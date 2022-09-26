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В МИД заявили о росте агрессивности американского курса
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Линия Вашингтона в отношении Москвы становится все агрессивнее, Россия предостерегает США от опрометчивых шагов, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.
«Агрессивность американского курса нарастает. Нам приходится в постоянном режиме направлять в Вашингтон сигналы, предостерегающие от опрометчивых шагов. Сигналы, которые свидетельствует о том, что мы весьма и весьма ответственно относимся к собственной линии», – передает ТАСС его слова.
Рябков добавил, что безудержное наращивание поддержки Украины со стороны США и их союзников приближает всех к опасной черте.
«Мы неоднократно направляли предупредительные сигналы американским коллегам относительно того, что их безудержное, безостановочное наращивание всех форм поддержки Киева, в том числе во взаимодействии со своими союзниками, приближает нас всех к опасной черте», – сказал замминистра.
Также представитель МИД пояснил, что давление на Москву после проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области будет усилен.
«Безусловно, ситуация после проведения референдумов не станет проще. Безусловно, те заявки на усиление нажима на Россию, которые прозвучали в том числе и с ооновской трибуны на самом высоком уровне со стороны США и группы государств, которыми они руководят, будут реализовываться. Мы к этому готовы. Мы продолжим борьбу, в том числе на дипломатическом фронте», – указал замминистра.
Россия решила показать американским инспекторам ракету «Сармат»
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Россия покажет американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» до 20 февраля 2024 года, следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок.
Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024 года на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе», передает РИА «Новости».
Инспекционной группе будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер. В ходе показа будут проводиться измерения при помощи рулетки, динамометра, уровней, отвесов и мерных реек. Также планируется изготовление 20 цветных фотографий.
Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь рассказал, что новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» наземного базирования обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года.
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев в свою очередь заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков.
Он также заявил, что, вероятно, системы противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия.
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Запад придумал «наказание» для России за «ядерный удар» по Украине
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Западные союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия во время спецоперации на Украине, в том числе военного характера, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – приводит РИА «Новости» текст статьи FT.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации.
Трое источников газеты заявили, что члены НАТО в частном порядке передали Москве свою позицию, описав масштаб ответных действий при применении Россией ядерного оружия. По их мнению, «угрозы возмездия станут лучшим сдерживающим фактором».
Ранее в понедельник глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на «весьма существенные» риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
США пригрозили России «катастрофическими последствиями» применения ядерного оружия на Украине
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Американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.
«Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент [России Владимир] Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. <...> Это не сдержит нас сейчас [в предоставлении военной помощи Украине]. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – передает его слова ТАСС.
Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он.
«Мы также ясно заявляли публично, что <...> США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
В Хорватии рассказали о неожиданных для Байдена решениях Путина
Решение президента России Владимира Путина провести в стране частичную мобилизацию и поддержать проведение референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины застало главу администрации США Джо Байдена врасплох, заявил хорватский журналист Зоран Метер в колонке для Geopolitika.news.
«Владимир Путин начал действовать в крайне нежелательный момент для Джо Байдена, который ведет активную кампанию за Демократическую партию в канун выборов в конгресс, запланированных на начало ноября», – приводит слова публициста РИА «Новости».
Он напомнил, что американцы не считают события на Украине важной проблемой для своего государства, и, согласно опросам, отводят положению дел в той стране лишь 11 место среди приоритетов для США. Поэтому Байдену будет крайне трудно объяснить гражданам, для чего он стремится дальше радикализировать политику в отношении России, рискуя прямым военным столкновением с ядерной державой, подчеркнул Метер.
По мнению журналиста, в условиях агрессивной политики Соединенных Штатов, от дальнейшей эскалации в напряжении между Москвой и Западом теперь могут спасти только прямые и результативные переговоры США и России.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним также, в среду президент РФ Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. В Минобороны разъяснили, что студенты дневных и вечерних отделений частичной мобилизации не подлежат. В военном ведомстве также назвали не подлежащих частичной мобилизации лиц. В четверг в России заработала горячая линия по вопросам мобилизации.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия
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У американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США.
Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других», передает ТАСС со ссылкой на CBS.
«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.
Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию».
Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях», передает РИА «Новости».
США считают, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран. Как заявил глава внешнеполитического ведомства США, «у украинцев есть все права вернуть их».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американские власти «на очень высоком уровне» предупредили Россию, что последствия применения Москвой ядерного оружия будут иметь катастрофические последствия.
Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
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В администрации США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
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Администрация Соединенных Штатов очень серьезно воспринимает высказывания президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит необходимости повышать уровень готовности американских ядерных сил, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы, безусловно, очень серьезно воспринимаем эти угрозы. Но на данный момент мы не видим причин для изменения нашего собственного уровня готовности ядерных сил», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.
