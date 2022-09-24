В Волгограде началась церемония прощания с Героем России Нагиным

В Волгограде началась церемония прощания и похороны Героя России Алексея Нагина, погибшего в Донбассе в конце сентября, мероприятие проходит в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

В траурных мероприятиях принимает участие губернатор области Алексей Бочаров и другие официальные лица. Похороны состоятся на аллее Славы Центрального кладбища Волгограда, сообщает ФАН.

Погибший прошел множество горячих точек, начиная с Чечни и Грузии, затем поехал в Сирию и Ливию в составе «ЧВК Вагнера», а после начала СВО отправился на Донбасс. Нагин еще 12 мая был серьезно ранен, два месяца провел в госпитале, однако сразу после восстановления снова вернулся на фронт.

«Он сам по себе очень общительный, веселый, спортом очень сильно увлекался... И бокс, и карате, и штанга, все пацаны его уважали. Мы на севере жили тогда, на лыжах он катался тоже. Семьи не было, потому что...война. Он всегда был там, где война», – рассказал журналистам отец погибшего Юрий Нагин.

Алексею Нагину было присвоено звание Героя России, Героя ЛНР и ДНР посмертно и несколько других наград, которые он не успел получить при жизни. Ранее он уже был кавалером трех орденов Мужества.

Нагин стал широко известен после того, как его назвали одним из создателей нового фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду». По словам бизнесмена, в военной киноленте будет скрупулезно воспроизведена одна из боевых операций, которую возглавлял Нагин, «выдающийся командир, тактик и стратег».

Сам Пригожин также приехал на похороны.