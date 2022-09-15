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Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах»
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег от поставок Украине ракет, способных поразить российские города, а также заявил о необходимости выкинуть на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах».
Антонов выразил озабоченность в связи с тем, что «Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км», передает РИА «Новости».
По его словам, «если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города», объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Посол указал, что украинские войска регулярно «нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины». «Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике», – заявил он.
Как подчеркнул Антонов, «если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их» и против территории России, а «подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние».
Антонов считает, что «науськивание Вашингтоном Киева против России» – «очевидный факт». Если США «удовлетворят все безумные запросы» Киева, это «не приведет к реальным переменам на фронтах», заверил он, добавив, что «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».
При этом посол подчеркнул, что «речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении», поскольку «никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям». Антонов сказал, что США «все больше втягиваются в пучину украинского кризиса», а также «подстрекают партнеров по альянсу».
Антонов указал, что «никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет», если они и звучат, «то либо шепотом, либо сквозь зубы», зато громко звучат призывы «больше оружия, бить сильнее по союзным войскам».
«Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», – сказал посол.
Он заявил, что Россия в ответ должна «продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач». «Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет», – сказал он. Дипломаты также продолжат работу, «несмотря на угрозы и провокации», заявил Антонов. «Задача – добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах», – сказал Антонов.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
CNN: Байден планирует назначить послом США в России Линн Трейси
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.
По его сведениям, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси и она уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование, передает ТАСС.
Трейси уже работала в России – с 2014 по 2017 год она была заместителем Джона Теффта, который в те годы был послом Соединенных Штатов в России. Если ее кандидатура будет одобрена, то она станет первой женщиной на посту посла США в России. Трейси является послом Соединенных Штатов в Армении с 2019 года.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
Захарова оценила желание США «отстыковать» Центральную Азию от России
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«Вашингтон стремится устроить хаос в Евразии. Такой подход лежит в основе политики США», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в США сообщили о желании «отстыковать» Центральную Азию от экономики России.
«Заветная мечта Вашингтона – разорвать все интеграционные связи на постсоветском пространстве. А в Евросоюзе им это уже вполне удается», – сказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Теперь, судя по всему, США потребовалось устроить хаос и в Евразии. Это и не удивительно, ведь в основе политики этой страны лежит разрушительная логика», – подчеркнула собеседница.
Ранее заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
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Путин прибыл в Самарканд
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Российский президент Владимир Путин прибыл в Самарканд, где состоится заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщают информационные агентства.
Лидеры стран обсудят широкий круг вопросов – усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС, передает РИА «Новости».
Путин примет участие в заседании лично впервые за три года. В четверг он проведет встречи с иностранными лидерами в двустороннем и многостороннем форматах. В частности, Путин пообщается с президентами Киргизии Садыром Жапаровым, Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, Ирана Эбрахимом Раиси, а также с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и китайским лидером Си Цзиньпином, передает ТАСС.
Также на четверг запланирован трехсторонний саммит Россия – Монголия – Китай с участием глав государств. В пятницу пройдет заседание Совета глав государств ШОС в узком и расширенном составах.
Кроме того, в пятницу Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, главой правительства Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в двустороннем формате. По завершении всех мероприятий запланировано общение Путина с представителями российских СМИ.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, анонсировав участие Путина в саммите ШОС в Самарканде, заявил, что Москва «ожидает весьма и весьма важного и представительного мероприятия, уникального в своем роде». Эрдоган сообщил о планах обсудить с Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС.
Объявлены меры по снижению энергопотребления в Евросоюзе
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Евросоюзу следует снизить потребление электричества на 10% до следующей весны, такое предложение представила Еврокомиссия.
«Еврокомиссия предлагает [странам ЕС принять] обязательство снизить потребление электричества как минимум на 5% в пиковые часы и стремиться сократить общий уровень потребления электричества на 10% до 31 марта 2023 года», – цитирует предложение ЕК ТАСС.
Отмечается, что сокращение потребления планируется считать от средних показателей в этот период за последние пять лет.
Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести в ЕС временный потолок на прибыль энергокомпаний с низкой стоимостью электрогенерации, включая угольную, атомную и возобновляемую, на уровне 180 евро за мегаватт-час, говорится в распространенном тексте предложений Еврокомиссии по борьбе с острым энергокризисом ЕС.