Жан-Пьер попросили прокомментировать статью The Washington Post, согласно которой США в течение нескольких месяцев в частном порядке связываются с руководством России, предупреждая о серьезных последствиях, которые будет иметь применение ядерного оружия. «Я сейчас не собираюсь говорить о каких-либо частных консультациях», – ответила она.
При этом официальный представитель Белого дома выступила с утверждением, что Соединенные Штаты «в течение многих месяцев предупреждали о фиктивном референдуме» о вступлении в состав РФ, который может быть проведен в ряде регионов Украины. Она добавила, что США не признают присоединение к РФ регионов Украины, ДНР и ЛНР. «Мы будем продолжать осуждать эти действия», – заключила пресс-секретарь.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия.
При этом замглавы МИД России Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии, посвященной 60-летию Карибского кризиса, заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж. «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей некоторых государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия», – пояснил Путин.
«Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО», – подчеркнул российский лидер. «Те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», – обратил внимание глава государства.
В тот же день министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что все виды и рода Вооруженных сил РФ, в том числе ядерная триада, выполняют свои задачи, которые соответствуют Конституции России и указаниям верховного главнокомандующего.
В США раскритиковали призывы Киева начать ядерную войну с Россией
Ведущий Fox News Такер Карлсон увидел в словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка призывы к США начать ядерную войну с Россией и раскритиковал его.
Ранее в интервью The Guardian Подоляк заявил, что США должны ответить России, если будет использовано последней ядерное оружие на Украине. По словам Подоляка, удары могут последовать даже в том случае, «если Москва только подумает о такой возможности».
«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!», – отметил Такер, передает РИА «Новости».
Помощник президента Украины заявил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы добиться разрешения украинского кризиса путем мирных переговоров.
В среду президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России, в ход пошел ядерный шантаж.
Американист Межуев объяснил заявления США о последствиях применения ядерного оружия на Украине
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«Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс, отказываются принуждать Киев к переговорам и неверно трактуют предостережение Владимира Путина», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Ранее союзники Киева разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия на Украине.
«Американцы полагают, что предостережение Владимира Путина якобы было адресовано в первую очередь Киеву. И они считают, что если Россия использует тактическое ядерное оружие на Украине, это фактически будет означать вступление НАТО в войну. В частности, бывший командующий группировкой НАТО в Европе Ходжес заявлял, что в таком случае возможен удар конвенциональным оружием по Черноморскому флоту», – рассказал доцент МГУ Борис Межуев.
«Кроме того, нельзя исключать, что Блинкен и Салливан ведут речь о предоставлении Украине оружия массового поражения. Это хоть и маловероятно, но гипотетически возможно. Сам факт гарантирования ответа означает, что идея «эскалации ради деэскалации», которую они якобы увидели в словах российского президента, невозможна. Такое интерпретирование слов российского лидера – попытка доказать, что именно действия России ведут к повышению градуса напряженности вокруг конфликта и приближают применение тактического ядерного оружия. Они намеренно говорят о «ядерных планах» Москвы», – отметил собеседник.
«Правильно ли они поняли предостережение Путина или вкладывают в его слова свои собственные мысли – этот вопрос остается открытым и находится исключительно на их совести. Кроме того, не стоит забывать, что американцы всегда просчитывают все возможные варианты развития событий, чтобы определить наиболее выгодный для себя, и все результаты их расчетов довольно быстро предаются огласке», – полагает он.
«Вот и теперь Штаты выбрали тактику вынуждения России на продолжение развязанной Западом бесконечной войны. Поэтому они саботируют дипломатический процесс и отказываются принуждать Киев к переговорам. Такое поведение администрации Байдена вызывает подчас серьезную критику внутри американской власти. Поэтому оппозиционное течение может развиваться дальше, в том числе в рамках американской избирательной кампании в контексте выборов в Конгресс», – рассказал эксперт.
«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что США не отрицают высказанное российским президентом заявление о том, что это именно они сорвали мирные переговоры в Стамбуле. Теперь им остается надеяться только на то, что мобилизация и перспектива затяжной войны напугают Россию и подорвут внутреннюю стабильность. Вместе с тем совершенно очевидно, что эту ситуацию могут изменить большие победы российской армии и кардинальный перелом хода боевых действий. На что мы, безусловно, очень сильно надеемся», – заключил Межуев.
Ранее стало известно, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, отказавшись обсуждать конкретные шаги США. Блинкен сказал, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия». По его словам, «любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других».
