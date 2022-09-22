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Стало известно о предстоящем суде над Навальным по делу об экстремизме
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Алексей Навальный в ближайшее время может предстать перед судом за руководство экстремистским сообществом и осуществление экстремистской деятельности, пишут СМИ. Обвинение ему уже предъявлено, подтвердили источники в правоохранительных органах.
Новое уголовное дело связано с преступной деятельностью, которую Навальный, по версии следствия, осуществлял, уже будучи в заключении. По словам источников RT, особенно деструктивной эта деятельность оказалась на фоне СВО на Украине.
События, по итогам которых против Навального будут выдвинуты новые обвинения в экстремизме, происходили весной этого года. Согласно материалам дела, тогда руководство ФБК* и лично его основатель призывали своих сторонников выходить на несогласованные митинги против проведения специальной военной операции.
Навальный призывал активистов в том числе к свержению государственного строя. По данным источников, он лично руководил действиями своих сторонников, которые следствие характеризует как экстремистские.
Помимо самого Навального, которому грозит дополнительный 15-летний срок, с большой вероятностью к ответственности могут привлечь и людей из его ближайшего окружения, в частности экс-главу штабов Навального* (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021) Леонида Волкова (включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста от 22.04.2022), экс-директора ФБК** Ивана Жданова (включен Росфинмониторингом 14.01.2022 в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму), главу отдела расследований фонда Марию Певчих и бывшего главу юротдела ФБК Вячеслава Гимади.
Уголовное дело против Навального, Волкова и Жданова о создании ими экстремистского сообщества Следственный комитет России возбудил в сентябре прошлого года. Ведомство также инициировало расследование участия в этом сообществе в отношении Любови Соболь (включена в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022) и других лиц, причастных к деятельности ФБК.
Сторонники Навального до сих пор продолжают вести экстремистскую деятельность, сказал в комментарии RT экс-юрист ФБК Виталий Серуканов.
«Значительная часть сторонников Навального находятся на свободе, они продолжают свое дело, пускай и не в России. Там целый комплекс действий экстремистского содержания. Люди поддерживают террористический украинский режим, призывают к революции в России, выступают в поддержку противоправных действий в целом», – рассказал бывший сотрудник ФБК.
Серуканов отметил, что новый процесс против Навального важен как правовой сигнал. «Сторонники Навального должны ощущать ответственность, – считает он. – Если оставить все как есть, то они будут полагать, что через какое-то время вернутся в Россию и ничего им за экстремистскую деятельность не будет».
Как отметил в свою очередь заместитель председателя комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, в силу кардинально изменившийся внутри- и внешнеполитической ситуации в стране потенциал «уличной» активности оппозиции значительно упал.
«Потенциал игры на обострение во многом утерян из-за резко изменившейся повестки. Все эти игры в «борьбу с коррупцией» уже никому не интересны. Все понимают, что это была демагогическая ширма для дестабилизации государства. И если раньше Навальный лавировал, например, в истории с Крымом, то теперешняя работа структуры ФБК на западную повестку и против СВО показывает, что это просто деятельность банальных иностранных агентов на содержании», – подчеркнул депутат.
По его словам, призывая своих сторонников выходить на улицу под экстремистскими лозунгами, Навальный сам же фактически подставляет их, вовлекая в деятельность запрещенной структуры.
«На самом деле, если взять тот же процесс по так называемым донатам, то все можно было бы сделать гораздо тоньше, нанять юристов, бухгалтеров. Навальный тут во многом сам подставился. И своих сторонников также подставляет, то выводя на улицы под экстремистскими лозунгами, то заставляя участвовать в мутных финансовых схемах», – заключил политолог.
Напомним, СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.
Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области. В августе 2021 года Соболь покинула Россию. Она объявлена в розыск.
Глава комитета Госдумы по обороне объяснил, кто подлежит мобилизации в первую очередь
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
«У нас есть разряды военнообязанных, находящихся в запасе, их три. Первый разряд – это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет, а младшие офицеры до 45. Второй разряд – солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 45 лет и младшие офицеры до 50. И третий – 50 и 55 лет [соответственно]», – передает ТАСС слова Картаполова.
