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После обстрела ВСУ зафиксированы разрывы в 100 метрах от периметра ЗАЭС
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Разрывы снарядов, выпущенных в ночь на среду украинскими силовиками в направлении Запорожской АЭС, зафиксированы в 100 метрах от периметра станции, повреждена высоковольтная ЛЭП, сообщила администрация Энергодара.
«В ночь на 21 сентября, в 01:16, ВСУ открыли артиллерийский огонь по месторасположению станции. Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи», – приводит ТАСС сообщение администрации.
Также сообщается, что был временно отключен трансформатор собственных нужд энергоблока, произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива, однако спустя час персонал станции наладил питание шестого энергоблока от системы шин других энергоблоков станции, его дизель-генераторы выключены и переведены в режим дежурства.
Ранее при обстреле ЗАЭС повреждены спецкорпус и система охлаждения.
Напомним, последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
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Путин объявил частичную мобилизацию
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Президент Владимир Путин объявил о мерах для защиты суверенитета России, подписав приказ о частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только находящиеся в запасе граждане и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС.
«НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».
Президент России заявил, что он выступает за защиту суверенитета и целостности России и поддержке стремления соотечественников самим определять будущее.
«Для обеспечения безопасности нашего народа считаю необходимым поддержать предложение Минобороны РФ о проведении в РФ частичной мобилизации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – заявил Путин.
Мобилизация начинается с 21 сентября.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
В этом году Путин дважды выступал с телеобращениями. В первом из них – 21 февраля – президент сообщил о решении незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной Республики и Луганской народной республики. Во втором – рано утром 24 февраля – глава государства заявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
В общей сложности за период с 2000 года и до начала 2022 года Путин использовал формат телеобращений к гражданам 18 раз (не учитывая новогодние поздравления, заявления, телетрансляции выступлений и пресс-конференций, прямые линии). Шесть телеобращений президента РФ касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Шесть раз он призывал россиян прийти на федеральные выборы, один раз – на общенародное голосование. Один раз глава государства выразил благодарность своим избирателям за поддержку на выборах. Два выступления были посвящены проблемам борьбы с терроризмом в России. Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его кончиной.
Наибольшее количество выступлений – пять – было сделано Владимиром Путиным в 2020 году, в период развития в России эпидемии коронавирусной инфекции. Самым продолжительным по времени стало обращение 21 февраля нынешнего года – оно длилось более 55 минут.
Шойгу рассказал, кого коснется мобилизация
Под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – приводит ТАСС слова Шойгу.
Он отметил, что в России – огромный мобилизационный ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, военную специальность.
«У нас их почти 25 млн. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация – частичная мобилизация, 1% или чуть больше, 1,1% от общего мобилизационного ресурса», – подчеркнул министр обороны Шойгу.
Ранее президент объявил частичную мобилизацию.
Шойгу рассказал о порядке мобилизации
Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Конечно, они (мобилизованные) пройдут подготовку, переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команды. Исключительно только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые будут предписаны», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, частичная мобилизация проводится для осуществления контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.
«Сама линия соприкосновения, ее можно называть и линией фронта, и линией соприкосновения – это больше 1000 км. Естественно, то, что сзади и вдоль этой линии, это надо закреплять, эти территории надо контролировать. Конечно, работа делается в первую очередь для этого. Я имею в виду частичную мобилизацию», – передает ТАСС слова Шойгу.
Ранее президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию.
Военные эксперты спрогнозировали влияние итогов референдумов на ход спецоперации
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В условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях заявили о подготовке референдумов по вхождению в состав России. На этом фоне Госдума внесла в УК понятия «мобилизация» и «военное время».
«После вхождения четырех регионов в состав России сперва на их территории должны быть введены пограничные войска и установлена новая государственная граница Российской Федерации. Более того, границу необходимо укрепить, поскольку там будет проходить линия фронта. Нечто подобное у нас есть уже в Калининградской области в силу геополитических обязательств», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Собеседник также добавил, что на присоединенных территориях появятся «не только сухопутные войска, но и подразделения противовоздушной и противоракетной обороны». «Но остается открытым вопрос границ. Если с ЛНР все понятно – республика полностью освобождена, то с ДНР ситуация обстоит совсем иначе», – говорит он.