«Мы очень ясно говорили россиянам – публично и в частном порядке – прекратить безответственные высказывания о ядерном оружии», – сказал он, подтвердив, что были непубличные контакты на эту тему. Блинкен заявил: «Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала <...>, что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять». По версии госсекретаря, США «сосредоточены на том», чтобы все стороны «действовали ответственно» в плане заявлений о ядерных вооружениях.
Как заявил глава Госдепа, США нацелены на то, чтобы конфликт на Украине «не разрастался и не расширялся», но собираются «помочь украинцам защищать себя» и «побудить другие страны оказывать давление на Россию». Блинкен утверждает, что сейчас «нет никаких переговоров» об урегулировании конфликта на Украине, «потому что Россия не демонстрирует в данный момент никакой готовности участвовать в конструктивных обсуждениях». Он также отметил, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области «никогда не будут признаны» российскими со стороны других стран.
Схожей риторики придерживается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы серьезно это воспринимаем, не в первый раз президент Путин выступает с ядерными угрозами в ходе этого конфликта. Это не сдержит нас сейчас в предоставлении военной помощи Украине. Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях о том, что для России будут катастрофические последствия, если Россия применит ядерное оружие на Украине», – сказал он.
Салливан подчеркнул, что разговор с Москвой был конфиденциальным. «Но они (российские власти – прим. ВЗГЛЯД) понимают, с чем столкнутся, если продолжат двигаться по этому темному пути», – сказал он. «Мы также ясно заявляли публично, что США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», – добавил Салливан.
Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными. «Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», – говорится в публикации издания.
По словам одного из источников FT, у Запада и Москвы сложилось разное понимание «красных линий» вокруг сложившейся ситуации. Между тем в Пентагоне заявили, что в настоящее время не видят смысла в повышении уровня готовности американских ядерных сил.
Напомним, ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».
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Посол Антонов: США хотят расчленить Россию на удельные княжества
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США поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия, заявил посол России в США Анатолий Антонов в видеообращении к участникам международной научной конференции в Дипломатической академии МИД России, посвященной 60-летию Карибского кризиса.
«Если следствием Карибского кризиса стало признание возможности мирного сосуществования двух великих держав, то сейчас, за последние десятки лет Вашингтон поставил задачу низвергнуть Россию, поставить ее на колени, а лучший вариант – расчленить, создав на нашей территории несколько «удельных княжеств», и, разумеется, лишить ядерного оружия и законного места в качестве постоянного члена СБ ООН», – передает ТАСС слова дипломата.
Антонов отметил, что сегодня «налицо жесткое давление США по всему периметру российских границ, где полигоном для испытаний наиболее враждебной схемы стала Украина». «Сегодня трудно предугадать, насколько далеко готовы пойти в Вашингтоне в обострении отношений с Россией. Смогут ли американские правящие круги остановиться у опасной черты, как это произошло во время Карибского кризиса?» – подчеркнул он.
Ранее Антонов обвинил Вашингтон в замедлении восстановления мировой экономики из-за нелегитимных рестрикций против России.
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В США пообещали не диктовать политику России в будущем
США не собираются диктовать в будущем российскую политику, ее должны определять россияне, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу ABC.
«Президент США [Джо] Байден намерен сосредоточиться на том, как обеспечить Украине лучшее положение. Россиянам самим определять будущее России», – передает его слова ТАСС.
«Будущее российской политики будет диктоваться не в Вашингтоне, не кем-либо в Европе, а россиянами внутри страны», – добавил Салливан.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются превратить весь земной шар в свой «задний двор», применяя незаконные односторонние санкции к несогласным, Россия призывает строить будущий справедливый миропорядок без шантажа и запугивания.
Эксперт: Показ «Сармата» американцам поможет предотвратить ядерную войну
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Тяжелые региональные конфликты не должны влиять на стратегическую стабильность, поэтому решение показать США свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету можно только приветствовать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД академик Алексей Арбатов, комментируя согласие Москвы продемонстрировать инспекторам из США ракету «Сармат».
«Показать американской инспекционной группе новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» не только можно, но и нужно. Как известно, в прошлом году Москва и Вашингтон продлили до 2026 года договор СНВ-3. Этот документ предусматривает систему инспекций и проверок: мы показываем свои ракеты, а США – свои», – пояснил руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, академик Алексей Арбатов.
Собеседник подчеркнул, что такие проверки не останавливаются даже на фоне нынешних событий вокруг Украины. «Такие тяжелые, даже страшные конфликты, как тот, что сейчас происходит, – это один уровень, а стратегическая стабильность – на другом уровне. Стратегическая стабильность подразумевает предотвращение глобальной ядерной войны. А такая война уже не оставит на земле никого живого, так что в результате некому будет вспоминать про Донбасс, Крым и Украину», – считает академик.