«Естественно, в первую очередь сейчас речь идет о военнообязанных первого разряда», – подчеркнул он.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
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Путин назвал ошибку, которую Россия больше не допустит
Ослабление суверенитета смертельно опасно для российской государственности, подобных ошибок больше Россия не допустит, заявил президент Владимир Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности.
«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, Россию строили как общий и родной дом для людей множества разных национальностей и вероисповеданий.
Также в среду глава государства назвал новгородскую землю истоком Руси.
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Бывший военком сказал, по каким критериям мобилизуют резервистов
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«Для призыва в первую очередь будет иметь значение так называемая ВУС – военно-учетная специальность, возрастная категория и состояние здоровья», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший военком объединенного комиссариата Савеловского района Москвы, полковник запаса Сергей Моисеев. Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
«Любая степень мобилизации имеет четкий регламент и свой порядок, вне зависимости от объявленной степени ее готовности. При мобилизации, даже частичной, эти критерии будут несколько снижены, но будут учитываться все факторы. В любом случае не призовут тех, кому за 60, у кого проблемы с разными болезнями, кто просто физически не может даже донести снаряд до орудия», – сказал Моисеев.
Полковник предположил, что в данный момент возникла потребность возвращения из запаса офицеров, профессиональных кадров, которые уволились недавно в званиях майор – подполковник.
«Это кадровый резерв, способный приносить пользу на командно-штабных должностях, поскольку эти люди обладают богатым опытом. Многие из них участвовали в боевых действиях в Сирии, ранее в Южной Осетии, и еще не утратили опыт боевого управления. Насколько знаю, их сейчас возвращают в строй, в основном на штабные руководящие должности на уровне батальон – полк. Это бесценный опыт, особенно на фоне того, что молодые капитаны – майоры впервые столкнулись с боевой ситуацией», – заявил Моисеев.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что объявленная частичная мобилизация коснется в первую очередь военнообязанных первого разряда – солдат, сержантов, прапорщиков, мичманов до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
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Военный эксперт предсказал изменение характера боевых действий на Украине
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«Решение о частичной мобилизации положительно скажется на ходе спецоперации. Прежде всего поменяется характер боевых действий. СВО станет более интенсивной», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу сообщили о начале частичной мобилизации в России.
«В ближайшее время предполагается увеличение нашей территории, и у нас появится новая граница в 1400 километров, а линия боевого соприкосновения составляет больше тысячи километров. Для того, чтобы охранять эту границу и отражать атаки, требуется больше личного состава», – отметил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
Он также обратил внимание на слова министра обороны Сергея Шойгу о том, что частичной мобилизации подлежат лишь люди с военным опытом. По словам министра, у России огромный мобилизационный ресурс – почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежит чуть более 1% мобилизационного ресурса. В общей сложности будут призваны 300 тыс. резервистов.
«Исходя из этого, мобилизовать планируется лишь представителей тех военно-учетных специальностей, которые требуются в зоне проведения СВО, а также специалистов, которые имеют длительный срок военной службы и опыт участия в горячих точках. Срочников это не касается», – рассказал собеседник.
Леонков отметил, что перед тем, как отправляться в зону специальной операции, резервисты будут проходить переподготовку. По его словам, с ними также будет заключен соответствующий контракт.
«Затем, после переподготовки, резервистов направят в зону боевых действий: кто-то окажется на «передке», кто-то окажется подальше от него. Вторые займутся обеспечением работы военно-гражданских администраций. Работы много, и людей нужно много», – подчеркнул военный эксперт.
По мнению Леонкова, решение о частичной мобилизации положительно скажется на ходе спецоперации. «Прежде всего поменяется характер боевых действий. СВО станет более интенсивной: увеличится количество контингента, а также количество огневых средств поражения, управляемых новыми специалистами», – убежден собеседник.
При этом ВСУ наверняка предпримут военную попытку срыва референдумов на освобожденных территориях. «Но эти попытки, я думаю, будут тщетными, – считает эксперт. – Я думаю, нашими военными продумана специальная тактика, которая позволит максимально обезопасить нынешних и будущих граждан России во время голосования».
