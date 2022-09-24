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Наблюдатель из Германии указал на добровольный характер референдума в Запорожской области
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Немецкий наблюдатель за ходом референдума в Запорожской области Стефэн Бруно Шаллер заявил, что люди добровольно идут на избирательные участки.
«Конечно, мы видим, что здесь западная пресса говорит о том, что людей заставляют голосовать, что голосование проходит в напряженном режиме, но когда я нахожусь здесь, я вижу своими глазами, что люди голосуют добровольно, и мы видим эту разницу между подачей информации и тем, что происходит на месте», – цитирует наблюдателя Telegram-канал lovomvka.
Также Шаллер добавил, что очень странно читать новости западной прессы про то, какое якобы давление здесь оказывается, и видеть своими глазами, насколько спокойно все проходит.
23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Нарышкин рассказал об истерике ЕС и НАТО по поводу референдумов
Начавшиеся на освобожденных территориях и в республиках Донбасса референдумы вызывают «крайне нервную, по сути, истеричную реакцию» в НАТО и ЕС, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Подобное поведение отражается в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об антироссийских санкциях, чьей мишенью станут «все причастные» к референдумам, говорится в публикации на сайте СВР.
Это также демонстрирует отношение правящего класса на Западе к демократии, он, по утверждению Службы, «ненавидит народное волеизъявление».
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«Ведь именно референдумы являются одним из основополагающих инструментов реального народовластия, не поддающегося контролю олигархии и продажных политтехнологов. Позиция Борреля отражает глубинный страх «коллективного Запада», где власть сосредоточена в руках узкой группы лиц в обход демократических процедур и может быть утрачена в случае прямого волеизъявления населения», – отмечается в сообщении.
Неприятие бюрократами в ЕС референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях нельзя рассматривать как особый случай, такую же нервную реакцию получало голосование о самоопределении Каталонии в 2017 году.
В 2023 году стремятся воспрепятствовать властям Шотландии организовать в 2023 году повторный референдум о независимости региона.
«Тем самым именно Запад дискредитирует понятие и смысл демократии, жонглируя соответствующей фразеологией для произвольного и крайне опасного разделения мира в своих эгоистичных интересах на «правых и неправых», – говорится в тексте.
К первым относят демократические страны, ранее воспринимавшиеся «светочами свободы», но выродившиеся в «тоталитарно-либеральные режимы, не терпящие свободы мнений и слова».
К неправым относят государства, в которых живет большая часть населения планеты, на них навешивают ярлыки «авторитарных и тоталитарных режимов».
«При этом именно в незападных государствах жизнь строится на основе уважения к человеку, к традиционным общечеловеческим ценностям, к праву на народовластие и самоопределение», – заключили в СВР.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
ВСУ ночью обстреляли Донецк снарядами «натовского» калибра
Украинские силовики в субботу ночью обстреляли Донецк из ствольной артиллерии «натовского» калибра 155 мм и снарядами калибра 152 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации представительства ДНР в СЦКК, вооруженные формирования Украины открывали огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. В общей сложности было выпущено 24 снаряда, передает ТАСС.
В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле Донецка снарядами калибра 155-мм, выпущенными, предположительно, из французской самоходной гаубицы Caesar. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити».
Днем ранее ВСУ обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Явка на референдуме в ЛНР превысила 21%
В Луганской народной республике явка избирателей на референдуме к 20.00 мск составила больше 21%, сообщила председатель республиканского ЦИК Елена Кравченко.
«На 20.00 явка у нас составила 21,97%», – цитирует Кравченко РИА «Новости».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
По ее данным, всего в ЛНР проголосовали 298 тыс. 900 человек.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Пушилин проголосовал на референдуме в ДНР
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил, что проголосовал на референдуме о вхождении республики в состав России в Макеевке.
«Конечно же, я как один из тех людей, которые не хотят ждать, не хотят откладывать на потом, проголосовал именно сегодня», – заявил Пушилин в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Он пояснил, что проголосовал на выездном участке придомовой территории Макеевки.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В ДНР сообщили почти о четверти проголосовавших избирателях на референдуме
В первый день референдума в Донецкой народной республике проголосовала почти четверть избирателей, сообщил глава Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.
