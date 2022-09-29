Валуеву вручили повестку из военкомата

Депутат Госдумы Николай Валуев получил повестку из военкомата, он намерен отправиться по месту постановки на воинский учет.

«По-моему, всем пришли. Мне тоже пришла повестка. Я сейчас в военкомат пойду. Единственное, что мои коллеги молодцы, они это сделали, они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой. На следующей неделе я поеду обязательно в военкомат», – рассказал Валуев «Известиям».

Как подчеркнул депутат, частичная мобилизация – это очень важное решение для страны. По его словам, на территорию Украины прибыло огромное количество иностранных наемников, при этом речь идет о десятках тысяч человек. В этих условиях российской армии и военным республик Донбасса необходима поддержка.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщал, что получил от четырех единороссов – депутатов Госдумы – просьбу отправить их в зону спецоперации в составе ВС России. Ими стали зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол, а также глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, выразивший готовность отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя». Еще одним добровольцем стал зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.