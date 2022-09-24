Профессор Полянский указал на жонглирование Западом терминами из Декларации ООН

Запад на международной арене «жонглирует прописанными в Декларации ООН» принципами территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов, извращая их толкование, заявил профессор, завкафедрой государственного и административного права Самарского университета Виктор Полянский.

Полянский в колонке для сайта ассоциации «Независимый общественный мониторинг» объяснил, почему задача России сегодня – восстановление нормального толкования международного права и достижение его применения в прямом, а не в извращенном виде».

«Борьба народа Донбасса, Запорожья и Херсонщины за собственную свободу, за сохранение жизни людей обострила проблему понимания и реализации международного права как регулятора отношений между государствами и народами. Принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, принятой резолюцией (Декларацией) 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 года, приносится в жертву корыстным устремлениям отдельных стран», – указал профессор.

Он отметил, что прописанными в документе терминами и принципами территориальной целостности и самоопределения народов «искусно жонглируют», чтобы «извратить их толкование».

«Апеллируя к международному праву, адепты современного американского гегемонизма в действительности подменяют его на обозначенные претендентами на мировое господство «правила», которые сводятся к известной диктаторской формуле «друзьям – все, врагам – закон». Они внедряют в практику международных отношений идею существования «ограниченного» суверенитета – не для всех, а только для слабых государств и народов», – указал профессор.

Свой суверенитет эти стороны защищают всеми средствами, включая угрозы ядерным оружием.

Полянский отметил, что в Декларации осуждаются «действия, которые вели бы к расчленению или к частичному, или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств», но речь идет о странах, где соблюдается «принцип равноправия и самоопределения народов».

«Про эту оговорку не вспоминают, как не вспоминают и о зверствах, творимых киевским режимом на территориях Донбасса после организованного «демократами» «коллективного Запада» государственного переворота 2014 года», – указал эксперт.

По его словам, в этом пункте заложено базовое понимание соотношения принципа территориальной целостности и принципа равноправия и самоопределения народов. Также в Декларации утверждается: «каждое государство обязано содействовать путем совместных и самостоятельных действий всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом (ООН)».

В ней также говорится, что «создание суверенного и независимого государства, свободное присоединение к независимому государству или объединение с ним, или установление любого другого политического статуса, свободно определенного народом, являются формами осуществления этим народом права на самоопределение».

«Об этом США и их сателлиты предпочитают молчать, снабжая убийц мирных граждан оружием, направляя инструкторов и наемников для ведения боевых действий против народа, защищающего право на безопасную жизнь в собственном государстве. Наша задача сегодня – восстановить нормальное толкование международного права и добиться его применения в прямом, а не в извращенном виде, полностью связав руки адептам мирового гегемонизма», – подчеркнул профессор.

Он пояснил, что ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области с опорой на международные акты «реализуют свое бесспорное право выразить свою волю на референдуме, принять решение о самостоятельном существовании в рамках суверенного государства или стать частью другого государства, как это признается Декларацией о принципах международного права».