«Явка сегодня составила 23,64%. Выделились лидеры в сегодняшней гонке: Тельмановский район, город Дебальцево, город Енакиево, город Ждановка и город Шахтерск», – цитирует Высоцкого ТАСС.
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Он добавил, что в цифрах это свыше 370 тыс. человек проголосовавших в республике в первый день референдума.
Ранее в ЛНР сообщили, что к 20.00 явка на референдуме составила больше 21%.
Эксперт Шаповалов рассказал о мировой практике референдумов о независимости
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал о сложившейся мировой практике проведения референдумов о независимости отдельных территорий и об их вхождении в состав других государств.
«Новая и новейшая история знает множество примеров проведения как референдумов о независимости отдельных территорий, так и об их вхождении в состав других государств. Часто такие референдумы проводились против воли государств, в состав которых на момент проведения референдумов входили эти территории. И в значительной части подобных случаев результаты были признаны западными странами, а в некоторых – сами процедуры инициировались и активно поддерживались Западом», – цитирует Шаповалова «Комсомольская правда».
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«Показательной является история Техаса, который сначала провозгласил свою независимость от Мексики, а затем был принят в состав США. Здесь даже не было референдума как такового. Решение о независимости от Мексики было принято в 1836 году на собрании представителей американских переселенцев. К этому времени Техас уже находился в состоянии войны с Мексикой», – отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«В 1957 году Саарская область вошла в состав ФРГ. Эта история интересна тем, что жители Саара на референдуме 1955 года отказались от статуса независимого государства, что послужило основанием для возвращения этой территории в состав Германии», – напомнил Шаповалов.
Кроме того, замдиректора Института истории и политики МПГУ обратил внимание, что «в 1990 и в 1991 годах входившие на тот момент в состав Югославии Словения и Хорватия вопреки и против воли Югославии провели референдумы о независимости, активно поддержанные странами НАТО».
Более того, Шаповалов напомнил, что «в 1991 году референдумы о независимости были проведены в некоторых республиках СССР (Эстонской, Украинский, Грузинской, Молдавской, Туркменской, Армянской и Азербайджанской)». «Все референдумы были проведены вопреки воле власти и народа Советского Союза. До этого на всесоюзном референдуме большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза. При этом, что характерно, в РСФСР и Украинской ССР за сохранение Союза высказалось примерно одинаковое количество граждан – около 70%. Тем не менее результаты республиканских референдумов о выходе из состава Союза, противоречащие как законам СССР, так и решению советского народа сохранить единую страну, были признаны западными странами, а Советский Союз был развален», – указал замдиректора Института истории и политики МПГУ.
«Но самым резонансным примером стал «косовский прецедент». Решение о выходе автономного края Косово из состава Югославии было принято вопреки воле югославского государства. Сербия по сей день не признает факт выхода Косова. Тем не менее это не помешало странам Запада признать независимость Косова. А в 2010 году международный суд ООН вынес консультативное решение о том, что провозглашение независимости края не нарушает международного права», – подчеркнул Шаповалов.
«Все указанные, а также множество других примеров, свидетельствуют, что проведение референдумов о независимости и вхождении территорий в состав других государств – достаточно распространенная в мире практика. И попытка представить референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области как беспрецедентные – не что иное, как проявление политики двойных стандартов», – заключил замдиректора Института истории и политики МПГУ.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты и СМИ отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Главам участковых комиссий в ЛНР поступили угрозы на референдуме
Председатели участковых комиссий в Луганске получили угрозы со стороны украинских провокаторов в ходе референдума, сообщила руководитель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
«СМС [с угрозами] поступают на номера республиканского оператора, на личные номера председателей», – цитирует Кравченко ТАСС.
Она пояснила, что провокаторы отправляют членам комиссий сообщения с угрозами в мессенджерах. Правоохранительные органы уже разбираются с фактами угроз.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Начался второй день голосования в Донбассе и на освобожденных территориях
В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях начался второй день референдума.
