортивной инфраструктуры во всех регионах и совершенствовать систему поиска, подготовки и поддержки талантливой молодежи, а также предпринимать все необходимое для сбережения кадрового потенциала и лучших традиций отечественной тренерской школы.
Президент выразил надежду, что участники конференции выйдут на конкретные инициативы и предложения, которые будут востребованы на практике и послужат действенной защите прав спортсменов, укреплению международного гуманитарного сотрудничества, продвижению физкультурного движения и здорового образа жизни.
Напомним, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.
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Британский телеканал Sky News выдвинул версию о подрыве «Северных потоков»
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Целенаправленная атака на «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад, сообщил британский телеканал Sky News.
Как сообщает телеканал, власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций, что повышает вероятность обнаружения замыслов потенциального злоумышленника. Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад, передает ТАСС.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
На что больше похожа авария на морском газопроводе «Северный поток»?
Как считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам свой дорогой сжиженный газ по заоблачной цене. При этом он отметил, что если расследование подтвердит причастность Соединенных Штатов к взрывам «Северных потоков», то поставки СПГ из США в Европу могут превратиться для американцев в «перманентный кошмар».
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель констатировал, что инциденты на газопроводах «Северный поток» являются результатом преднамеренных действий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». По их данным, причиной повреждения газопроводов стали взрывы, а не землетрясения или оползни. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия против газопроводов и почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США.
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Зеленскому предложили вернуть Украине ядерный статус
Украинского президента Владимира Зеленского попросили заявить о выходе страны из Будапештского меморандума, по условиям которого Киев отказывается от ядерного оружия, соответствующая петиция появилась на его сайте.
Петицию назвали «Вернуть Украине ядерный статус, официально заявить о выходе из Будапештского меморандума, но после того, как США предоставит нам ядерное оружие (попросить его у США)», передает РИА «Новости».
Она появилась 22 сентября. Автор объяснил, что получение ядерного статуса Киевом необходимо для «ядерного сдерживания России».
Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года Россией, Британией, США и Украиной. Он гарантировал Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия.
В марте Зеленский заявлял, что Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел».
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В перехваченном разговоре сотрудника СБУ открылись подробности убийства первого главы ДНР Захарченко
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Новые подробности убийства первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко открылись в перехваченном разговоре сотрудника СБ Украины с агентом, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили о предотвращении теракта, планировавшегося спецслужбами Украины накануне проведения референдума. Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР. В распоряжении РИА «Новости» оказалась запись телефонного разговора сотрудника СБУ Александра Киященко, на котором он обещает агенту за совершение преступления 100 тыс. рублей.
«При обсуждении по телефону подготовки очередного террористического акта, который был сорван спецслужбами, оперативник СБУ Александр Киященко рассказал подробности организации теракта (в котором погиб Захарченко) в ДНР», – сообщил источник РИА «Новости».
«Чтобы ты понимал, за «Захарку» (Александра Захарченко) заплатили 5 млн рублей. Я говорю, 5 млн рублей отошло человеку, который исполнял... Два миллиона долларов – это был общий бюджет на все: на подготовку, на закладку, на так далее. А человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил 5 млн рублей», – рассказывает сотрудник СБУ в телефонном разговоре.
Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года. Власти республики назвали случившееся терактом.
Напомним, в мае бюст первого главы ДНР Александра Захарченко установили возле городской администрации. На церемонию пришли родители, простые жители, сослуживцы и друзья военного.
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В Nord Stream допустили возможность ремонта поврежденных веток «Северного потока»
Поврежденные нитки газопровода «Северный поток» могут отремонтировать, это не исключает оператор трубопровода Nord Stream, сообщают СМИ со ссылкой на представителя компании.
Есть опыт и поставщики для подобных операций, сообщили в компании агентству Dpa, передает ТАСС.
При этом необходимо оценить ущерб, нанесенный трубопроводам, прежде чем приступать к восстановлению. Осмотр повреждений предполагает, что власти «разрешат приближаться к зонам поврежденных участков ниток «Северного потока».
Кто понесет расходы по ремонту, представитель Nord Stream не указал.
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
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Трамп допустил, что инциденты на «Северных потоках» могут привести к войне
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«Диверсии», повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», могут привести к эскалации или даже войне, заявил бывший президент США Дональд Трамп.
Политик в своей социальной сети Truth Social указал, что «все говорят о большом урагане», который обрушился на Флориду, однако ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.
«Возможно, гораздо более важное событие в долгосрочной перспективе – это сообщение о том, что в отношении трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» (на которые я обращал внимание всего мира, когда был президентом, и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы. В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха!) были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне», – передает ТАСС слова Трампа.