«Часть ДНР все еще находится под контролем киевской власти. То есть фактически, если территория станет частью РФ, то это будет субъект нашего государства, оккупированный ВСУ», – заметил Перенджиев.
«Не исключаю, что после референдумов в некоторых приграничных областях могут ввести военное положение. В этом контексте логично принятие сегодня российским парламентом ряда поправок в Уголовный кодекс РФ, связанных с военным правом», – отметил собеседник.
«В целом уголовное военное право было достаточно сильно развито в СССР во время Великой Отечественной войны, и затем сохранилось на долгие годы. Однако в современной России его практические не развивали. Но в нынешних условиях в нем снова появилась необходимость», – продолжил он.
«В этой связи, я думаю, принимать участие в реальных боевых действиях и дальше будут только добровольцы и контрактники. Срочников же могут привлекать к этому только на основе их собственного рапорта. Возможно, призывников привлекут к вопросам, связанным с тылом или ремонтом техники. Но не более того», – заключил Перенджиев
«Вхождение в состав России республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей позволит отправлять туда регулярные армейские части для их полноценной защиты как законных субъектов Российской Федерации. Это станет возможно, когда российские власти на всех уровнях примут решение о принятии регионов в состав нашей страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук Константин Сивков. «Вместе с тем, как мне кажется, у нас сейчас нет нехватки кадров на фронте. Нам нужно решать задачи по огневому поражению противника», – отметил собеседник.
Ранее Госдума приняла поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, авторами выступили, в частности, депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий, а также сенатор Андрей Клишас.
«Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», – передает РИА «Новости» текст поправок.
В тексте указано также, что неисполнение военным приказа в период военного времени, в том числе отказ от участия в боевых действиях, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок 10 лет.
Поправки предлагаются в ст. 332 «Неисполнение приказа». Авторы предложили дополнить ее новой частью, которая устанавливает, что «неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях», повлекшее тяжкие последствия, будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 10 лет.
Изменения также внесли в ст. 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Действующие нормы подразумевают, что такими обстоятельствами признаются условия вооруженного конфликта или военных действий. Авторы поправок предложили изменить норму и указать, что периоды мобилизации, военного положения или военного времени станут отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Согласно поправкам такими обстоятельствами также станут условия вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Также согласно тексту поправок, в УК в ряде пунктов слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменили словами «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
На этом фоне Общественные палаты ДНР, ЛНР и Херсонской области, а также движение «Мы вместе с Россией» в Запорожской области обратились к руководителям соответствующих регионов о проведении референдумов по вхождению в состав России.
При этом в ЛНР уже принят закон о референдуме. Власти Херсонской области также приняли решение о проведении референдума о присоединении к России.
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Казахстан отозвал голос за онлайн-выступление Зеленского на ГА ООН
Казахстан решил отозвать голос в поддержку онлайн-выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.
Власти Казахстана предпочли воздержаться по этому вопросу. «Украина выдвигает свое предложение, чтобы их представитель выступал онлайн на дебатах ООН. Параллельно делегация Беларуси выдвигает поправку к этому предложению, чтобы онлайн выступал не только президент Украины, но и другие главы государств имели такую возможность. Мы голосуем за эту поправку», – сообщил источник в МИД Казахстана, слова которого приводятся в Telegram-канале «Sputnik Казахстан».
В этот момент поправка Белоруссии отзывается, продолжил источник. «Поэтому наш голос автоматически уходит за то, чтобы мы поддержали Украину. Сейчас мы направили ноту секретариату ООН и меняем свой голос с «за» на «воздержаться», потому что Казахстан за равенство. Мы за то, чтобы все главы государств, любой участник дебатов ООН мог выступать онлайн – не только одна определенная страна, но и все имели такую возможность», – объяснили в МИД Казахстана.
Ранее Россия выступила против видеообращения Зеленского на Генассамблее ООН в нарушение правил международной организации.
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Кадыров объявил о переходе к новой тактике спецоперации против ВСУ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе Вооруженных сил России к новой тактике спецоперации против украинских националистов.
«Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся. Обсудил все детали вместе с начальником оперативного штаба Чеченской Республики по проведению СВО Магомедом Даудовым. Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что в условиях нарастающей агрессии НАТО на Украине проведение референдумов на освобожденных территориях – это единственный способ обеспечить их безопасность должным образом.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Шойгу озвучил потери России в СВО
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России составляют 5937 человек погибшими.
«Не могу не сказать о потерях. Потери составляют 5937 человек. И здесь не могу еще и еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг», – отметил Шойгу в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».
«Не могу не сказать о наших медиках: из общего количества раненых больше 90% вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпитали, медицинские учреждения и вернулись в строй и продолжают службу», – отметил министр.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
В Госдуме исключили возможность всеобщей мобилизации в России
Всеобщей мобилизации в России не будет, заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, опасения по поводу того, что принятые во вторник Госдумой поправки в законодательство будут предшествовать мобилизации, беспочвенны. «Закон» не равно «мобилизация». Он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. По крайней мере, пока не наступит время, когда необходимость в нем отпадет», – заявил Картаполов «Парламентской газете».
Напомним, во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
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В России оценили слова американского генерала о передаче Украине истребителей F-16
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«Штаты находятся в поиске рычагов возможного давления на Россию, поэтому в США вновь поднимается тема поставок Украине истребителей F-16. Вашингтон проверяет реакцию Москвы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее в Пентагоне допустили поставку Украине истребителей F-16 через два-три года в случае, если такое решение будет принято властями стран НАТО.
«Когда речь заходит о передаче такой сложной техники, все сводится к главной задаче, а именно к вопросу подготовки летчиков, которые будут способны управлять подобной техникой. Учебу им придется проходить в США», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Переподготовка летного состава требует достаточно много времени. Я думаю, минимальный срок переобучения занимает год-полтора, но здесь очень многое зависит от квалификации летчика. Опытному летчику может понадобиться меньше времени, а выпускникам и курсантам военных училищ и вовсе нужно будет два-три года», – полагает собеседник.
«Кроме того, американцы не сильно стремятся развивать свое вмешательство в конфликт на Украине путем поставок самых современных видов оружия и военной техники. Модификации самолетов F-16 – это достаточно современные машины. В случае ее получения ВСУ смогут решать целый ряд задач, которые сейчас им не под силу. Помимо этого, F-16 является еще и носителем ядерного оружия, что также затрудняет передачу самолетов Украине», – отметил эксперт.
Оценивая данную проблему в контексте российско-американских отношений, собеседник отметил, что «сам факт наличия таких планов известен давно и не является сюрпризом для Москвы». «Возращение к обсуждению этой проблемы именно сейчас является попыткой создать еще один рычаг воздействия на Россию для проведения торга. Можно с уверенностью говорить, что актуализация Вашингтоном этой темы вызвана текущими политическими факторами», – заключил Бартош.
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что Украина получит истребители F-16 только через два-три года и при условии принятия соответствующего политического решения. По словам командующего ВВС США в Европе и Африке, Запад «начинает размышлять больше в долгосрочной перспективе», строя планы дальнейшего оказания Украине военной помощи.
При этом американский генерал высказал предложение, что боевые действия на Украине, «вероятно, будут продолжаться годы, а не месяцы», сообщило издание Politico, излагая выступление Хекера на конференции, которая была организована американской Ассоциацией военно-воздушных и космических сил.
Как отмечается в статье, Хекер уточнил, что самолеты F-16 «не прибыли бы [на Украину] в течение двух-трех лет после выработки любого политического решения» об их отправке Киеву «в силу вопросов, связанных с подготовкой [пилотов] и логистикой». Вместе с тем американский военачальник выразил мнение, что у Украины в настоящее время за счет поставок оружия Западом имеется все необходимое, «чтобы выжить и сражаться <...>», не превращая происходящее «в третью мировую войну».
В минувшее воскресенье генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог заявил, что США уже являются стороной конфликта на Украине, поскольку предоставляют Киеву большую часть военной помощи.
В прошлую пятницу США решили передать Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противопехотные мины Claymore («Клеймор»).
Также из данных германского Кильского института всемирной экономики стало известно, что страны Запада планируют передать Украине военную помощь на сумму более 36 млрд евро.