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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Генерал Гурулев объяснил цели частичной мобилизации
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«В первую очередь мы должны прикрыть новые границы России. И сделать это надо так, чтобы никто даже не подумал туда сунуться», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев. Ранее в России была объявлена частичная мобилизация.
«Это крайне необходимая и своевременная мера. Наша группировка в зоне СВО недостаточно многочисленная. Этими силами мы можем что-то «отжимать», держать удар противника, постепенно продвигаться. Но сейчас нам надо уверенно побеждать и освобождать территории. Чем дольше мы будем ждать, тем сильнее Запад накачает Украину оружием», – сказал член комитета Госдумы по обороне, экс-заместитель командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.
Собеседник также выразил уверенность в том, что даже частичная мобилизация «крайне положительно скажется на ходе СВО». «В первую очередь мы сможем прикрыть этими силами новые границы Российской Федерации. Причем сделать это надо так, чтобы там не только никто не лазил, но даже не имел мысли сунуться», – пояснил он.
«Мы вынуждены признать, что с нашей стороны, разумеется, есть потери – кто-то погиб, у кого-то закончился контракт, кто-то болен. И сегодня уже нет времени ждать, пока будут подписаны новые контракты или пока в результате агитации появятся новые бойцы», – объясняет генерал-лейтенант.
«Что касается безопасности людей во время проведения референдумов, можно было бы подробно рассказать о имеющейся на этот счет тактике. Но есть риск того, что ВСУ в таком случае будут излишне подготовлены. По сути, нам надо нанести по ним такой мощный удар, чтобы даже головы не поднимались», – заключил Гурулев.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Путин.
Он также отметил, что Россия поддержит проведение референдумов на освобожденных территориях. «Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу», – указал президент. Он также отметил, что Запад развязал войну еще в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Он также добавил, что Украина уже потеряла половину армии, при этом потери ВС России 5937 человек погибшими. «Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения, вернулись в строй и продолжают службу», – добавил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России.
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Стали известны подробности обмена пленными между Россией и Украиной
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В результате обмена пленными между Россией и Украиной «наших вернули много», сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Reuters со ссылкой на чиновника из Саудовской Аравии сообщало, что при посредничестве наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Россия передала десять иностранцев, взятых в плен во время боевых действий: пять граждан Великобритании, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата – пишет РБК.
Британский законодатель Роберт Дженрик сказал, что среди освобожденных был Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в ДНР. Смертная казнь также грозила марокканцу Брагиму Саадуну и гражданину Великобритании Шону Пиннеру, а смертный приговор – шведу Матиасу Густавссону. Его освобождение подтвердила министр иностранных дел Швеции Энн Линде. СМИ также назвали имена других освобожденных из плена иностранцев – это хорват Векослав Пребиг и британцы Джон Гардинг, Эндрю Хилл и Дилан Хиль, пишет Forbes со ссылкой на Al-Arabia и TT.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обмен произошел при посредничестве Анкары, передает Anadolu.
Безсонов сообщил в Telegram, что «наших обменяли и вернули много», в том числе военных, попавших в плен к Украине в Харьковской области. Также сообщается, что «среди наших обменянных есть летчики».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram: «Что важнее? Радость от спасения своих или удовлетворение от возмездия врагу? Для меня – первое. Знаю многих, для кого – второе. И могу их понять. Но для меня – по-прежнему первое. Это все, что пока могу сказать про состоявшийся обмен. Завтра будет больше».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский предлагал разрешить запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных. В Кремле отвергли предложение Зеленского.
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Зеленский представил «формулу мира» Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в видеовыступлении на сессии ГА ООН озвучил пять пунктов «формулы мира».
По словам Зеленского, эта «формула» может «сработать не только» для Украины, «но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации». Она «предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни, восстановление безопасности и территориальной целостности, гарантирует безопасность и предполагает решимость».
«Наказание», как следует из слов Зеленского, включает санкции, блокировку торговли и отношений, создание трибунала. Украина уже подготовила «конкретные шаги» для организации трибунала и «призовет ГА ООН поддержать международный механизм компенсации», передает ТАСС.
