Стало известно о предстоящем суде над Навальным по делу об экстремизме

Основатель Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Алексей Навальный в ближайшее время может предстать перед судом за руководство экстремистским сообществом и осуществление экстремистской деятельности, пишут СМИ. Обвинение ему уже предъявлено, подтвердили источники в правоохранительных органах.

Новое уголовное дело связано с преступной деятельностью, которую Навальный, по версии следствия, осуществлял, уже будучи в заключении. По словам источников RT, особенно деструктивной эта деятельность оказалась на фоне СВО на Украине.

События, по итогам которых против Навального будут выдвинуты новые обвинения в экстремизме, происходили весной этого года. Согласно материалам дела, тогда руководство ФБК* и лично его основатель призывали своих сторонников выходить на несогласованные митинги против проведения специальной военной операции.

Навальный призывал активистов в том числе к свержению государственного строя. По данным источников, он лично руководил действиями своих сторонников, которые следствие характеризует как экстремистские.

Помимо самого Навального, которому грозит дополнительный 15-летний срок, с большой вероятностью к ответственности могут привлечь и людей из его ближайшего окружения, в частности экс-главу штабов Навального* (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021) Леонида Волкова (включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста от 22.04.2022), экс-директора ФБК** Ивана Жданова (включен Росфинмониторингом 14.01.2022 в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму), главу отдела расследований фонда Марию Певчих и бывшего главу юротдела ФБК Вячеслава Гимади.

Уголовное дело против Навального, Волкова и Жданова о создании ими экстремистского сообщества Следственный комитет России возбудил в сентябре прошлого года. Ведомство также инициировало расследование участия в этом сообществе в отношении Любови Соболь (включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022) и других лиц, причастных к деятельности ФБК.

Сторонники Навального до сих пор продолжают вести экстремистскую деятельность, сказал в комментарии RT экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.

«Значительная часть сторонников Навального находятся на свободе, они продолжают свое дело, пускай и не в России. Там целый комплекс действий экстремистского содержания. Люди поддерживают террористический украинский режим, призывают к революции в России, выступают в поддержку противоправных действий в целом», – рассказал бывший сотрудник ФБК.

Серуканов отметил, что новый процесс против Навального важен как правовой сигнал. «Сторонники Навального должны ощущать ответственность, – считает он. – Если оставить все как есть, то они будут полагать, что через какое-то время вернутся в Россию и ничего им за экстремистскую деятельность не будет».

Как отметил в свою очередь заместитель председателя комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, в силу кардинально изменившийся внутри- и внешнеполитической ситуации в стране потенциал «уличной» активности оппозиции значительно упал.

«Потенциал игры на обострение во многом утерян из-за резко изменившейся повестки. Все эти игры в «борьбу с коррупцией» уже никому не интересны. Все понимают, что это была демагогическая ширма для дестабилизации государства. И если раньше Навальный лавировал, например, в истории с Крымом, то теперешняя работа структуры ФБК на западную повестку и против СВО показывает, что это просто деятельность банальных иностранных агентов на содержании», – подчеркнул депутат.

По его словам, призывая своих сторонников выходить на улицу под экстремистскими лозунгами, Навальный сам же фактически подставляет их, вовлекая в деятельность запрещенной структуры.

«На самом деле, если взять тот же процесс по так называемым донатам, то все можно было бы сделать гораздо тоньше, нанять юристов, бухгалтеров. Навальный тут во многом сам подставился. И своих сторонников также подставляет, то выводя на улицы под экстремистскими лозунгами, то заставляя участвовать в мутных финансовых схемах», – заключил политолог.

Напомним, СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.

Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области. В августе 2021 года Соболь покинула Россию. Она объявлена в розыск.