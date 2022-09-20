|
|
Путин выразил сожаление по поводу приостановки диалога с Португалией
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия сожалеет, что диалог с Португалией остановлен, и надеется на выправление ситуации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
«Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина. «Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится», – добавил он.
Как заявил Путин, вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности пообщаться с послами иностранных государств более плотно.
«К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется, еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Президент выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать Россию, глубже познакомиться с ее историей и культурой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как вывести Португалию из-под антироссийского влияния.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган дал оценку встрече с Путиным на ШОС
|
|
Президент Турции Тайип Эрдоган надеется на хорошие результаты после плодотворной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам. Надеюсь, что наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам», – приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
По его словам, он договорился с Путиным продолжить обсуждение поставок зерна и удобрений.
«Мы, безусловно, ведем переговоры с соответствующими странами по всем видам продукции, поступающей как из России, так и из Украины. Это могут быть зерновые продукты и удобрения. В переговорном процессе нет никаких проблем. На нашей встрече с господином Путиным мы договорились продолжать этот процесс с осторожностью», – цитирует ТАСС президента Турции.
Также Эрдоган заявил, что не видит у мировых держав вариантов выхода из украинского кризиса.
«К сожалению, нет ситуации, когда среди этих видимых держав в мире задаются вопросом: «Что мы можем сделать, как мы можем решить этот вопрос?» Мы дали необходимый ответ и Западу, и всем им, особенно США, теми инициативами, которые мы предприняли, той политикой баланса, которой мы придерживались с самого начала», – отметил турецкий лидер.
Эрдоган и Путин провели встречу в Самарканде в пятницу. В частности, по словам, российского лидера, стороны договорились об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях и урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС «Аккую».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Байден сделал вывод о возможностях России по ситуации на Украине
|
|
Американская поддержка Украины будет продолжаться столько, «сколько потребуется», у России не получится изменить американскую политику в этом отношении, заявил президент США Джо Байден.
Как заявил Байден, «цена, которую платит украинский народ за эту войну, чрезвычайно высока», США «будут с ним», пока Киеву «нужна помощь», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
На предположение о том, что Россия хочет использовать цены на энергоресурсы и «сломить решимость» США, Байден ответил: «Конечно. Но, знаете, мы, США, находимся в гораздо более хорошей форме, чем кто-либо другой, особенно если сравнивать с Россией». По его словам, глава российского государства Владимир Путин «пытался сделать это в течение какого-то времени». «У него не получится», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как утверждает Байден, развитие ситуации на Украине показало, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие», но ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой».
Напомним, Путин заявил, что специальная военная операция на Украине проводится с целью недопущения создания анклава против России. Цели СВО, отметил президент, остаются неизменными, основной из них остается освобождение Донбасса. Глава государства отмечал, что нужно посмотреть, чем завершится так называемое контрнаступление вооруженных сил Украины, и пояснял, что план СВО «корректировке не подлежит». Россия, сказал Путин, «не спешит» на Украине, основная задача остается неизменной и реализуется. Он добавил, что Россия на Украине воюет не полной армией, а лишь ее контрактной частью.
В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня
|
|
Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
«Перед лицом запугивания со стороны США Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», – приводит слова профессора РИА «Новости».
Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для участия в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности.
В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване. Он также заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.
Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».
Напомним, 7 марта правительство РФ внесло Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Ранее власти Тайваня присоединились к санкциям Запада против РФ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шольц рассказал о характере бесед с Путиным
Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным всегда проводятся в дружеском тоне, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», – заявил Шольц в беседе с Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что переговоры всегда важны, даже когда стороны уже предполагают их исход. По итогам всех бесед с Путиным за последнее время произошли «определенные подвижки», но они не оказались далеко идущими, сказал Шольц.
Напомним, последние переговоры Путина и Шольца проходили по телефону 13 сентября. Российский лидер назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
Путин поддержал усилия Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым выразил поддержку усилиям руководства страны по стабилизации обстановки в Каракалпакстане, сообщила пресс-служба Кремля.
«С российской стороны выражена поддержка усилиям руководства Узбекистана по стабилизации обстановки в Каракалпакстане», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере, а также подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнерства и союзничества.
Также президент России Владимир Путин по телефону тепло поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС.
В автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.
Песков объяснил, зачем Путин общается с Макроном и Шольцем
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, зачем российский лидер Владимир Путин продолжает общение с европейскими лидерами, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Зачастую без прямых контактов невозможно довести информацию от первого лица. И нам бывает гораздо лучше, если Путин разъяснит своему визави нашу позицию, чем эту позицию будут, например, кому-то объяснять из-за океана. Все-таки первоисточник – это гораздо надежнее. И, конечно же, любые, самые сложные проблемы, они решаются только путем диалога», – приводит его слова РИА «Новости».
Накануне Шольц заявил, что, несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с Владимиром Путиным. Тональность переговоров с российским лидером, сообщил канцлер Германии, всегда остается дружелюбной.
