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Стало известно о проблемах Украины с переданными Западом танками
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Страны Запада истощили свои запасы танков Т-72, им приходится передавать Киеву боевые машины Т-55, к которым у украинских военных нет боеприпасов, сообщают СМИ.
Киев вскоре получит М-55 из Словении, они построены на базе советских Т-55, у них модернизированы двигатели и броня, и установлена пушка 105 мм стандарта НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на Military Watch Magazine.
«Однако полезность М-55 для Украины остается весьма сомнительной из-за калибра его основного орудия: он несовместим с имеющимися типами боеприпасов», – указал автор публикации.
Напомним, Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
При этом Словения заявила о планах направить на Украину 28 танков модели М-55S.
Украинские диверсанты в форме Росгвардии на двух машинах прорвались у города Пологи в Запорожской области
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) прорвалась в районе города Пологи в Запорожской области, на место выдвинулись подразделения силовиков, диверсанты обязательно будут обезврежены, сообщил глава администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«Прорвалась ДРГ в районе [города] Пологи. Была <...> в форме росгвардейцев, обстреляли машину. Сейчас они направились в район Розовки. Туда же выдвинулись наши подразделения. Мне уже доложили, что они их или выдавят с территории, или уничтожат», – передает ТАСС слова Балицкого.
Он добавил, что ближе к обеду будет располагать более полной информацией, а участников этой ДРГ «ждет наказание по закону военного времени».
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал, что украинские диверсанты планировали подорвать в регионе ЛЭП, правоохранители предотвратили теракт.
Минобороны перечислило освобожденные от мобилизации гражданские специальности
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Сотрудники ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны.
«Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
– в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
– в российских операторах связи и задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;
– в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение», – сообщается в Telegram-канале Минобороны.
«Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ», – добавили в военном ведомстве.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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От российского удара по военному заводу в Николаеве украинский БТР вылетел за забор
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Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, свидетельствует фотография, переданная самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева.
На фото виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Лебедев пояснил со слов своих знакомых, приславших ему фото, что все произошло 19 сентября.
«Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», – сообщил источник РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Зеленский шокирован отказом Израиля поставлять Киеву системы ПВО
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Украинский президент Владимир Зеленский оказался шокирован тем, что израильская сторона не поставляет оружие, которое просил Киев.
«Я не понимаю, что стало с Израилем, я шокирован... Израиль не поставил нам ничего, ноль», – цитирует Зеленского РИА «Новости».
Ситуация в самом Израиле непростая, но Киев призывал Иерусалим поставить системы ПВО, добавил он.
«Я понимаю, что они должны защищать свою территорию, но потом я узнал от нашей разведки, что на самом деле Израиль поставляет эти системы обороны другим странам», – указал президент Украины.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт ранее заявляла, что не видит смысла в прямых поставках боевых танков из Германии на Украину. По ее словам, Украина «очень быстро получит танки, а именно 40 танков из Греции, 28 из Словении, а затем Германия поможет закрыть эти пробелы в двух странах».
В воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
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Кремль: Попытки Киева вернуть Донбасс станут атаками на Россию
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Попытки Украины вернуть Донбасс, а также Запорожскую и Херсонскую области после их вступления в состав России в результате референдума будут расцениваться как атаки на Россию в соответствии с Конституцией РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Безусловно. [После присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области к России] сразу же в отношении этих территорий начнет действовать Конституция Российской Федерации, где все предельно четко изложено на этот счет», – приводит его слова «Интерфакс».
Соответствующие положения Конституции России будут действовать с момента вступления республик в состав России, пояснил представитель Кремля.
Песков сообщил, что при положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
«Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством», – сказал Песков, отметив, что процесс пройдет оперативно. «Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым», – отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что безопасность для проведения референдумов о присоединении к России в Донбассе и на других освобожденных территориях обеспечена на должном уровне.
Референдумы о вступлении в состав Российской Федерации начались в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области. Голосование продлится по 27 сентября включительно.
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Политики Германии предложили «убежище» для уклонистов от мобилизации в России
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Германии следует предоставить политическое убежище тем российским гражданам, которые бегут из России «в силу антивоенных убеждений» и не хотят участвовать в частичной мобилизации, заявляют немецкие политики.
В частности, с таким призывом выступила управляющая делами парламентской фракции правящей партии «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Ирен Михалич. Ее мнение приводит Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.
С Михалич солидарен зампредседателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС Йохан Вадефуль, который призвал правительство страны выдавать гуманитарные визы «щедрее и масштабнее», в том числе российским «военнослужащим, которые публично выступают против» российских властей. «Они заслуживают нашей поддержки», уверен Вадефуль.
В свою очередь замглавы парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе заявил в интервью Rheinische Post, что уже сами по себе наказания, которые могут грозить россиянам за попытку уклониться от мобилизации, являются «согласно нынешней правовой ситуации достаточным основанием для предоставления политического убежища».
Отметим, что некоторые страны, напротив, уже отказались выдавать гуманитарные визы российским гражданам, которые избегают мобилизации. Так, МИД Латвии заявил, что не будет этого делать «по соображениям безопасности». В Эстонии же в свою очередь заявили, что не будут впускать обратно тех проживающих в республике граждан России, которые присоединились к участию в СВО.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
Не подлежат частичной мобилизации следующие категории: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Разъяснен порядок получения повесток о мобилизации
Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы, и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности, сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.
«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через Telegram, не несет юридической ценности», – приводит РБК комментарий оператора горячей линии.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Ранее сообщалось, что россиянам рассылали якобы повестки через Telegram от пользователя «Военный комиссариат».
Газета ВЗГЛЯД писала, как аферисты воспользовались темой частичной мобилизации для обмана россиян.
Минобороны в своем Telegram-канале ранее предупредило, что «на фоне новостей о мобилизации в соцсетях, особенно в Telegram-каналах, появилось огромное количество мошенников». В ведомстве отметили, что не стоит доверять всем чат-ботам для проверки списков мобилизации, поскольку они не имеют отношения к Минобороны. Кроме того, Минобороны предупредило, что в Telegram-каналах «с однотипными названиями вроде «Повестки: Москва», «Где вручают повестки» публикуется недостоверная информация».
Правительство создало горячую линию для ответов на вопросы о частичной мобилизации, объявленной в среду.
До этого Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Россия применила самолет-разведчик Ту-214Р для вскрытия объектов ВСУ
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Вооруженные силы России опробовали самолет-разведчик Ту-214Р после ремонта для вскрытия украинских военных объектов, сообщил информированный источник.
«Один из двух авиационных комплексов радиотехнической и оптической разведки Ту-214Р был применен для обнаружения украинских военных объектов после завершения текущего ремонта. Этот самолет способен выявлять и оперативно передавать на наземные командные пункты координаты и тип военных объектов различного класса, включая радиолокационные станции, командные пункты, узлы связи, колоны военной техники и другие», – приводит слова источника РИА «Новости».
Согласно открытым данным, на вооружении российской армии находятся два самолета-разведчика Ту-214Р.
Военная машина создана на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова на базе гражданского лайнера Ту-214, головной разработчик разведывательного оборудования – входящий в «Росэлектронику» концерн «Вега».
Самолет оснащен несколькими радиолокационными станциями кругового и бокового обзора, системами радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также электронно-оптической системой высокого разрешения, которая, в частности, позволяет делать снимки наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах. Как минимум один из Ту-214Р принимал участие в специальной операции в Сирии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что США сделали российской разведке невольный подарок, когда решили списать самолеты Ту-214ОН, использовавшиеся в рамках Договора об открытом небе (ДОН).
Кадыров объявил о перевыполнении плана призыва в Чечне на 254%
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План призыва в Чечне перевыполнен на 254% за счет формирования новых воинских подразделений, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на совещании по теме призыва жителей Чеченской Республики на воинскую службу в рамках объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.
«План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254%. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через Военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. «Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности, наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие», – написал Кадыров.
«Сегодня мы видим, как Запад пытается расколоть наше общество. Похожий сценарий разыграли в Ираке и Ливии, где были убиты лидеры Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи. По сей день в этих странах не прекращаются внутренние кровавые конфликты. Тот же план в Египте, в Сирии и во многих других регионах. Если мы не хотим повторения такого же сюжета в России, то всем нужно иметь четкую гражданскую позицию и не быть наивными», – подчеркнул глава Чечни.
