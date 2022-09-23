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Скворцова отметила мотивацию молодых ученых развивать науку
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Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретились с подопечными из конкурса «Лидеры России». Скворцова отметила перспективность и мотивацию молодых ученых.
В рамках программы наставничества конкурса «Лидеры России» она встретилась со своим наставляемым – победителем четвертого сезона (трек «Наука»), д.м.н., заведующим лабораторией комбинированной терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, заведующим кафедрой биохимии им. ак. Т.Т. Березова РУДН Вадимом Покровским, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Скворцова высоко оценила достижения, энергию и потенциал наставляемого, обсудив с ним дальнейшие пути взаимодействия и достижения поставленных целей: «Отрадно, что сегодня науку развивают такие замотивированные молодые ученые, как Вы, Вадим Сергеевич. Уверена, что все поставленные Вами цели будут достигнуты, а медицинская наука значительно продвинется в применении новых методов и технологий терапии в области онкологии, а также благодаря педагогической работе со студентами и аспирантами, привлечению их в мир науки».
Во время встречи Покровский поделился своими научными достижениями, рассказал о работе над текущими проектами, в том числе об открытии нового направления магистратуры «Создание и разработка лекарственных препаратов», а также об издательской, преподавательской и научно-исследовательской деятельности. Вадим также обсудил с наставником дальнейшие цели и перспективы развития по реализации совместных научных проектов, проведению исследований в области терапии опухолей совместно с научными центрами ФМБА России.
«Встреча прошла замечательно. Веронике Игоревне интересна фундаментальная онкология, которой я занимаюсь. Мы обсудили возможности сотрудничества нашей лаборатории с организациями Федерального медико-биологического агентства в области экспериментальной онкологии. С участием нашей кафедры в дальнейшем планируем развивать образовательные программы для тех, кто хочет заниматься разработкой лекарственных препаратов. Поддержка Вероники Игоревны, я надеюсь, придаст проектам более высокий уровень – и в научном, и в профессиональном, и в административном плане. Встреча с ней для меня это подарок судьбы и важное событие в моей жизни», – отметил Покровский.
По приглашению Минниханова победители конкурса «Лидеры России» от Татарстана Тимербулат Самерханов и Михаил Фокин посетили международный форум Kazan Digital Week-2022, проходящий в стенах Международного выставочного центра «Казань-ЭКСПО».
В 2022 году, который объявлен в республике годом цифровизации, в конкурсе «Лидеры России» победили татарстанцы, профессиональная деятельность которых связана с цифровой сферой. Например, Тимербулат Самерханов ранее возглавлял IT-лицей КФУ, а Михаил Фокин занимает должность начальника Центра управления данными ПАО «Таттелеком».
Стало известно количество прибывших в военкоматы в первые сутки частичной мобилизации
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Порядка 10 тыс. российских граждан сами пришли в военные комиссариаты за первые сутки мобилизации, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.
«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно», – цитирует Цимлянского ТАСС.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что число призываемых определяется штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из главных факторов является наличие боевого опыта.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Директора оборонного завода имени Свердлова арестовали в Москве
Савеловский суд Москвы избрал меру пресечения гендиректору ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» (Дзержинск, Нижегородская область) Юрию Шумскому по уголовному делу о коррупции, сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением суда от 21 сентября в отношении Шумского, подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 ноября, передает «Интерфакс».
Постановление может быть обжаловано в Московском городском суде в течение трех суток со дня его вынесения.
«На момент рассмотрения ходатайства указано, что Шумский является генеральным директором завода им. Свердлова», – отметил представитель суда.
Он добавил, что с ходатайством об избрании меры пресечения обратился следователь управления по Северному административному округу Москвы СК по городу.
Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий «в отношении Рыбина В.Е, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст 290 УК РФ».
«Подозреваемый Рыбин освобожден из-под стражи в зале суда. На момент рассмотрения ходатайства указано, что Рыбин не трудоустроен», – добавил сотрудник пресс-службы суда.