Напомним, в июле начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун заявлял, что страны Запада вскоре могут поставить Украине истребители. При этом он уточнил, что «это будет что-то нерусское», приведя в качестве примера американские истребители, Gripen из Швеции, европейский Eurofighter и французский Rafale.
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В США попросили Конгресс узаконить передачу российских активов Украине
Американский Минюст попросил Конгресс узаконить передачу украинской стороне арестованных российских активов, заявил глава рабочей группы министерства по санкциям против России Эндрю Адамс.
Арестованные средства следует направить для возмещения ущерба, который несет Украина от боевых действий, для этого нужны поправки в «многочисленные нормативные акты, регулирующие применение конфискуемых фондов», передает РИА «Новости».
«Такое предложение позволило бы министерствам юстиции, финансов и Госдепартаменту наладить совместную работу по направлению средств, конфискованных правительством США, на возмещение ущерба... против Украины», – добавил он.
Об этом чиновник заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената США, тема слушаний обозначена как «закручивание гаек в отношении России».
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Глава Мюнхенской конференции призвал Германию отправить на Украину танки
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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за поставку на Украину тяжелых вооружений, в частности боевых танков.
«Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинских военных <…>. Сюда входит и тяжелое вооружение, особенно боевые танки, которые сейчас нужны украинцам», – приводит ТАСС мнение Хойсгена, которое он высказал в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
При этом он подчеркнул, что, «конечно, Германия не должна осуществлять поставки в одиночку». «Скорее, она должна объединить усилия со странами, располагающими, например, танками Leopard («Леопард»)», – констатировал эксперт.
Государства, по словам Хойсгена, могли бы вместе обучать украинских военных, доставлять танки и обеспечивать их техническое обслуживание. «Германии было бы неплохо взять на себя инициативу в этом процессе», – резюмировал глава Мюнхенской конференции.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал продолжать просить оружие у Запада до завершения конфликта «победой» Киева. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза обсудили в США создание миссии по оказанию военной помощи Украине.
В минувшее воскресенье Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам показать пример Берлину и передать Киеву танки.
В прошлую пятницу лидер СДПГ Ларс Клингбейл заявил, что Германия совместно с союзниками решила не поставлять Украине основные боевые танки западного образца. Днем ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала поставить Украине необходимое вооружение, в том числе танки. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву от Берлина танков. Зеленский предположил, что Германия не желает поставлять Украине вооружения из-за барьеров, связанных с нацистским прошлым.
Ранее оружейники Германии предложили властям ФРГ передать Украине 88 старых танков «Леопард» и 100 самоходных гаубиц, а также 100 БМП. При этом в Союзе военнослужащих Бундесвера выступили против отправки Киеву оружия из резервов ВС Германии.
Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Германия уже поставила Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцерхаубитце-2000»), реактивные системы залпового огня Mars («Марс»), зенитные самоходные установки Gepard («Гепард»), систему ПВО IRIS-T («Ирис-Т»), а также планирует передать Киеву еще 50 бронемашин Dingo («Динго») и 2 РСЗО Mars.
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Шойгу: Украина потеряла половину армии
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На начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек, включая раненых, то есть половину армии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На начальном этапе Вооруженные силы Украины составляли порядка 201-202 тыс. человек. За это время больше 100 тысяч их потерь. При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек», – цитирует РИА «Новости» Шойгу. Он добавил, что это составляет половину армии.
«Нельзя не сказать об инструкторах, но не просто инструкторах, а наемниках, которые находятся в этой среде (на стороне киевского режима – прим.ВЗГЛЯД). На сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи. Кто-то уехал, кто-то погиб, больше 2 тыс. наемников погибли», –добавил глава российского военного ведомства.
Ранее Шойгу озвучил потери России в СВО.
Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России.
Во вторник Госдума на пленарном заседании одобрила поправку, в частности, предлагающую ввести в Уголовный кодекс России понятия «мобилизация», «военное положение», «военное время», «вооруженный конфликт».
Президент России Владимир Путин заявил о поддержке Россией решения Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на референдумах.