«Еврокомиссия предлагает ввести временный потолок на прибыль для производителей электричества с низкой стоимостью генерации, таких как возобновляемая, атомная и угольная, которые поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками (имеются в виду газовые и мазутные ТЭС). Эти компании с низким уровнем себестоимости энергии получают чрезмерные прибыли при относительно стабильных издержках производства, тогда как дорогие газовые электростанции задирают цены вверх. Еврокомиссия предлагает установить потолок цен для компаний с низкой себестоимостью энергии на уровне 180 евро за мегаватт-час», – передает ТАСС текст документа.
Еврокомиссия также предлагает изымать не менее 33% сверхприбыли угольной, нефтяной и газовой промышленности в ЕС для борьбы с энергокризисом.
«Эти взносы будут собирать государства ЕС, и мы считаем, что они должны составлять не менее 33% сверхприбыли. Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС», – заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
В тексте предложений Еврокомиссии говорится, что сверхприбылью этих компаний будет считаться прибыль, которую они получили в 2022 году и которая более чем на 20% превышает их среднюю прибыль за последние три года.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
Европу предупредили о невозможности для США увеличить поставки газа и нефти
Американские производители сланцевого газа и нефти зимой не смогут резко увеличить поставки в Европу, «помощи не будет», сообщили британские СМИ.
Как заявил руководитель инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло, «США не могут добывать больше». По его словам, «помощи не будет» ни от производителей газа, ни от производителей нефти. С ним согласен директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Financial Times пишет, что сейчас экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. Хотя из-за сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти, на фоне кризиса из-за коронавируса объемы добычи заметно снизились.
Исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл заявил, что бизнесмены, которые инвестируют в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи. По его словам, они предпочитают схему «меньше производства, больше прибыли». Делл сказал, что «возможности капитала чрезмерно ограничены».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не оставят своих европейских союзников «на морозе» и будут стремиться всеми силами обеспечить их нужды перед зимой.
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США захотели «отстыковать» Центральную Азию от российской экономики
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Целью США в Центральной Азии должна быть «отстыковка» региона от экономики России, заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур.
Каур утверждает, что в Центральной Азии США «пытаются содействовать взаимосвязанности региона», а также «укреплению демократических институтов», «развивать человеческий капитал». Вашингтон хочет «продвигать принципы верховенства закона и уважения прав человека». Кроме того, США стремятся «поощрять экономический рост и стимулировать общие климатические действия» в регионе, передает РИА «Новости».
«Мы видим критическую значимость этих приоритетов для того, чтобы в конечном счете отстыковать Центральную Азию от российской экономики. Это должно быть нашей целью», – сказала Каур. Она заявила, что ситуация на Украине и санкции против России «сказались на торговых путях, финансовых системах, денежных переводах... от миллионов мигрантов, которые раньше жили в России». По ее словам, США видят «растущие потребительские цены, падающие доходы домохозяйств, товарные дефициты по всему региону».
Напомним, секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что военные учения США в Центральной Азии, в которых участвуют в том числе ряд стран Шанхайской организации сотрудничества, нужны американцам для изучения потенциального театра военных действий, уточнения целей и карт.
Госдеп объяснил нежелание объявлять Россию «спонсором терроризма»
Администрация США обсуждает с Конгрессом санкции, которые можно ввести против России вместо включения ее в список стран, являющихся, по мнению Вашингтона, «спонсорами терроризма», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс сказал, что обсуждаются «шаги, которые были бы надлежащими и, что важно, эффективными для использования». Он подчеркнул, что возможны «непреднамеренные последствия, которые могут возникнуть в результате внесения России в список стран – спонсоров терроризма».
Администрация США полагает, что найдутся «более точечные подходы» для привлечения России «к ответственности» и навязывания ей «масштабных издержек» без «нежелательных последствий», передает ТАСС.
По словам Прайса, власти США слышали от неправительственных организаций заявления об их «искренней и глубокой обеспокоенности». Организации считают, что внесение России в список стран – спонсоров терроризма» отрицательно скажется на их способности «оказывать гуманитарную помощь на Украине» и может навредить «зерновой сделке».
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США высказался против признания России «страной – спонсором терроризма». Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, комментируя инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма», сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
В посольстве США предложили россиянам получать визы в закрывшей въезд Польше
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Граждане России по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на последние шаги Варшавы по выдаче туристических виз россиянам, а заявления на американские неиммиграционные визы можно подать во всех посольствах и консульствах США в мире, заявили в американском посольстве в Москве.
«Никаких изменений в процессе выдачи иммиграционных виз для граждан России на данный момент нет», – сказала пресс-секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер, отвечая на вопрос, не изменилась ли процедура подачи документов, после того как власти Польши решили не принимать заявления от россиян на оформление туристических шенгенских виз.
