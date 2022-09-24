Лидер мусульман донецкой Макеевки призвал участвовать в референдуме

Имам макеевской мечети «Ас-салям» призвал мусульман участвовать в референдуме о вхождении ДНР в состав России.

В своем обращении к мусульманам республики, он призвал всех граждан, единоверцев и жителей принять участие в «радостном событии» и проголосовать на референдуме. Имам также отметил, что молится за мир и успешное возвращение домой всех воинов, призванных защищать Родину, передает РИА «Новости».

Между тем, Совет улемов ДУМ Татарстана вынес решение по вопросу дозволенности («халяльности») мобилизации. В обсуждении вместе Советом казыев ДУМ РТ и экспертов в области исламского исламского права Казанского исламского университета, решено, что «данный указ не противоречит таким мусульманским ценностям, как обеспечение безопасности, защита Родины и отстаивание общих национальных и духовных ценностей народов России.

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«Не подвергаем сомнениям обоснованность решения Президента России, так как оно сформировано на основании экспертного мнения и компетентной оценки профессионалов ключевых ведомств нашей страны.

Рассмотрев обращения единоверцев в адрес ДУМ РТ, заявляем о дозволенности участия для мусульман в военных действиях в рядах российской армии. Мусульмане, присягнувшие Российской Федерации в защите свободы, народа и Отечества, обязаны исполнять данную клятву, что является не только гражданской долгом, но и исламской обязанностью», – говорится в обращении ДУМ РТ.

В аргумент управление мусульман привело хадис: «О люди, не желайте встречи с врагами и просите Аллаха об избавлении. Но если уж вы встретились с ними, то проявляйте терпение и знайте, что Рай – под сенью мечей»(«Сахих аль-Бухари», 2695).

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.