«Сегодня у нас открыты все – 461 участок. Продолжается сегодня голосование», – цитирует председателя ЦИК ЛНР Елену Кравченко РИА «Новости».
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Глава ЦИК Херсонской области Марина Захарова заявила, что в 8.00 по местному времени по маршрутам выехали все 198 участковых избирательных комиссий, передает ТАСС.
«Ожидаем сегодня такую же массовую явку на участки, как и вчера», – добавила она.
Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко сообщила, что в регионе на второй день референдума вышли более 5 тыс. членов избирательных комиссий.
«Каких-либо инцидентов и нарушений на момент начала голосования не зафиксировано», – уточнила Катющенко.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
К вечеру пятницы предварительная явка на референдуме в Запорожской области, как сообщала председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко, с учетом голосования за рубежом превысила 20%.
В Москве в митинге «Своих не бросаем» в поддержку референдумов участвуют более 50 тыс. человек
В Москве на Манежной площади стартовала патриотическая акция «Своих не бросаем» в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
На акцию собралось много людей с флагами России и присутствуют флаги некоторых политических организаций. Также всех пришедших внимательно досматривают, передает РИА «Новости».
Инициаторами проведения патриотического митинга стали Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» и комитет общественных связей Москвы, пишет Агентство городских новостей «Москва».
В мероприятии примут участие представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, а также артисты и музыканты: Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Ф. Скляр и Shaman.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
В Общероссийском народном фронте (ОНФ) уверены, что данная акция станет ярким событием и привлечет внимание большого числа жителей и гостей столицы. Организаторы акции убеждены, что «проведение патриотического мероприятия в дни референдумов отвечают чаяниям всех россиян и поможет выразить поддержку москвичей жителям освобожденных территорий».
На данный момент более 50 тыс. человек участвуют в митинге. Певица Юлия Чичерина уже начала свое выступление, сообщили в Telegram-канале «Народного фронта».
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Эксперты назвали решение о референдумах в Донбассе давно назревшим
Москва делает все, чтобы защитить жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, проведение референдума об их присоединении к России – правильный шаг, тем более что Украина уже не считает эти территории своей страной, считают эксперты.
«Это решение уже перезрело. Украина превратила страну в фашистский концлагерь. Если им удается вернуть какие-то территории, там тут же начинаются этнические чистки в самых варварских видах, хуже, чем в Сирии, или как в Югославии было. Все гораздо хуже. Открыто идет террор против всех, кого сочтут, скажем так, нелояльными к украинской власти. Мы уже не имеем права отступать. То, что происходит в Харьковской области, там уже сотни людей расстреляны и пропали без вести. Происходят пытки, мародерства, изнасилования – что угодно. В своей стране так себя не ведут. Но Украина уже не считает потерянные территории своей страной. И это очевидно», – заявил журналистам военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению, экс- советник Генсека ООН Игорь Никулин.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Никулин добавил, что вхождение в Россию – единственная возможность для освобожденных территорий на защиту, и россияне должны поддержать это решение, так как на востоке Украины живут русские люди сотни, если не тысячи лет.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заслуженный мастер спорта России Ольга Зайцева также прокомментировала ход референдумов, отметив, что если народ требует, значит, решение о референдумах назрело.
«Россия выступает здесь в роли защитницы наших братских народов, которых обижают. <…> Конечно, страна и наше руководство делают правильные шаги, и уже давно надо скорее их (ЛНР, ДНР, Херсонскую область и Запорожье – прим. ВЗГЛЯД) признать, и надеюсь, что все получится хорошо. <…> Мы делаем все, чтобы защитить наших собратьев и наши границы. Поэтому надеюсь, что такое решение вопроса поможет защитить мирных жителей. Потому что их гибнет очень много», – подчеркнула она.
Зайцева добавила, что русские люди всегда всем помогают и всех всегда защищают. «Наверное, у нас это в менталитете», – уточнила она.
Фигурист, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Роман Костомаров также прокомментировал ход референдумов. Он отметил, что если люди хотят войти в состав России, почему они не могут сделать этого. По его мнению, нужно обеспечить право на самоопределение жителям освобожденных территорий.