В американской дипмиссии пояснили, что подающие на визу должны сами добраться до ближайшего посольства, где есть запись, передает РИА «Новости». Кроме того, там отметили, что «правительство Польши принимает собственные решения относительно въезда иностранцев в страну, с дополнительными вопросами стоит обращаться в МИД Польши или ближайшее польское посольство или консульство».
«Также россияне могут подавать документы на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США, где есть свободное время для подачи заявлений. Мы сожалеем, что из-за действий России мы не можем в данный момент оказывать визовые услуги в России, кроме тех случаев, которые касаются дипломатических поездок», – добавила Палмер.
Она подчеркнула, что «США не считают нужным возлагать ответственность на всех россиян» за действия правительства. «Как мы неоднократно говорили после начала конфликта (на Украине), граждане России не являются нашими врагами», – добавила она.
8 сентября премьер-министры Польши – Матеуш Моравецкий, Эстонии – Кая Каллас, Литвы – Ингрида Симоните и Латвии – Артур Кришьян Каришш согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан. В заявлении говорится, что эти государства «ограничивают возможность въезда в Шенгенскую зону для российских граждан в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об обязанности США и генсека ООН обеспечить участие всех делегаций в Генассамблее.
Напомним, в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США пока не выдали визы большей части российской делегации, которая направляется на неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Премьер-министр Швеции решила подать в отставку
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что признает поражение на парламентских выборах и в четверг собирается подать в отставку.
«Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса [формирования правительства] перейдет к спикеру и парламенту. Когда будет новое правительство, я возглавлю Социал-демократическую [рабочую] партию в оппозиции», – цитирует ТАСС Андерссон.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что ждать от итогов парламентских выборов в Швеции.
Напомним, 1 сентября глава МИД России Сергей Лавров предупредил о реакции РФ в случае расширения НАТО за счет присоединения Финляндии и Швеции.
Сенаторы США предложили законопроект об объявлении России «спонсором терроризма»
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Американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) представили законопроект, который предполагает внесение России в список «стран – спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.
По словам Блюменталя, он понимает, что Белый дом против объявления России «спонсором терроризма». «Со всем уважением, я с этим не согласен», – сказал он, заявив, что Россия якобы «заслужила право» быть включенной «в клуб изгоев, в который входят Иран, Северная Корея, Куба и Сирия».
Если законопроект примут, глава американского государства Джо Байден сможет убрать Россию из списка «стран – спонсоров терроризма», но для этого он должен будет подтвердить Конгрессу, что Россия «больше не поддерживает акты международного терроризма» и что отказ от внесения ее в список «отвечает национальным интересам США», передает РИА «Новости».
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США высказался против признания России «страной – спонсором терроризма». Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, комментируя инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма», сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Посол указал на превращение Украины в полигон НАТО
Украина стала для НАТО полигоном, где утилизируют устаревшие вооружения и испытывают новые в противостоянии российскому оружию, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Антонов отметил, что большинство американских СМИ восхваляют действия украинских войск на юго-востоке Украины, а некоторые объявляют «события последнего времени в Харьковской области» переломными, «якобы позволяющими достичь главной цели – «победить русских на поле боя», передает РИА «Новости».
У посла «вызывает глубокую озабоченность открытая бравада администрации, включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления» Украины. В связи с этим, как подчеркнул Антонов, «нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США не являются стороной конфликта».
По словам Антонова, «сделано все для того, чтобы превратить республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию».
«Видеосюжеты западных каналов наглядно демонстрируют: против нас воюют солдаты и офицеры, свободно говорящие на английском языке, многие с ярко выраженным британским и американским акцентом», – указал он, напомнив и про «отщепенцев из Восточной Европы, для которых главной задачей, ввиду наличия непреодолимых комплексов, всегда было и остается причинение максимального – а по возможности и невосполнимого – вреда русским».
При этом «миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются», сказал Антонов. Он считает «высшим лицемерием» обвинения в адрес России в «кризисных явлениях в экономике как Старого Света, так и за океаном». Антонов заявил, что «хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов», направленных против России, можно было «отдать беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии». Кроме того, сказал он, «решить энергетические проблемы Европы совсем не сложно», для этого «нужно просто нажать кнопку и запустить «Северный поток – 2».
Напомним, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о концентрации украинских войск в Запорожской области, сообщил о радиоперехватах на польском и английском языках. В соцсетях появились данные об иностранных наемниках в рядах ВСУ на харьковском направлении. Американские СМИ заявили, что США помогли ВСУ подготовить наступление на Харьковщине.
