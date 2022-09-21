«Новые люди» поддержали решение о частичной мобилизации

Депутат Госдумы и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что решение о частичной мобилизации принято для защиты России, и фракция поддерживает такое решение главы государства.

«Вы все знаете, что подписан указ о частичной мобилизации, в этом августе-сентябре общался в регионах с гражданами, избирателями. Самый большой вопрос, который волновал, это когда закончатся события, связанные со специальной военной операцией. Люди понимают, что на кону стоит и будущее России, и наше общее будущее», – приводятся слова Нечаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, есть два способа завершить «эту историю» – достигнуть компромисса по усилению безопасности страны и граждан, отодвигая угрозу НАТО, или усилить части, ведущие бои на границах.

«Соотношение наших добровольцев и ополчения ДНР и ЛНР к украинским силам 1:3. Этого недостаточно. В числе украинских сил действуют и инструкторы, и офицеры, и советники стран НАТО, правительство США. Стоял вопрос, какой выбор лучше. Сегодня президент впервые рассказал публично, что весной, когда шли переговоры с украинской стороной, договоренности были практически достигнуты. Но и Брюссель устами высших чиновников, и США устами президента Байдена не дали Украине возможности подписать соглашения, устраивающие обе стороны», – указал он.

Он напомнил, что удары уже неоднократно наносились по территории России, в приграничных регионах, поражались гражданские объекты. Под решение о частичной мобилизации подпадают те, кто имеет воинские специальности, кто имеет опыт службы в армии, планируется их переподготовка и доподготовка. Это необходимо для защиты народа и страны.

«Фракция поддерживает решение президента. Ставки битвы за суверенитет страны, ее свободу и независимость растут. Думаю, многие события ближайшего времени, включая приближающуюся зиму, могут повернуть ход истории, и позволят показать, что Россия не слаба, как многие надеются, а сильна. А с сильными договариваются», – сказал он.

По его словам, такое решение президенту Владимиру Путину далось непросто, это эмоциональная и моральная нагрузка на страну.

Депутат отметил, что зону конфликта нужно обеспечивать сейчас не только людьми, но и оружием, боеприпасами, также необходимо помогать гражданскому населению Донбасса и принимать беженцев в Россию.

«Наша партия считает, что хоть многие события, связанные с будущим России, принимаются сейчас на Украине, основная судьба страны решается в самой России. Россия долгое время была частью глобального мира, что не позволяло ей развивать в полном объеме важные производственные мощности. Прежде всего, в области автомобилестроения, химической промышленности, целого ряда технологий. Теперь Россия может и обязана сконцентрироваться на этом развитии», – заключил Нечаев.