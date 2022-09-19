Глава РАН Сергеев снял кандидатуру с выборов президента академии

Действующий президент Российской академии наук Александр Сергеев объявил, что снимает свою кандидатуру на выборах главы РАН - он покидает этот пост, проработав на нем один пятилетний срок.

«События последних дней заставляют меня снять свою кандидатуру. Это вынужденное решение», – передает РИА «Новости» слова Сергеева на общем собрании РАН, которое должно выбрать президента Академии наук.

По его словам, он принял это решение «в сложных условиях», связанных с давлением на многих членов РАН в ходе нынешней предвыборной кампании. От кого и в какой форме исходило это давление, академик не уточнил.

Зал стоя аплодисментами поблагодарил Сергеева за работу на посту главы РАН в течение пяти лет.

Таким образом, претендентов на пост осталось два: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Тайное голосование состоится во вторник.

Сергеев был избран главой РАН в сентябре 2017 года.

Глава Российской академии наук Александр Сергеев, заявивший о снятии своей кандидатуры на выборах президента РАН, фактически повторил судьбу своего предшественника Владимира Фортова, также проработавшего у руля Академии наук один срок.

«Я не призываю поддерживающих меня коллег отдавать свои голоса кому-либо из других претендентов. Я призываю всех вас принять решение в соответствии с нашими общими академическими традициями», - сказал Сергеев, озвучивая свое решение.

Весной 2017 года Фортов вместе с другими претендентами сняли свои кандидатуры на выборах президента РАН. Это решение было принято для того, чтобы, как поясняло руководство РАН, дать возможность доработать правила выборов президента Академии наук и ее устав, сделав их более совершенными и демократичными.

Выборы было решено сдвинуть на осень 2017-го, на них баллотировались новые претенденты, в том числе Сергеев, который в итоге и набрал большинство голосов.