«Что касается тех, кто бьет себя в грудь, кричит, что он патриот, но покинул на период мобилизации Россию, то для таких трусливых подонков путь обратно должен быть закрыт навсегда», – считает Кадыров.
«Я также часто думаю над тем, почему мы не применяем в ходе СВО все имеющиеся силы и средства, если против нас откровенно воюет весь блок НАТО. Мы имеем полное право защитить любыми средствами нашу страну! Примени мы хотя бы основную часть оружия и техники, то давно бы достигли цели. Но раз руководство считает по-другому, то наше дело – это выполнить приказ», – отметил он.
«Мораль проста: интересы государства, народа, религии и будущего потомков важнее абсолютно любых вопросов. Все остальное – пыль!» – заключил Кадыров.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
За первые сутки мобилизации сами явились в военные комиссариаты порядка 10 тыс. российских граждан.
Как сообщили в Генштабе ВС России, в первую очередь будут призываться стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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США пообещали России «издержки» принятия в состав бывших частей Украины
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Администрация США, союзники и партнеры Штатов готовы навязать дополнительные экономические издержки России в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы вместе с нашими союзниками и партнерами готовы без промедления навязать России дополнительные серьезные экономические издержки в ответ на эти действия, если они будут продвигаться вперед», – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на просьбу прокомментировать проводимые референдумы по вопросу вхождения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Жан-Пьер, Соединенные Штаты якобы «никогда не признают эту территорию ничем другим, кроме как частью Украины, потому что она принадлежит народу Украины». «Мы вместе с нашими партнерами по всему миру отвергнем сфабрикованные результаты, которые объявит Россия», – выступила с утверждением пресс-секретарь Белого дома.
Она повторила слова президента США Джо Байдена, который считает, что проводимые референдумы якобы «являются вопиющим нарушением международного права и оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности, которые лежат в основе международной системы и являются основой Устава ООН».
«Мы будем продолжать решительно поддерживать народ Украины и предоставлять ему исторические объемы помощи в области безопасности, чтобы помочь ему защитить свою территорию, помочь ему защитить свою свободу», – заявила Жан-Пьер.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
В среду госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США якобы никогда не признают результатов референдумов на освобожденных территориях Украины. В конце августа Госдеп США пригрозил России санкциями в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав Российской Федерации.
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Москва обещала реализовать цели СВО на Украине вопреки угрозам Запада
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Никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят решимость России реализовать цели спецоперации на Украине и обеспечить защиту русского населения, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Хотели бы в очередной раз подчеркнуть, что никакие угрозы со стороны ЕС или других западных стран не изменят нашу решимость реализовать все цели и задачи специальной военной операции и обеспечить защиту русского населения», – приводит слова официального представителя МИД России ТАСС.
Захарова указала, что начавшиеся в пятницу референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «полностью соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями».
В этой связи официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила о несостоятельности высказываний главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, осудившего проведение референдумов, а также объявленную в РФ частичную мобилизацию по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Обратили внимание на это заявление главы евродипломатии, которое отражает общую позицию стран ЕС. Оно, как и многие последние высказывания Жозепа Борреля, пронизано конфронтационным настроем, абсолютно лишено объективности и оторвано от реальности», – подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.
Захарова назвала лицемерными обвинения ЕС в адрес России с учетом того, что в Брюсселе «закрывали и продолжают закрывать глаза на превращение Украины в тоталитарное государство нацистского толка, где уже много лет грубо нарушаются основные права и свободы человека». «На то, как осуществляется тотальная мобилизация всего взрослого населения, включая женщин для рекрутирования в ряды националистических батальонов и ВСУ. На то, как украинская армия и боевики этих националистических формирований безнаказанно убивают жителей Донбасса», – добавила она.
Дипломат также обратила внимание, что в Евросоюзе «не скрывают своего стремления максимально затянуть боевые действия» на Украине, вместо содействия прекращению конфликта. По ее словам, в случае с Косово ряд европейских стран ссылались на так называемое право «на выход из государства части его территории в случае реальной угрозы нарушений прав проживающего на ней населения». «Упомянутое право абсолютно применимо к республикам Донбасса, жители которых более восьми лет непрерывно подвергаются обстрелам и бомбардировкам ВСУ. На других освобожденных территориях Киев с 2014 года на системной основе осуществлял террор проживающих там этнических русских и просто русскоязычного населения. В отличие от Косово и надуманной «угрозы» его жителям, ужасающие преступления киевского режима вполне реальны», – заключила она.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя референдумы о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, обещал поработать с союзниками и партнерами США над созданием дополнительных «быстрых и мощных» экономических издержек для России.
