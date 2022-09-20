Путин заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на страны Запада

Западные санкции наносят вред самим странам Запада, а также беднейшим государствам, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.

«Для того чтобы упрочить свое положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе и, конечно, на Россию. Однако те, кто делает это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего, развивающиеся и беднейшие», – передает его слова ТАСС.

«Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки», – добавил глава государства.

Кроме того, Путин подчеркнул, что гегемония в мировых делах не может длиться вечно.

«Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно», – добавил Путин.

Ранее президент России заявил, что Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции.