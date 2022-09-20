Путин выразил сожаление по поводу приостановки диалога с Португалией

Россия сожалеет, что диалог с Португалией остановлен, и надеется на выправление ситуации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина. «Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится», – добавил он.

Как заявил Путин, вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности пообщаться с послами иностранных государств более плотно.

«К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется, еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Президент выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать Россию, глубже познакомиться с ее историей и культурой.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как вывести Португалию из-под антироссийского влияния.