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» является крупнейшим предприятием в боеприпасной отрасли, обладающим уникальными мощностями и технологиями как по выпуску основных видов взрывчатых веществ и смесевых составов на их основе, так и по снаряжению боеприпасов для всех родов войск МО РФ.
Напомним, 19 сентября обыски прошли на новосибирском механическом заводе «Искра», специализирующемся на производстве средств взрывания. Следственные действия проводились в отношении руководства предприятия.
Пушилин объяснил «громкие имена» среди переданных Киеву пленных
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Киев при обмене пленными не интересуют ни обычные украинские военные, ни даже рядовые члены националистического полка «Азов» (запрещен в России), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Почему со стороны противника только такие громкие имена? Да все просто – киевский режим очень профессионален в пиаре», – сказал Пушилин. Он пояснил, что Киев «не интересуют рядовые военнослужащие украинской армии». Более того, «киевский режим не интересуют даже рядовые «азовцы». Как сообщил Пушилин, украинскую сторону «интересовали только имена, их интересовал личный самопиар, не более того».
Он подчеркнул, что при обмене пленными с Киевом Россия и республики Донбасса руководствуются тем, чтобы вернуть из украинского плена всех военнослужащих, «невзирая на их звания, невзирая на их погоны», передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России подтвердило, что «в результате сложного переговорного процесса по обмену, с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены» 55 военных России, ДНР и ЛНР, которым «в плену грозила смертельная опасность».
Как утверждают западные СМИ, российские и донецко-луганские военнослужащие были обменены при посредничестве турецкой стороны на примерно 200 украинских военнопленных, в том числе на пятерых командиров отряда «Азов» (запрещен в России), которые должны остаться в Турции. Кроме того, российская сторона, а также руководство ДНР и ЛНР отпустили 10 граждан третьих стран, воевавших в рядах ВСУ и попавших в плен.
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Минобороны назвало не подлежащих частичной мобилизации лиц
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Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители будут призываться в первую очередь в рамках частичной мобилизации, а также рядовые и сержанты – до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие – до 55 лет, заявил представитель Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский.
В рамках частичной мобилизации в соответствии с законом не будут призываться: забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности; признанные временно не годными по состоянию здоровья; занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы; имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет; те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.
«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Приоритетными критериями комплектования в ходе частичной мобилизации являются военно-учетные специальности, а не воинские звания, призываться будут граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов. Женщины по частичной мобилизации могут замещать должности медработников, но потребность в таких специалистах минимальна», – приводит Telegram-канал Минобороны ответы Цимлянского.
Среди ваших знакомых есть люди, получившие повестки в рамках объявленной частичной мобилизации?
Он добавил, что призванные по мобилизации граждане получат статус контрактников.
Также в Минобороны отметили, что у каждого региона свое задание по частичной мобилизации с учетом имеющегося мобилизационного резерва, квот нет. В Генштабе заявили, если военный пенсионер находится в отставке и снят с воинского учета, он не подлежит призыву по частичной мобилизации, а также не получат повестку те, кто постоянно проживает за границей и не состоят на воинском учете.
Кроме того, призванные по частичной мобилизации россияне смогут переводить начисленное на специальный счет довольствие родственникам, частично или полностью.
В среду президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса нашей страны. Срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, которые будут отмобилизованы для проведения специальной военной операции на Украине, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под это решение.
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Власти ДНР призвали исключить повторное пленение «азовцев»
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«Тех, кто второй раз попадет в плен, нельзя вновь включать в обменный фонд, поскольку очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Да и в целом необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса оказаться в плену», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее Минобороны заявило о возвращении 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР из плена в результате обмена.
«Обмены военнопленными всегда целесообразны. Сегодня мы вернули домой наших героев. И это важно, потому что они подвергались всяческим зверствам, их избивали и пытали», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но, возможно, стоит несколько иначе подходить к этому вопросу с точки зрения информационного сопровождения. Украина активно освещает такие обмены, представляя своих боевиков героями. Мы же делаем это довольно тихо, и россияне практически не знают в лицо настоящих героев», – отметил собеседник.