В четверг газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя шведской береговой охраны сообщила об обнаружении четвертой утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
До этого британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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В городах Чехии начались митинги против антироссийских санкций
В столице Чехии и ряде других городов начались антиправительственные митинги под девизом «Чешская республика на первом месте», сообщил телеканал CNN Prima NEWS.
«Среди требований, выдвигаемых организаторами акции, уход в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с Россией о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости, добровольность вакцинации от CОVID-19, продовольственная «независимость» страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также же акции проходят в городах Брно, Пльзень, Ческе-Будеёвице, Острава, Карвина, Гавиржов, Либерец и других.
Организаторами выступили Иржи Гавел и Ладислав Врабел, которые называют себя «политически независимыми гражданами» и которые проводили митинг на той же Вацлавской площади 3 сентября.
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Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа из «Северных потоков»
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Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщила газета «Свенска дагбладет» со ссылкой на представителя ведомства.
По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две – в датской экономической зоне, передает ТАСС.
Ранее в четверг посольство России в США призвало расследовать атаки на «Северные потоки».
Ранее британский телеканал Sky News выдвинул версию, согласно которой целенаправленная атака на «Северные потоки» могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с трубопроводами несколько месяцев или даже лет назад.
В среду Генпрокуратура России открыла уголовное дело об акте международного терроризма после повреждений газопровода «Северный поток». Кроме того, Россия решила созвать Совбез ООН в связи с провокациями на «Северных потоках».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона обязана ответить на вопрос о причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток».
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Эрдоган прокомментировал просьбу Зеленского повлиять на Россию словами «Путин сделает, что задумал»
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган рассказал о том, как отреагировал на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поддержать четыре области Украины, участвовавшие в референдуме, и повлиять на российского лидера Владимира Путина.
«Я бы хотел, чтобы они не проводили референдум, а чтобы мы могли решить эту проблему дипломатическим путем... Путин, которого я знаю, каким-то образом сделает то, что он задумал», – передает Anadolu его слова.
Эрдоган подтвердил, что «Зеленский хочет, чтобы мы поддержали четыре (контролируемых Россией) области (Украины, где проводились референдумы о разделении), и хочет, чтобы мы убедили Путина.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей.
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Названа дата выпадения первого снега в Москве
Первые осадки в виде снега могут обрушиться на Москву уже в середине октября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
До конца сентября и первую неделю второго осеннего месяца осадков в виде снега в столице не предвидится, отметил синоптик, сообщает ФАН.
Согласно прогнозу, именно в середине октября температурные показатели будут держаться в районе нуля градусов. Поэтому первый снег в Москве может выпасть с 13 по 15 октября.
Напомним, что в среду синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.
Босфор заблокировало шедшее в Россию судно
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В проливе Босфор порожний сухогруз Viva Eclipse перекрыл движение, у него произошли неполадки с двигателем, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на экстренные службы Стамбула.
Сухогруз шел под флагом Панамы в Россию, у него отказал двигатель вблизи азиатского берега Стамбула в районе Юскюдар, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
На место отправились буксиры.
Согласно данным управления береговой охраны Турции, сухогруз встал на якорь в 100 метрах от побережья. К нему направили катера береговой охраны и специалистов по устранению неполадок.
Напомним, в 2021 году севший на мель танкер перекрыл судоходство в Суэцком канале. Кроме того, 24 марта водная артерия была заблокировна на пять дней контейнеровозом Ever Given, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала. Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given. 29 марта навигация по каналу возобновилась, через него начали проходить первые суда. Суммарный ущерб от блокировки Суэцкого канала вследствие инцидента с контейнеровозом Ever Given может составить 1 млрд долларов.
Икона «Троица» Рублева пострадала после пребывания в Троице-Сергиевой лавре
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Икона «Троица» работы Андрея Рублева претерпела 61 «существенное изменение» после того, как ее отправили в Троице-Сергиеву лавру, заявила искусствовед Ксения Коробейникова со ссылкой на реставраторов.
Икона не вернется в скором времени в экспозицию Третьяковской галереи, при этом в храме Сергиева Посада, куда увозили икону, не было подходящих климатических условий, передает «Газета.Ru» со ссылкой на искусствоведа.
На данный момент пять участков иконы находятся в плохом состоянии, их необходимо укрепить.
«Многократное реставрационное вмешательство усугубит структуру памятника и приведет к неподдающимся устранению проблемам сохранности», – добавила она.
«Святая Троица» находится на неопределенном сроке в хранении – это, в общем, трагедия. Из экспозиции Центрального музея русского искусства исключен один из центральных памятников мирового значения, и неизвестно, когда все это кончится», – заключила она.