«Защита жизни» подразумевает предоставление военной и финансовой помощи. По словам Зеленского, если стране «требуется помощь оружием, боеприпасами» или «финансовая помощь», а также «данные разведки», то «такую помощь необходимо предоставить». Он заявил, что Украине также нужна финансовая поддержка.
«Восстановление безопасности» включает, в частности, безопасность морскую, продовольственную и радиационную. Для безопасности энергетики Зеленский считает нужным ограничить цены на российские энергоресурсы.
Говоря о «гарантиях безопасности», Зеленский заявил, что у Киева «есть предложения для усовершенствования архитектуры безопасности для Украины, для Европы, для всего мира». Украинская сторона «уже представляет» свои «инициативы партнерам». По его словам, все, кто получит текст по «формуле мира», «убедятся в том, что эти детали очень важны для гарантий безопасности». «И пятый пункт – это решимость. Без этого все пункты работать не будут», – подытожил Зеленский.
Напомним, Зеленский заявил, что перемирие с Россией может быть достигнуто только на условиях, которые выдвигает Киев. Он «исключает, что решение будет достигнуто на какой-то другой основе, кроме как формуле мира, которая представлена Украиной».
Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей. До этого Путин заявил о неготовности Зеленского к переговорам с Россией.
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Си Цзиньпин приказал армии готовиться к боевым действиям
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях, заявил председатель КНР и глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин.
Как сообщило Центральное телевидение Китая, такое указание он направил участникам семинара по национальной обороне и военной реформе, которое прошло в Пекине, передает РИА «Новости». В мероприятии приняли участие члены Политбюро ЦК КПК.
Глава КНР также заявил о необходимости строго придерживаться плана по реализации намеченных целей реформы.
В 2015 году власти Китая объявили о планах реформировать вооруженные силы для повышения их эффективности.
Председатель КНР Си Цзиньпин пытается создать ультрасовременную армию, которая была бы способна при необходимости дать отпор любому неприятелю, по его словам, важнейшим требованием к армии является ее боеспособность и умение побеждать.
После начала реформ в НОАК были созданы ракетные войска стратегического назначения, и в настоящий момент они вместе с сухопутными, военно-воздушными, военно-морскими силами и Народной вооруженной полицией КНР составляют ВС Китая.
Ранее в ходе встречи с Си Цзиньпином президент России Владимир Путин отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване.
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Около Севастополя уничтожили подводный беспилотник
В Черном море у берегов Севастополя обнаружили подводный беспилотный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«О происшествии в районе Солдатского пляжа в Севастополе. Сегодня там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата. После обследования специалисты уничтожили его», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что многие жители города услышали взрыв от уничтожения беспилотника, но никакой опасности это не представляло.
В конце лета правительство Крыма на время проведения специальной военной операции запретило использовать большинство видов пиротехники и полеты гражданских дронов.
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Минобороны сообщило о тяжелых потерях 28-й бригады ВСУ в Херсонской области
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В результате огневого поражения подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, потери соединения за сутки составили более 200 человек и 21 единицу военной техники. Личный состав 4-й роты 2-го батальона данного соединения фактически полностью погиб из-за командира 28-й бригады ВСУ, направившего подразделение в контратаку на минное поле, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Павловки Донецкой народной республики (ДНР) в результате огневого поражения 3-го батальона 1-й бригады президента Украины, предпринявшего неудачную попытку контратаки, потери противника составили более 60 человек убитыми и ранеными, четыре танка и восемь автомобилей.
Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Артемовск ДНР поражен пункт временной дислокации 2-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено более 75 боевиков и девять единиц военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено восемь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск, Святогорск, Александровка, Яровая ДНР, Купянск, Червоный Оскол Харьковской области, пункт временной дислокации националистического формирования «Донбасс» в районе Николаевки ДНР, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 147 районах.
Уничтожено 12 складов боеприпасов и вооружения в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Красноармейск, Димитров, Северск ДНР и Белая Криница Херсонской области», – отметил Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомайорское, Петровское, Карповка Донецкой народной республики, Степное, Бобровый Кут, Миролюбовка, Красносельское, Волковское и Чаривное. В том числе один БПЛА «Байрактар» в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области.
Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской народной республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области», – отчитались в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2018 беспилотных летательных аппаратов, 375 зенитных ракетных комплексов, 5052 танка и других боевых бронированных машин, 841 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3405 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5743 единицы специальной военной автомобильной техники», – перечислили в Минобороны.
«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодара и территории Запорожской атомной станции.
В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности пятого энергоблока.
Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередач, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодара», – сообщил Конашенков.
«Обстрел станции велся с огневых позиций ВСУ в районе населенного пункта Марганец. Ответным огнем артиллерийские подразделения ВСУ подавлены.
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что авиация ВКС России сбила украинский Су-24 в небе ДНР.
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В Испании назвали самый незаменимый товар из России
Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива, сообщили испанские СМИ.
Как сообщило издание El Pais, цены на него по-прежнему остаются на высочайшем уровне, несмотря на небольшое удешевление бензина.
«Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти. Однако на стоимость дизеля и бензина влияют и другие факторы, и тут их пути расходятся. Европа – чистый экспортер бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти», – передает РИА «Новости» слова автора статьи Игнасио Фариса.
Из-за сложившихся условий ЕС не в состоянии компенсировать отсутствие дизеля из России – ни своими силами, ни за счет увеличения поставок из альтернативных источников, заявляют эксперты. Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов закрылась из-за снижения прибыльности, а количество электромобилей, наоборот возросло, что повысило спрос на дизель.
«Из всех российских нефтепродуктов дизель сложнее всего заместить», – указал ведущий экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Уэч.
Ранее страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%.
Депутат: Частичная мобилизация не предполагает ограничений на передвижение в России
Введение частичной мобилизации не требует ограничений по передвижению в России для тех, кто подпадает под частичную мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», – передает РИА «Новости» ответ Картаполова на вопрос, можно ли будет тем, кто подпадает под критерии частичной мобилизации, перемещаться по субъектам России.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Песков отказался раскрыть содержание секретного пункта указа о частичной мобилизации
Закрытый седьмой пункт указа о частичной мобилизации содержит информацию о призыве до 300 тыс. человек, о чем уже говорил министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, он (седьмой пункт) для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, касающийся содержания этого пункта.
В ответ на просьбу раскрыть хотя бы тему или причину «закрытия» этого пункта, он добавил: «Я не могу объяснить». «Единственное, что могу сказать: Сергей Кужугетович Шойгу в своем интервью сказал: 300 тыс. человек. Вот там речь идет о количестве до 300 тыс. человек», – объяснил представитель Кремля. «Но тоже, как пояснил министр обороны, не единомоментно», – уточнил Песков.
По его словам, правительство в кратчайшие сроки определит категории граждан, имеющие право на отсрочку от частичной мобилизации.
«Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, определяются правительством России», – сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, когда появится такая информация, он добавил: «Это будет определено правительством, естественно, в кратчайшие сроки».
Говоря о том, сколько по времени может длиться мобилизация, представитель Кремля заметил: «В указе [президента России] о сроках не говорится».
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
Латвия отказалась выдавать визы уклоняющимся от мобилизации россиянам
Латвия не будет выдавать гуманитарные и иные визы уклоняющимся от мобилизации россиянам, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс.
«Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие визы тем гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не изменит введенные с 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами», – передает РИА «Новости» слова Ринкевичса.
Кроме того, как сообщил в среду вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Комуссаар, эстонские власти не будут препятствовать выезду проживающих в стране граждан России, но если они примут участие в спецоперации на Украине, они уже не смогут вернуться обратно в Эстонию.
По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.
«Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию», – сказал вице-канцлер изданию Postimees.
По данным МВД, численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тысяч имеют гражданство России.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Она начнется 21 сентября. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.
В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.
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США отреагировали на слова Путина о ядерном оружии
Вашингтон серьезно воспринимает заявления президента России Владимира Путина о ядерном оружии, но не видит сейчас необходимости повышения готовности своих сил стратегического сдерживания, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию с тем, чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков, что это требуется», – цитирует Кирби РИА «Новости».
По его словам, применение ядерного оружия российской стороной грозит тяжелыми международными последствиями и превратит ее в «изгоя».
Напомним, президент России в среду заявил, что «те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».
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