«К сожалению, уже есть несколько случаев, когда обменянные украинские боевики вновь возвращались на фронт. К тем, кто второй раз попадет в плен, должно быть другое отношение. Очевидно, что это мотивированные и идеологически заряженные бойцы. Возможно, будет лучше, если их повторно не будут включать в обменный фонд. Да и в целом нам необходимо сделать так, чтобы у боевиков не было второго шанса попасть в плен», – заключил Бердичевский.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата, пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Украинские войска перегородили Южный Буг баржами в ожидании российских кораблей
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Украинские войска перегородили реку Южный Буг в Николаеве баржами, опасаясь захода российских военных кораблей, свидетельствуют фотографии, переданные жителями Николаева через знакомого из Донецка Сергея Лебедева.
«На этой фотографии мы видим Южный Буг со стороны Каботажного спуска. Справа находится Черноморский судостроительный завод (ЧСЗ), слева – морской порт. Мы видим, если присмотреться, серию барж, которые установлены украинскими военными с целью, по их мнению, задержать российский флот», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.
При увеличении отчетливо видны как минимум четыре груженые баржи.
Лебедев также продемонстрировал снимки, которые свидетельствуют о том, что украинские войска в Николаеве стали оборудовать оборонительные позиции не просто рядом с многоквартирными домами, а уже непосредственно в самих жилых зданиях.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие цели преследует наступление на Николаев.
Кулеба заявил о желании НАТО присоединиться к Украине
Североатлантический альянс желает «присоединиться к Украине», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН.
Кулебу в ходе заседания спросили о членстве в НАТО. «Я думаю, что это НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине», – цитирует министра ТАСС.
В конце августа украинский вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации.
Чижов: Запасы оружия в Европе для поставок Украине истощены
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Запасы оружия в странах Европейского союза близки к истощению, дефицит средств для наращивания производства налицо, и это может привести к изменению характера военных действий на Украине, заявил завершающий свою миссию постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Рано или поздно деньги кончатся, а [запасы] оружия, которое способно стрелять, тоже уже близки к истощению. Американцы тоже своего оружия сбросили на Украину довольно много, и им надо пополнять свои собственные арсеналы, поэтому это может привести к определенным изменениям в характере военных действий на Украине», – передает ТАСС слова Чижова.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
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Медведчук освобожден из украинского плена
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Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук освобожден из плена, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Из плена был освобожден Виктор Медведчук», – сказал он, отметив особый вклад Медведчука в состоявшиеся ранее обмены. «Я вам скажу, что только на моих глазах в рамках Минского процесса, вне его, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые просто не выжили бы с учетом, в которых они содержались. Это по сути застенки гестапо», – подчеркнул он.
Пушилин, комментируя обмен пленными с Киевом, заявил, что подписал указ, «исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в результате обмена пленными освобождены пять человек из Донбасса, а также 50 российских военнослужащих.
По словам Пушилина, обмен происходит в сложных обстоятельствах. «На каких-то этапах украинский режим практически срывал полностью обмен», – сказал он.
В Кремле отказались комментировать подробности обмена пленными с Украиной, в том числе о том, был ли в их числе политик Виктор Медведчук. «Я не могу комментировать информацию об этом обмене. Вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на Родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует», – передает ТАСС слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
В ответ на уточняющий вопрос о том, не комментирует ли Кремль информацию конкретно о Медведчуке или обо всех пленных, Песков указал: «В целом [не могу комментировать]». «Нет, у меня нет полномочий это комментировать», – добавил он.
Напомним, более 50 военнослужащих Вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. В Минобороны сообщали, что они сейчас находятся в медицинских учреждениях ведомства, всем им предоставлена возможность связаться с родственниками. Министерство обороны опубликовало кадры прибытия российских военнослужащих в Россию после обмена.