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов согласился с министром иностранных дел Румынии, который сказал, что Украина просто собрана из разных народов, которым очень тяжело друг с другом ужиться, поэтому естественно, те люди, которые живут в Донбассе, они, наверное, душой хотят быть в Российской Федерации.
«Мне так кажется <…>, за них тяжело решать. Но, по крайней мере, дать им возможность высказать свое мнение, это идея неплохая, чтобы им хотя бы можно было к чему-то апеллировать, к мнению людей. То есть не просто предполагать, как мы сейчас предполагаем, что они там хотят <…>, а знать, что так хотят или точно так не хотят. И чтобы они могли высказать свое мнение», – подчеркнул Холодов.
Он также отметил, что всегда в мире было так, что часто какие-то регионы присоединялись к другим, чтобы защитить себя, всегда так было, что стараются с кем-то более крупным и добрым объединиться. «Российская Федерация состоит из многих регионов, которые когда-то как-то присоединялись. Она же не всегда была такой огромной. Она прирастала своими территориями и, естественно, многие из них прирастали как раз для того, чтобы защитить себя, защитить свою жизнь», – пояснил Холодов.
По его мнению, после того как Россия признает территории как самостоятельное государство, люди должны принять какие-то решения, и после этого уже, в зависимости от того, попросят они, например, объединиться или не попросят, уже Российская Федерация может как-то на это реагировать. «Пока мы только видим намерения. Мы же не знаем, как народ проголосует, не можем решить. Хотя <…> я бы предположил, что они в большей степени будут поддерживать такое решение», – добавил Холодов.
Он резюмировал, что Россия должна поддержать дружественных людей, которые живут рядом, поступить иначе было бы подло.
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В ДНР сообщили об артиллерийском прикрытии избирательных участков
В дни референдума союзные силы стали интенсивнее использовать артиллерийские системы «Тюльпан» и «Малка» для подавления ВСУ, сообщили в Народной милиции ДНР.
«Артиллерийские установки большой мощности – 240 мм самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и 203 мм пушки 2С7М «Малка» своим огнем прикрывают жителей Донбасса, не позволяя националистам сорвать процесс голосования на референдуме», – цитирует сообщение Народной милиции республики ТАСС.
Ваше отношение к проведению референдумов о присоединении Донбасса и освобожденных территорий к России?
Напомним, референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
Пушилин оценил явку в первый день на референдуме в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин оценивает как более чем хороший результат по явке во время первого дня голосования на референдуме по вопросу о вхождении региона в состав России.
«Это более чем хороший результат. Мы даже не ожидали в первый день такого процента по явке. Вчера мы зафиксировали явку на уровне 23,64%, это достаточно серьезно», – передает ТАСС слова Пушилин, сказанные в эфире телеканала «Россия-24».
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из «натовских» снарядов
Украинские военные утром в субботу провели обстрел Донецка и Горловки, всего было выпущено восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 06.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – город Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм; 07.40 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Между тем мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района в четверг погиб мужчина 1966 года рождения, передает ТАСС.
До этого ночью ВСУ также проводили обстрел Донецка из ствольной артиллерии «натовского» калибра и калибра 152 мм.
В четверг глава ДНР Денис Пушилин сообщал об обстреле Донецка снарядами калибра 155-мм, выпущенными, предположительно, из французской самоходной гаубицы Caesar. По данным мэра города Алексея Кулемзина, в результате обстрела ВСУ погибли шесть человек. Он сообщал, что по центру Донецка велся интенсивный обстрел, есть попадание во вход крытого рынка, а также «прилеты» в районе «Донецк-сити».
ВС Украины возобновили обстрел центра Донецка
Вооруженные силы Украины возобновили в субботу обстрел центра Донецка, под огонь попал бульвар Пушкина, дом правительства и площадь Ленина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Ворошиловский район Донецка. Под обстрелом укрофашистов самый центр города. Бульвар Пушкина, дом правительства, площадь Ленина», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Также отмечается, что в центре города слышны сирены экстренных служб. Во время обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель, двое пострадали, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее в субботу в штабе сообщали, что в результате обстрела Петровского района в четверг погиб мужчина 1966 года рождения.