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Посол назвал выгодополучателей от политики Запада в ситуации вокруг Украины
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Политика Запада в ситуации вокруг Украины приводит к тому, что основными выгодополучателями оказываются энергокомпании и ВПК США, а Европа все больше зависит от Вашингтона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, «в выигрыше, причем в таком, о котором ранее и не мечталось», оказались «крупные экономические акторы, энергетические компании США», при этом «политика и экономика Европы все больше впадает в зависимость от Вашингтона, полностью подчинены его воле», даже «диктату», передает РИА «Новости».
Посол выразил уверенность, что «безграмотная санкционная политика» Запада против Москвы «обречена на провал», Россия «укрепляет свою независимость», а «доходы от экспорта энергоресурсов постоянно растут». Тем временем «положение простых граждан в западных странах стремительно ухудшается». Россия «на самом высоком уровне подтверждает нацеленность оказывать помощь нуждающимся странам в различных регионах мира», сказал он.
Антонов призвал «не забывать» о ВПК США: «Аппетит приходит во время еды, а у этих ребят он бешеный, если не зверский». Кроме того, он отметил, что «воротилы от американского ВПК руководствуются» принципом «денег много не бывает». Как заявил посол, «западный блок реализует вполне конкретные задачи». Он указал, что «на войне всегда богатели американские производители вооружений», так было «в периоды Первой и Второй мировых войн», «происходит это и сейчас, когда на украинский фронт идут миллионы снарядов и огромное количество оружия, сделанного в США».
«Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал «наступления», – сказал Антонов.
Напомним, Антонов указал, что Украина стала для НАТО полигоном, где утилизируют устаревшие вооружения и испытывают новые в противостоянии российскому оружию. При этом «миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются», сказал Антонов.
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Путин назвал ключевую задачу санитарного щита России
Главной задачей санитарного щита, создаваемого в России, станет защита жителей страны от возможных биологических угроз, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками Роспотребнадзора.
«В числе приоритетов – формирование так называемого санитарного щита нашей страны. Его главная цель – уберечь граждан России от возможных в будущем биологических угроз. Реализация этого масштабного проекта позволит сделать диагностику инфекций быстрой и доступной», – цитирует президента ТАСС.
Он добавил, что опознать любую неизвестную инфекцию можно будет в течение суток, а за четыре дня, как считают специалисты, можно создать тест для ее определения.
«Уверен, вы обязательно решите все эти задачи – все задачи, которые напрямую связаны с повышением благополучия и качества жизни наших граждан», – дал он напутствие санитарным врачам.
Также глава государства в ходе встречи вручил отрудникам Роспотребнадзора государственные награды.
«Вы достойно и ответственно выполняете возложенные на вас задачи. Да, ваш труд часто остается в тени и не замечается, пока беда не приходит. Вы работаете при этом на опережение, на профилактику, и граждане нашей страны порой даже не догадываются, какие огромные усилия прилагаются вашей службой для сбережения их здоровья», – сказал Путин.
Он отметил, что труд сотрудников ведомства заслуживает уважения и самого высокого признания. Президент подчеркнул, что миллионы людей благодаря Роспотребнадзору избежали тяжелых заболеваний и их не менее тяжелых последствий.
Вучич похвастался перед оппозицией Сербии орденом от Путина
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.
В Скупщине проходит заседание по ситуации в Косово. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте свыше 10 часов, в среду – около 13 часов. Обращаясь к депутатам-традиционалистам, которые «читают ему патриотические лекции» и говорят «об отношениях» с Россией и Китаем, Вучич заявил, что именно он, а не оппозиционеры, установил «наилучшие отношения» с Москвой и Пекином.
«Путин на которого ссылаетесь, не наградил никого из вас, никого из вас никогда не видел, даже на картинке, ни о ком из вас никогда не слышал, настолько вы для него важны», – приводит РИА «Новости» слова Вучича.
«А теперь подумайте, можете креститься сколько хотите, это единственное, что вам остается, потому что вы нам чудесно представили свою программу», – заявил Вучич, добавив, что Путин дал ему, а не оппозиционерам «высочайшую награду после Николы Пашича». При этом Вучич сказал, что оппозиционеры «ссылаются на Владимира Путина», а сам президент Сербии – «на сербский народ и граждан Сербии».
Напомним, вице-премьер Сербии Зорана Михайлович обвинила Россию в том, что она якобы злоупотребляет дружественными отношениями с Сербией. Вучич отказался давать обещание, что Белград не введет против Москвы никаких санкций.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар заявил, что Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия. Вучич резко отреагировал на слова Эскобара.