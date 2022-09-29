Убивавших людей по заказам через даркнет наемников отдали под суд

Обвиняемых по делу о создании банды наемных убийц, действовавших через даркнет, отправили под суд во Владимире, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Магданова, Игоря Серова, Максима Комашко и Игоря Пышного», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Их обвиняют в зависимости от роли и степени участия в убийстве, нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, незаконном приобретении, передаче, хранении оружия, похищении или повреждении документов.

Следствие считает, что в 2020 году Магданов опубликовал в Сети объявление об убийстве по найму. Ему поступили заказы от неустановленных лиц на убийства трех человек. Магданов создал группу в мессенджере, куда вошли Комашко, Серов и Пышной.

Серов закупил в Сети огнестрельное оружие, боеприпасы, а Комашко собрал данные о жизни жертв, получив детализацию телефонных соединений одной из них. Летом 2020 года Пышной убил двух человек. Добраться до третьего банде помешали правоохранительные органы.

В сентябре 2021 года СК России сообщал о задержании Магданова, его подозревали в организации убийства в 2020 году супругов во Владимирской области через даркнет и подготовке к убийству жителя Петербурга. Наемного убийцу и соучастников успели арестовать до этого.

Дело направили во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.