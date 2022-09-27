Казахстан решил провести переговоры с Москвой в связи с ростом числа прибывающих россиян

Астана проведет переговоры с Москвой для решения проблемы роста прибывающих в Казахстан россиян, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры», – передает РИА «Новости» слова Токаева в ходе встречи с общественностью в Туркестане.

По его словам, «приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций, вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами».

«Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», – заявил Токаев.

Ранее пресс-служба комитета национальной безопасности Казахстана сообщила, что информация о закрытии казахстанских пунктов пропуска на границе с Россией не соответствует действительности.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакие решения о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России не принимались.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.