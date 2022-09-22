Журова высмеяла высказывающихся о допинг-пробе Валиевой американских спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высмеяла заявления некоторых американских спортсменов, высказывающихся о слухах по допинг-пробе олимпийской чемпионки, российской фигуристки Камилы Валиевой.

«И причем мне нравится, как закатывают глаза американские спортсмены: «Ну я так и знала!» – кто-то из американских спортсменов говорит. Ну правильно! Так это все знали!..» – заявила Журова РИА «Новости».

Появившуюся ранее информацию политик назвала странной и нелогичной. Так, депутат пояснила, что если в пробе A будет выявлена микродоза, то она, вероятно, будет и в пробе B, но американская сторона преподносит это для лишнего поднятия темы, чтобы «иностранные спортсмены обличали Валиеву, чтобы девочка перед сезоном начала переживать, дергаться».

«Просто так, как это преподносят американцы... они просто лишний раз поднимают эту тему, чтобы все начали ее обсуждать. Идет расследование. Задачи же расследования – объяснить и доказать, каким вообще образом попала микродоза в ее пробу, и A, и B», – резюмировала она.

Ранее руководитель центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что информация о том, что допинг-проба В олимпийской чемпионки российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной, является недостоверной, и все это может быть провокацией. Twitter-аккаунт The Skating Lesson до этого со ссылкой на источник внутри «Самбо-70» сообщил, что допинг-проба В спортсменки оказалась положительной.

До этого американский журналист Дейв Ливз заявил, что допинг-проба B российской фигуристки от 25 декабря 2021 года оказалась якобы положительной, в ней, по его данным, нашли запрещенный препарат триметазидин.

В феврале Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.