Также глава государства объявил частичную мобилизацию в России, соответствующий указ опубликован.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что под мобилизацию попадут отслужившие люди, в первую очередь с боевым опытом, имеющие военно-учетную специальность, студентов и призывников это не коснется.
Боррель призвал ввести новые санкции против России
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал ввести новые антироссийские санкции в связи с референдумами на освобожденных территориях Украины, соответствующее заявление распространила пресс-служба главы дипломатии ЕС.
«Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России», – сообщил Боррель, отметив, что «все вовлеченные в эти референдумы и другие нарушения международных законов на Украине будут привлечены к ответственности», передает ТАСС.
Боррель также полагает, что референдумы «не могут ни при каких обстоятельствах считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях», которые, по его мнению, «находятся под постоянной российской военной угрозой и подвергаются запугиванию».
Он пообещал, что Евросоюз «останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности и призывает Российскую Федерацию немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в ее международно признанных границах». Это принятое в ЕС определение украинской территории включает, в частности, Крым.
Ранее стало известно, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев отмечал, что агрессия НАТО вызвала на освобожденных в ходе СВО территориях рост сторонников референдумов о вхождении в состав России. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что осенью у России могут появиться четыре новых региона.
Во вторник глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти приняли решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о желании жителей региона как можно скорее получить гарантии вхождения в состав России.
В тот же день Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что на референдуме планируется задать три вопроса: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и о вхождении в состав России. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, по итогам референдума Запорожская область намерена объявить о независимости в административных границах.
Также во вторник глава Донецкой народной республики Денис Пушилин представил парламенту региона проект закона о референдуме по вхождению в состав России, ожидается, что он состоится с 23 по 27 сентября. Он сообщил, что жителям республики нужно будет ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республики в состав России.
В понедельник Общественная палата ЛНР обратилась к главе ЛНР Леониду Пасечнику и Народному совету с просьбой немедленно провести референдум о признании республики субъектом России. В обращении подчеркивается, что этот шаг обезопасит территорию республики и откроет новые возможности для ее восстановления. В тот же день ОП ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету ДНР с просьбой незамедлительно провести референдум по вопросу о вхождении в состав России.
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Польша захотела заставить Россию выплатить Украине «репарации»
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Президент Польши Анджей Дуда в ходе общеполитической дискуссии в рамках 77-й сессии ГА ООН выразил мнение, что России якобы придется выплатить Украине «военные репарации». Он пообещал, что Польша не перестанет действовать с целью «привлечения» РФ к ответственности за нарушение международного права.
«Россия должна выплатить Украине военные репарации, и ей придется это сделать», – приводит ТАСС слова президента Польши.
Дуда добавил, что не может быть справедливости без компенсации. «Это касается как наших дней, так и нерешенных вопросов прошлого», – сказал он, намекнув на репарации, которые его страна рассчитывает получить от Германии. «Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была сильно разрушена, потеряла 6 млн граждан, в том числе 3 млн граждан еврейской национальности», – заявил Дуда.
«Польша не перестанет действовать с целью привлечения России к ответственности за нарушение международного права как на государственном, так и на индивидуальном уровне», – сообщил он.
Также, по мнению польского лидера, мировое сообщество «должно использовать все компетенции и возможности, чтобы виновные были осуждены и наказаны». Он проинформировал, что Варшава уже активно сотрудничает в данном вопросе с международными судами.
В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя намерение президента Польши Анджея Дуды требовать у России «репараций», призвал «покопаться» в истории и найти, «за что спросить с поляков».
На прошлой неделе Дуда заявил, что республика якобы должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.
Запорожскую область предложили переименовать в Запорожский край
Запорожскую область в случае вхождения в состав России целесообразно переименовать в Запорожский край, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда».
«Если говорить о воле народа, которая, надеюсь, будет услышана, людям ближе понятие Запорожского края. <...> Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень устроит», – передает ТАСС слова Рогова.
Ранее Общественное движение «Мы вместе с Россией» на общенародном съезде граждан Запорожской области обратилось к главе области Евгению Балицкому с просьбой о вступлении региона в состав России.
Напомним, ранее в понедельник Рогов заявил, что к проведению референдума о вхождении Запорожской области в состав России все готово, он может состояться в ближайшие дни.