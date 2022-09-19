Президент Ирана сказал, как США сближают страны

Соединенные Штаты сближают страны, вводя в их отношении экономические ограничения, заявил в интервью телеканалу CBS президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, санкционная политика Вашингтона обречена на провал.

«Несколько стран находятся под санкциями (США – прим. ВЗГЛЯД). Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство. И это делает американские санкции неэффективными», – приводит его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе Раиси в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что США и другие западные страны совершают ошибку, вводя санкции в отношении Москвы и Тегерана. Путин в свою очередь с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.