Недвижимость и активы на 500 млн долларов арестовали за рубежом по требованию России

Более 60 объектов недвижимости и других активов на 500 млн долларов арестованы по требованию России за рубежом, несмотря на напряженную международную повестку, сообщил генпрокурор Игорь Краснов.

«На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов США», – передает РИА «Новости» слова Краснова в Астане, где обсуждает с коллегами из стран ШОС вопросы возврата незаконно выведенных из государства активов.

«Говоря непосредственно о восстановительных процедурах, имеющих конечной целью возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны, должен подчеркнуть, что, прежде всего, это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля», – добавил генпрокурор.

По его словам Краснова, Генпрокуратура выступила инициатором создания межведомственной рабочей группы по возвращению активов из-за рубежа. В ее деятельности принимают участие представители правоохранительных органов, а также ведомств, управляющих конфискованным имуществом и отвечающих за наполнение конкурсной массы криминально обанкротившихся банков. Это, в частности, Росимущество и Агентство по страхованию вкладов.

«Разработан законопроект, которым предусмотрена передача Генеральной прокуратуре России полномочий по обращению в иностранные юрисдикции за исполнением судебных решений в части возмещения вреда, причиненного преступлением государству. Сейчас этот документ проходит заключительные стадии согласования в ведомствах», – сказал Краснов.

По его словам, ряд зарубежных стран создают искусственные проблемы, осложняющие антикриминальное сотрудничество и мешающие возврату выведенных из России активов.

«Нарабатывается практика правоохранительного содействия по делам об обращении в доход государства имущества государственных служащих неясного происхождения. Вместе с тем в настоящее время международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран. Создаются новые искусственные проблемы, расшатывающие формируемую систему возврата активов», – сказал Краснов.

По его словам, это, в частности, попытки использования конфискационных механизмов «в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов», а также ограничение участия российских делегатов на международных площадках.

«Даже такой технический формат, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, ФАТФ, оказался подвержен указанным рискам. Подобные контрпродуктивные подходы ряда иностранных государств подрывают доверие к инициативам об обмене информацией и содействии в возврате активов», – добавил Краснов.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов на встрече в Ашхабаде с генпрокурором Туркменистана Сердаром Мяликгулиевым заявил, что прокурорские службы стран Европы поддались «оголтелой русофобии» и разорвали формировавшиеся десятилетиями профессиональные связи.