27 февраля адвокат Медведчука Лариса Чередниченко сообщила, что политик покинул свой дом в Киеве, где отбывал домашний арест, из-за угрозы жизни со стороны националистических формирований, но остается в украинской столице. 18 марта суд на Украине заочно арестовал Медведчука, объявив его в розыск. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании Медведчука. 2 июня Государственное бюро расследований Украины заявило, что завершило расследование в отношении Медведчука по обвинению в государственной измене и нарушении законов ведения войны и передало дело в суд. По версии следствия, он якобы причастен к поставкам угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в 2014–2015 годах. Обвинения в свой адрес политик отвергал.
Шеслер: Освобожденным «азовцам» нельзя дать второго шанса на плен
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«На сегодняшний день жизнь освобожденных «азовцев» представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – заявила газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее Минобороны заявило об освобождении из плена 55 военнослужащих России, ДНР и ЛНР.
«Обмен пленными – вещь обоснованная и крайне важная. Понятно, что наших военных нужно вытаскивать из украинского плена, где их истязали и пытали», – уверена руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
В тоже время она указала на то, как используется факт обмена пленными в информационных целях. «Вызывает недоумение тот факт, что украинская сторона подает это как свою победу и встречает «азовцев» как героев. А мы или молчим, или получаем сухие цифры. Необходимость обмена наших солдат не исключает того, что этот вопрос должен быть в поле зрения общества», – полагает собеседница.
Шеслер подчеркнула, что российских военных, побывавших в плену, надо встречать «как героев, которые пережили очень сложную ситуацию и остались в ней настоящими русскими людьми». Такое отношение нашло бы соответствующий отклик «у всех граждан России и особенно у тех, кто сражается сегодня в Донбассе».
Оценивая отношение украинского режима к вернувшимся из плена военным, Шеслер отметила, что они нужны руководству страны и армии с точки зрения пиара. «Кроме того, я уверена, что на сегодняшний день их жизнь представляет ценность для украинской власти. Вполне возможно, что их вновь отправят на фронт. Но в таком случае наши военные не должны им дать второго шанса на попадание в плен», – полагает собеседница.
Накануне в Россию в результате обмена с подконтрольных Киеву территорий возвращены 55 военнослужащих ВС РФ, ДНР и ЛНР, сообщили в Минобороны. «В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что сейчас военные доставлены на территорию России и находятся в медицинских учреждениях. «Всем освобожденным военнослужащим предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», – сказано в сообщении.
Ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много». В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia.
Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обмена также освобожден украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.
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Эксперт рассказал о необходимом наборе личных вещей для мобилизованного
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«На призывном пункте все личные вещи будут проверять, поэтому градусник брать с собой не надо. А вот шерстяные носки или фонарик могут разрешить. Так что одеваться надо потеплее – в это время года», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее стало известно, что 10 тыс. граждан сами пришли в военкоматы за первые сутки мобилизации.
«С собой следует взять необходимые в быту вещи – иголку с нитками, носовые платки, расческу, кусачки для ногтей, средства индивидуальной гигиены, даже туалетную бумагу. Пригодится на первое время. Понадобится и щетка для одежды, и крем для обуви. Кроме того, надо ориентироваться на направление и род деятельности в армии. Надо взять и сменное нижнее белье – трусы с теплыми носками. Несмотря на то, что форму будут выдавать, нижнее белье нужно в любом случае», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Кроме того, эксперт советует взять небольшую аптечку с бинтом, ватными палочками, йодом и зеленкой. Не будет лишним и простой карандаш с блокнотом, вдруг понадобится записать что-то важное. По словам Перенджиева, примерно такой набор вещей брали с собой и в советское время, с тех пор мало что изменилось в этом отношении.