11 сентября Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса.
Песков: Россия и Китай не стремятся рулить миром
|
|
Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Реализуя свои двусторонние отношения, как раз Россия и Китай не претендуют на то, чтобы рулить всем миром. Мы знаем, что такую склонность имеют другие страны», – сказал Песков в показанном фрагменте передачи «Москва. Кремль. Путин» в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского лидера также обратил внимание на «абсолютное сходство в отношении [России и Китая] к различного рода провокационным действиям, источником коих являются Соединенные Штаты Америки». Москва и Пекин едины в оценке «непозволительности такого поведения дестабилизирующего», добавил он.
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Они провели двусторонние переговоры, пообщались в трехстороннем формате вместе с президентом Монголии, приняли участие в заседании Совета глав государств ШОС.
Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Он отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США в Тайване. Помимо этого, Путин сказал, что торговля между российской и китайской стороной по итогам 2022 года окажется на рекордных значениях.
Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин провел переговоры с президентами Киргизии и Таджикистана
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В ходе разговора обсуждалась обстановка на киргизско-таджикской границе.
«Владимир Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации и принять меры к скорейшему урегулированию ситуации исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье. Условлено о продолжении контактов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.
17 сентября погранслужба Киргизии впервые сообщила об обстреле Ошской области, ранее все инциденты касались участка границы в Баткенской области. По последним данным, у киргизской стороны 36 погибших и 134 пострадавших жителя республики. Киргизские власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС. В Таджикистане заявляли о погибших мирных гражданах, их число не уточнялось.
СМИ анонсировали серию совещаний Путина по ситуации в экономике
Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит серию совещаний по ситуации в экономике, сообщил телеканал «Россия 1».
На следующей неделе правительство планировало представить президенту бюджетный пакет на 2023-25 годы, об этом ранее заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Президент продолжит серию совещаний по ситуации в экономике», – передает РИА «Новости» сообщение в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Также на следующей неделе глава государства примет верительные грамоты от послов иностранных государств, которые начинают работу в России, по информации телеканала, не исключена и региональная поездка президента.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для структурной перестройки экономики.
Путин поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность бюджета
Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил при подготовке федерального бюджета на три года держать линию на его устойчивость и сбалансированность.
«Важно и на ближайшую трехлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов», – передает его слова ТАСС.
«Хочу подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть. Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках», – добавил Путин.
По словам главы государства, российское правительство выполнило большую работу по федеральному бюджету.
«Неделю назад мы с вами обсудили текущую ситуацию в российской экономике, а также макроэкономический прогноз, который лежит в основе проекта федерального бюджета на ближайшие три года, расставили основные акценты и приоритеты в подготовке главного финансового документа страны. И по итогам той встречи правительство провело действительно очень большую работу», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».
Он добавил, что сегодня с утра он и многие присутствующие на совещании «дополнительные консультации провели».
«Фактически до последней секунды все это в индивидуальном порядке обсуждали со многими коллегами, в том числе, работали над мерами по обеспечению бюджетной сбалансированности», – сказал он.
В ходе совещания Путин выразил надежду, что сегодня участникам удастся выйти на конкретное, итоговое решение по проекту бюджета на 2023-2025 годы.
Ранее Путин заявил о необходимости создать условия для структурной перестройки экономики.
Путин счел циничным отсутствие ответа ЕС на предложение России бесплатно передать удобрения
Президент Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза ответить на предложение России передать бесплатно развивающимся странам российские удобрения из европейских портов.
«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. [тонн] российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», – передает ТАСС слова Путина на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
По его словам, Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия.
«Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.
Ранее Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
Путин обещал продолжать помогать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности
Россия и дальше будет оказывать содействие братскому народу Южной Осетии в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности, говорится в поздравительной телеграмме президента Владимира Путина главе Южной Осетии Алану Гаглоеву.
«Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзничества и интеграции. Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – приводится текст телеграммы Путина на сайте Кремля.
Президент России подчеркнул, что этот праздник стал символом мужества и героизма народа Южной Осетии, который в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободу и независимость. Он также пожелал главе республики крепкого здоровья и успехов, а гражданам – мира и благополучия.
Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник – 32-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР. Декларацией также утверждался «государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».
Путин заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на страны Запада
Западные санкции наносят вред самим странам Запада, а также беднейшим государствам, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.
«Для того чтобы упрочить свое положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе и, конечно, на Россию. Однако те, кто делает это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего, развивающиеся и беднейшие», – передает его слова ТАСС.
«Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки», – добавил глава государства.
Кроме того, Путин подчеркнул, что гегемония в мировых делах не может длиться вечно.
«Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно», – добавил Путин.
Ранее президент России заявил, что Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции.
Путин заявил о намерении России не сворачивать с суверенного курса
Россия не свернет с суверенного курса и будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент указал, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Владимир Путин пообещал поддержку послам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.