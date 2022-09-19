Украинский экс-силовик рассказал о массовой отправке наркокурьеров в Россию

Бывший сотрудник МВД Украины рассказал, как прошел путь от торговца оружием украинской армии до наркодилера в России.

«Меня зовут Сергей, проживал в городе Николаеве, в 2012 году я попал в подразделение внутренних войск МВД Украины «Барс». Привлекался в охрану президента. После армии полгода отработал в милиции. Так скажем, с органами не задалось, поэтому в дальнейшем зарабатывал только преступным образом. Сейчас отбываю наказание в России по статье 228, часть 5, срок 8 лет и 6 месяцев. Уже на протяжении пяти лет», – цитирует РИА «Новости» бывшего силовика.

По его словам, после ухода из МВД он познакомился в интернете с молодым человеком, который предложил ему торговать украинским оружием из зоны конфликта в Донбассе, и этот нелегальный бизнес приносил ему доход, пока к нему не нагрянули бандиты.

«Мы толкали это оружие направо и налево. Доходило до смешного, были своего рода акции: если берешь больше 20 автоматов, к ним прилагались заряженные рожки и патроны бесплатно. Мы прозанимались этим примерно девять месяцев. Но однажды к нам приехали местные «авторитеты» и говорят, что якобы нашим оружием, которое мы продали другим людям, были убиты их друзья. Такие ребята ставили губернаторов, мэров. То есть безвыходная ситуация была», – рассказывает Сергей.

Бандиты забрали у Сергея всю выручку в 300-400 тыс. долларов, после чего он начал продумывать план побега с Украины. Как раз в этот момент к нему обратился знакомый, который предложил ему и его другу Владу уехать в Россию продавать наркотики, вспоминает собеседник агентства.

«Пообещал, что будут платить от полумиллиона до миллиона [рублей] в месяц. Мы согласились, я 9 мая 2017 года прилетел в Красноярск, и меня задержали 14 мая [за это время Сергей уже успел начать «работу» закладчиком], а Влад вылетел в Сургут 9 мая, его через три дня задерживают. В этот момент я понимаю, что и Влад, и я, мы были отправлены в один конец», – говорит осужденный.

По словам Сергея, в колонии, где он отбывает наказание, очень много уроженцев Украины с похожими историями, причем часть из них оказались втянуты в незаконный оборот наркотиков обманом.

«Истории похожи. Кому-то сразу говорят, что ты поедешь заниматься наркотиками, кому-то обещают курьером работать, якобы развозить какие-то посылки. Человек приезжает, ему ставят условие, что ты должен, вот тебе товар, вот тебе закладка, ты ее взял, все, ты теперь должен ее продавать. И тут выхода никакого уже нет. Даже если ты вернешься домой в Украину, в страну, где вся система продажная, и люди, которые оттуда выезжают, прекрасно понимают, что и дома их найдут. И поэтому начинают работать, и поэтому они так быстро и попадают в тюрьму», – заключил Сергей.

Ранее замсекретаря Совета Безопасности (СБ) России Александр Гребенкин заявил, что украинские спецслужбы содействовали распространению наркотиков в России, прежде всего, популярной у молодежи «синтетики», и «крышевали» сеть крупных нарколабораторий.

Напомним, 9 сентября пограничники в Псковской области задержали двух граждан Украины, которые перевозили 57 кг мефедрона из Латвии.