В среду президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил в четверг, что за первые сутки частичной мобилизации в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки, пришли около 10 тысяч россиян, находящихся в запасе. Как передает ТАСС, Цимлянский назвал одним из основных факторов для вручения повестки запасникам наличие у них боевого опыта.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под нее.
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Эрдоган сообщил о планах увеличить закупки газа у США
Анкара намерена нарастить закупаемые у Вашингтона объемы газа, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган на заседании турецко-американского делового совета в Нью-Йорке.
«Мы хотим увеличить объемы газа, который мы закупаем у США, на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству по доставке американского сжиженного природного газа (СПГ) в страны региона», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
При этом ранее в Анкаре подтвердили, что планируют оплачивать 25% поставок российского газа в рублях, поскольку это снизит затраты и зависимость турецкой экономики от доллара.
Медведев посоветовал «отставным идиотам» не пугать Россию «ударом НАТО по Крыму»
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «отставным идиотам с генеральскими лампасами» не следует пугать ударом НАТО по Крыму, поскольку гиперзвуковые ракеты способны достичь Европы и США гораздо быстрее.
Он напомнил, что президент Владимир Путин принял ряд решений, в частности, о том, что референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоятся, а донбасские республики и другие территории будут приняты в Россию.
«Защита всех присоединившихся территорий будет существенно усилена Вооруженными силами России. Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», – написал Медведев в Telegram.
«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее. А вот западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет», – заключил зампред СБ России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она началась 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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Чижов объяснил Боррелю, кого ждет трибунал по Украине
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, комментируя слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «трибунале» над россиянами, заявил, что трибунал ждет киевский режим.
Чижов заявил, что «трибунал будет – для тех, кто реально виновен во всем, что случилось». «Но не для российского руководства, а для киевского режима», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Боррель поддержал идею создания «трибунала» над россиянами «за их действия на Украине». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Боррелю следует обратить внимание на преступления, совершенные киевским режимом с 2014 года.
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Автоэксперт назвал военные преимущества российских автомобилей над иномарками
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«Ставить на военный учет нужно те машины, которые могут в боевых условиях быть простыми и неприхотливыми. Нужны те, которые заводятся с ключа, имеют механическую коробку передач, а также являются очень простыми, надежными и их можно в боевых условиях отремонтировать», – рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Ставить на учет в военкомате внедорожники или другие автомобили, находящиеся в частной собственности, не надо, говорит Радько. Он отмечает, что между ГИБДД и Минобороны обмен информации осуществляется в автоматическом порядке. «Военный комиссариат сразу же получит данные о внедорожнике от ГИБДД», – поясняет эксперт. По его словам, такая практика была введена еще в советское время: тогда на военный учет ставились все авто без исключения: и находящиеся на балансе народного хозяйства, а также собственный автотранспорт граждан.
Эксперт объясняет, что если в стране будет объявлено военное положение, срочной мобилизации будут подлежать все коммерческие виды транспорта: грузовики, автобусы, прицепы, трактора, легковые автомобили и прочий колесный автотранспорт. Однако реквизировать авто будут только при особенных обстоятельствах, например, при острой нехватке транспорта при создании новой воинской части.
«В теории, ставить на военный учет нужно те машины, которые могут в боевых условиях быть простыми и неприхотливыми. Мобилизовать дорогущие Lexus или Bentley – бессмысленно, в боевых условиях они совершенно бесполезны. Нужны те, которые заводятся с ключа, имеют механическую коробку передач, а также являются очень простыми, надежными и их можно в боевых условиях отремонтировать, на них есть запчасти. Например, автомобили марки УАЗ», – считает Радько.
Иномарки, по его мнению, для таких целей не годятся, поскольку в полевых условиях их крайне трудно починить. Также бесполезны будут и элитные бронированные автомобили, поскольку практика показывает, что они могут защитить от нападения стрелка-киллера, но от боевого оружия такая броня, как правило, не помогает.
В июле 2018 года Министерство обороны предлагало ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил о мерах для защиты суверенитета страны, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.
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