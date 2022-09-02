Демонизация России странами коллективного Запада началась задолго до начала российской спецоперации на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

«Демонизация России началась в США задолго до специальной военной операции [России на Украине]. Все последние годы: и десятые годы 21-го века, и последние два-три года мы видим уклон политических элит США в антироссийские нарративы, а в переводе на русский язык – в россказни, в басни, которые не имеют ничего общего с действительностью», – приводит его слова ТАСС.

В пятницу Рябков сообщил, что Соединенные Штаты от превращения в сторону конфликта на Украине отделяет тончайшая грань.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что жителям США стоит прекратить слушать русофобскую пропаганду и обратить внимание на отношение украинских радикалов ко всем, кто «не разделяет нацистскую идеологию».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что демонизация русских, постоянные попытки завоевать или же попросту уничтожить Русское государство – все это вовсе не изобретение последнего времени. Многочисленные примеры показывают, как европейские страны практиковали все это сотни лет.

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