Икона «Троица» была привезена в Троице-Сергиеву лавру 17 июля 2022 года впервые после Октябрьской революции. Галерея сообщила о ее возвращении 19 июля. Шедевр иконописи датирован XV веком, икона считается одним из самых известных творений Рублева. Она была написана для иконостаса Троице-Сергиева монастыря. В 1929 году ее доставили в Третьяковскую галерею.
США предложили наемникам на Украине двойную ставку
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США поместили объявление на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов о наборе наемников на Украину по двойной ставке, сообщает редактор информационного агентства Юрий Баранчик.
«В США массово рекрутируют наемников на Украину за 1–2 тыс. долларов в день... по двойной ставке. В списке требований к кандидатам указаны: безупречные физические кондиции, не менее пяти лет военного опыта в данном регионе Европы, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищенными системами связи и другое», – написал он в своем Telegram-канале.
Баранчик раскрыл, что соответствующее объявление 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства для силовиков и авантюристов SilentProfessionals.org.
При этом в описании вакансии на общедоступном сайте указано, что эти требования выдвигаются к кандидатам на должность «охранников и спасателей».
«Однако размер ставки говорит о том, что «специалистов с боевым опытом» набирают для высокорисковых задач: «1000–2000 долларов в день + премия», – заметил он.
Ранее власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить на Украину для участия в боевых действиях, так как не могут гарантировать их безопасность.
До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил о присутствии американских наемников и советников на поле боя на Украине и превращении США в сторону конфликта на Украине.
Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну».
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Пенсии неработающим пенсионерам повысят с нового года
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Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров проиндексируют с 1 января на 4,8%, сообщила пресс-служба Минтруда России.
«Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей. Страховые пенсии неработающих граждан, которые уже индексировались с 1 июня на 10%, с 1 января будут проиндексированы дополнительно на 4,8%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
На индексацию пенсий в бюджете Социального фонда заложено более 9,5 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий – почти 9 трлн.
Ранее с 1 июня страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить страховые пенсии еще на 4,8%.
«Таким образом суммарное повышение страховых пенсий за год превысит 15%, что больше прогнозного уровня инфляции 2022 года (12,4%)», – сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
С 1 января 2022 года средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров составляла 19 017 рублей, после июньских индексаций она составляет 20 864 рубля, а в январе 2023 года составит 21 864 рубля.
Сенатор США Грэм приравнял ядерный удар России по Украине к атаке на НАТО
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Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм предложил расценивать якобы возможное применение Россией ядерного оружия на Украине как «нападение на НАТО в целом».
«Если (президент России) Владимир Путин применит ядерное оружие, если он реализует свою угрозу в отношении Украины, я бы расценивал это как нападение на НАТО в целом», – приводит РИА «Новости» слова сенатора, сказанные им в ходе заседания юридического комитета Сената Конгресса США. При этом Москва неоднократно на официальном уровне отрицала планы по применению ядерного оружия на Украине.
Как отметил Грэм, в случае такого развития событий «радиация затронет всю Европу, а не только Украину». Сенатор также призвал Конгресс и союзников США по НАТО донести до РФ, что на нее «обрушится весь ад», если она решится применить ядерное оружие на Украине.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил Вашингтон в поощрении к эскалации ядерной риторики и предостерег США и Британию от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в манипуляциях и постановках с целью втягивания России в ядерную повестку.
Также в среду канцлер Германии Олаф Шольц предостерег президента России от применения ядерного оружия. В свою очередь экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам Путина о защите России всеми средствами.
В понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. При этом он отказался «углубляться в вопрос о том, какими будут последствия» подобного шага для Москвы.
В тот же день председатель 77-й сессии ГА ООН Чаба Кереши на министерской встрече по случаю Международного дня борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия предупредил о риске глобальной ядерной катастрофы из-за конфликта на Украине. Он также выразил мнение, что конфликт не ограничится тактическим уровнем применения ядерного оружия.
Вместе с тем, как сообщает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер признала, что власти Соединенных Штатов не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия. В Пентагоне заявили, что не видят смысла в повышении уровня готовности ядерных сил США.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Украина де-факто прекратила свое существование
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Украина де-факто прекратила свое существование, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Украина де-факто прекратила свое существование, а Херсонская область становится полноценным субъектом Российской Федерации. Время американской демократии и двойных стандартов подходит к концу. Глобалисты и прочие деятели нервно курят в стороне и понимают, что мир прежним уже не будет. Не будет рабства и колоний, не будет извращенцев и прочих недочеловеков, будет Россия и мир справедливости. Я счастлив и горд за жителей освобожденных территорий. Все будет хорошо», – написал Стремоусов в своем Telegram-канале.
Накануне в Москве приземлился самолет с главами освобожденных территорий, в том числе с заместителем главы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым и главой администрации Херсонской области Владимиром Сальдо.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области уже объявили об отделении региона от Украины.
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