Скворцова отметила мотивацию молодых ученых развивать науку

Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретились с подопечными из конкурса «Лидеры России». Скворцова отметила перспективность и мотивацию молодых ученых.

В рамках программы наставничества конкурса «Лидеры России» она встретилась со своим наставляемым – победителем четвертого сезона (трек «Наука»), д.м.н., заведующим лабораторией комбинированной терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России, заведующим кафедрой биохимии им. ак. Т.Т. Березова РУДН Вадимом Покровским, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Скворцова высоко оценила достижения, энергию и потенциал наставляемого, обсудив с ним дальнейшие пути взаимодействия и достижения поставленных целей: «Отрадно, что сегодня науку развивают такие замотивированные молодые ученые, как Вы, Вадим Сергеевич. Уверена, что все поставленные Вами цели будут достигнуты, а медицинская наука значительно продвинется в применении новых методов и технологий терапии в области онкологии, а также благодаря педагогической работе со студентами и аспирантами, привлечению их в мир науки».

Во время встречи Покровский поделился своими научными достижениями, рассказал о работе над текущими проектами, в том числе об открытии нового направления магистратуры «Создание и разработка лекарственных препаратов», а также об издательской, преподавательской и научно-исследовательской деятельности. Вадим также обсудил с наставником дальнейшие цели и перспективы развития по реализации совместных научных проектов, проведению исследований в области терапии опухолей совместно с научными центрами ФМБА России.

«Встреча прошла замечательно. Веронике Игоревне интересна фундаментальная онкология, которой я занимаюсь. Мы обсудили возможности сотрудничества нашей лаборатории с организациями Федерального медико-биологического агентства в области экспериментальной онкологии. С участием нашей кафедры в дальнейшем планируем развивать образовательные программы для тех, кто хочет заниматься разработкой лекарственных препаратов. Поддержка Вероники Игоревны, я надеюсь, придаст проектам более высокий уровень – и в научном, и в профессиональном, и в административном плане. Встреча с ней для меня это подарок судьбы и важное событие в моей жизни», – отметил Покровский.

По приглашению Минниханова победители конкурса «Лидеры России» от Татарстана Тимербулат Самерханов и Михаил Фокин посетили международный форум Kazan Digital Week-2022, проходящий в стенах Международного выставочного центра «Казань-ЭКСПО».

В 2022 году, который объявлен в республике годом цифровизации, в конкурсе «Лидеры России» победили татарстанцы, профессиональная деятельность которых связана с цифровой сферой. Например, Тимербулат Самерханов ранее возглавлял IT-лицей КФУ, а Михаил Фокин занимает должность начальника Центра управления данными ПАО «Таттелеком».