Накануне в администрации США пообещали России «дополнительные экономические издержки» в случае вхождения в состав РФ Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик по итогам референдумов.
В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о намерении Евросоюза ввести секторальные санкции против России в связи с проведением референдумов на освобожденных территориях Украины.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Международные наблюдатели, эксперты отметили отсутствие серьезного влияния провокаций на ход волеизъявления, а также четкую организацию и меры безопасности по организации референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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В Мелитополе пресекли попытку сорвать референдум
В Мелитополе произошел взрыв, противовоздушная оборона сбила украинский беспилотный летательный аппарат, сообщили в администрации Запорожской области.
«Уважаемые жители Мелитополя. В городе прозвучал взрыв. Система ПВО ВС РФ сбила БПЛА. В очередной раз киевский режим попытался сорвать референдум и помешать принятию исторического решения. Все попытки пресечены и будут пресекаться впредь», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее в пятницу в Алешковском районе Херсонской области поймали диверсионно-разведывательную группу, ее задержали полицейские и Росгвардия.
До этого в районе города Пологи в Запорожской области прорвалась группа диверсантов.
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Депутат Госдумы Сокол подал заявление о мобилизации
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Хочу быть примером для своих троих сыновей, каким является мой отец для меня сейчас, заявил депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол.
«Я родился в городе-герое Севастополе, который вернулся в состав России в 2014 году. Родился в семье морского кадрового офицера и с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Поэтому я в первый же день подал заявление руководству о мобилизации», – приводит слова Сокола Telegram-канал фракции «Единая Россия» в Госдуме.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Также он отметил, что ждет решения Минобороны России по распределению в соответствии со своими компетенциями и военной специальностью.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов объяснил решение присоединиться к спецоперации на Украине желанием быть с «лучшей частью нашего народа», который «громит злобного врага с оружием в руках».
До этого в пятницу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации в составе ВС РФ. Заявления будут рассмотрены в Минобороны.
Так, один из депутатов, выразивших готовность отправиться на фронт, – глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов – заявил, что согласен отправиться на самый опасный участок фронта, работать фельдшером и вытаскивать «ребят с поля боя».
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что у депутатов нет никакой брони от мобилизации, и те, кто соответствует ее требованиям, должны будут помочь своим участием в специальной военной операции. Он сообщил, что в Донбассе с момента начала СВО находятся Адам Делимханов, возглавляя добровольцев Чеченской Республики, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к переносу военных действий в Россию
Соединенные Штаты подталкивают Украину к переносу боевых действий на российскую территорию, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Америка недоговороспособна в принципе и вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию, собираясь воевать до последнего украинца, чтобы нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Он добавил, что в ход пошел «ядерный шантаж».
Ранее в Пентагоне заявили, что на фоне заявлений президента России Владимира Путина о ядерном оружии пока не следует менять уровень готовности американских ядерных сил.
Военный эксперт рассказал о применении иранских дронов против ВСУ
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о применении иранских дронов против Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам Рожина, прошедший «день (пятница, 23 сентября, – прим. ВЗГЛЯД) стал днем наиболее массированного использования иранских БПЛА сразу на нескольких участках [фронта на Украине]. Это стало крайне неприятным сюрпризом для противника, который и раньше уже нес ощутимые потери от точечных ударов БПЛА-камикадзе», – написал Рожин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что «несмотря на парочку сбитых дронов, несколько [из них всё же] дошли до цели, уничтожив в том числе один из локальных центров принятия решений в Одессе». «Объектовая ПВО, судя по всему, полностью провалилась в данном случае», – заключил эксперт.
Накануне МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации и существенно сократил численность дипломатического персонала посольства в Киеве.
Напомним, в понедельник американские СМИ со ссылкой на офицеров ВСУ сообщили, что в ходе конфликта на Украине якобы все чаще применяют ударные беспилотники иранского производства.
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