Арбатов приветствовал тот факт, что Москва и Вашингтон по-прежнему поддерживают контакт. «Косвенно этот контакт помогает сохранить перспективы мирного урегулирования украинского и других региональных конфликтов», – надеется эксперт.
В пятницу стало известно, что Москва решила показать инспекторам из США новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Это следует из технического задания, размещенного на портале госзакупок, передает РИА «Новости». Правда, произойдет показ очень нескоро – лишь через полтора года. Согласно размещенному документу, по 20 февраля 2024-го на предприятии «Красмаш» планируется провести «Тренировку и проведение процедуры показа МБР РС-28 американской инспекционной группе». Будут показаны ракета в сборе без головной части, ее первая ступень и транспортно-пусковой контейнер.
Как говорил в июне президент Владимир Путин, «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце этого года. Отмечается, что основанием для такого показа является Договор между Россией и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Накануне генеральный конструктор ГРЦ Макеева (предприятие-разработчик) академик РАН Владимир Дегтярь заявил, что «Сармат» обесценит все наработки стран НАТО в области вооружений. Ракета создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков. По оценке экспертов, способные противостоять «Сармату» системы ПРО в ближайшие десятилетия не появятся.
Напомним, в августе Россия временно заморозила механизм, по которому американцы инспектировали ее стратегические объекты. Пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс утверждал, что введенные против Москвы санкции «полностью совместимы» с СНВ-III и «не препятствуют проведению» российских инспекций в США.
Эксперты напомнили Байдену о регулярных иностранных интервенциях США
После начала референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожье президент США Джо Байден заявил, что не признает их результаты, об этом же заявили глава ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других западных лидеров, российские эксперты после этого напомнили США, что у них нет монополии на истолкование международного права.
Также она напомнили Штатам о регулярно предпринимаемых данной страной иностранных интервенциях.
«Многое уже сказано и о правовой основе проведения референдумов, и о непоследовательности реакции Запада, в том числе на примере того же «косовского прецедента», – передает НОМ слова Алексея Мартынова, политолога, директора Международного института новейших государств.
Он заявил, что санкции может вводить только Совбез ООН, но сейчас США «творят правосудие» на свое усмотрение, заставляя делать это и других.
Мартынов также напомнил властям в Вашингтоне, что, согласно официальным данным Congressional Research Service, исследовательского института Конгресса США, «с 1796 года США предприняли 469 иностранных интервенций».
Байден обещал поработать с союзниками США над «издержками для России»
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Соединенные Штаты будут работать с союзниками и партнерами над созданием дополнительных «быстрых и мощных» экономических издержек для России, заявил президент США Джо Байден, комментируя референдумы о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.
«Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские референдумы являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН», – приводит ТАСС мнение Байдена, которому 20 ноября исполнится 80 лет.
«Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы создать дополнительные быстрые и мощные экономические издержки для России», – заявил действующий президент США.
Кроме того, Вашингтон, по его словам, будет и дальше поставлять военную помощь Киеву. «Мы продолжим поддерживать украинский народ и предоставлять ему помощь в сфере безопасности, чтобы помочь защитить себя <…>», – выступил с утверждением Байден.
Накануне в администрации США пообещали России «дополнительные экономические издержки» в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Лавров указал на желание Запада расчленить Россию из-за ее самостоятельности
Западные страны уже открыто говорят о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за самостоятельный курс, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные масштабы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН.
По его словам, официальная русофобия приобрела на Западе беспрецедентные, гротескные масштабы. «Там уже не стесняются открыто заявлять о намерении не только нанести нашей стране военное поражение, но и разрушить, расчленить Россию. Другими словами, добиться исчезновения с политической карты мира слишком самостоятельной геополитической величины», – цитирует ТАСС Лаврова.
Также он отметил, что Вашингтон провозгласил задачу подчинения азиатских пространств.
«Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом «порядка, основанного на правилах», Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации: «либо с нами, либо против нас». Третьего не дано, никаких компромиссов. Продолжая бездумный курс на расширение НАТО на восток, приближение военной инфраструктуры блока к границам России, теперь США поставили задачу подчинения азиатских пространств», – отметил глава МИД России.
Также министр иностранных дел России заявил, что финансовые и логистические препоны для экспорта российского зерна и удобрений, созданные США и ЕС, так до конца и не были сняты.
«Приветствуем усилия генсекретаря [ООН Антониу Гутерриша], способствовавшие заключению стамбульских договоренностей от 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока — суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты», — отметил Лавров.
Ранее Сергей Лавров обвинил США в стремлении превратить мир в свой «задний двор».
Посол России в США заявил, что Штаты поставили задачу расчленить Россию на несколько «удельных княжеств», а также лишить ее ядерного оружия.