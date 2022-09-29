Песков допустил возможность теракта на «Северных потоках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент на «Северных потоках» мог быть терактом.

«Беспрецедентный характер этого события, похоже, что это какой-то террористический акт, возможно, на государственном уровне, конечно, требует очень активного, энергичного сотрудничества. Это крайне опасная ситуация, которая требует срочного разбирательства», – передает ТАСС его слова.

Однако Песков добавил, что ответить на вопрос о возможности сотрудничества России и США при расследовании ЧП «невозможно, потому что каких-то субстантивных контактов и сотрудничества органов безопасности у нас нет».

Представитель Кремля подчеркнул, что для расследования ЧП потребуется взаимодействие нескольких стран.

«В условиях, когда сейчас налицо острый дефицит общения и нежелание очень многих стран идти на контакты с нами в таких чувствительных областях, очень много вопросов возникает», – пояснил Песков.

Также он отказался ответить на вопрос, будет ли «Северный поток» запущен вновь.

«Это технический вопрос. Мы не можем на него ответить», – заключил Песков.

Ранее страны НАТО в своем заявлении указали на диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Британский телеканал Sky News сообщил, что власти Британии не считают, что инцидент на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошел в результате действия подводной лодки одной из стран. По мнению источников телеканала в британских оборонных кругах, подлодка вряд ли могла быть задействована в диверсии, поскольку Балтийское море недостаточно глубокое для проведения подобных операций.

Телеканал подчеркнул, что целенаправленная атака на трубопроводы могла быть осуществлена посредством подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом, которые могли быть размещены рядом с «Северными потоками» несколько месяцев или даже лет назад.

В свою очередь постпред РФ в Вене Михаил Ульянов высмеял эту версию. «Один из западных нарративов состоит в том, что русские – патологические мазохисты. Их любимые занятия – обстреливать себя на ЗАЭС, взрывать собственные трубопроводы в Балтийском море и так далее, – отметил постпред. – Смешно? Да. Глупо? Да. Но часть западной публики покупает это с энтузиазмом», – приводит слова дипломата ТАСС.

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