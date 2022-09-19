Стремоусов рассказал о попытках убить его по приказу Зеленского

Семья заместителя руководителя администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова ежедневно получает угрозы, сообщил политик в видеоинтервью французским журналистам.

«Они (украинские власти – прим. ВЗГЛЯД) посчитали, что я предатель, что я предал Украину. Но я никогда не присягал на верность бандеровцам и нацистам. Я всегда был русским человеком, и я всегда об этом говорил. Меня преследовало СБУ, меня арестовывали, делали обыски. И когда пришлось взять на себя ответственность, я не стал предателем. Но меня хотят убить. Хотят убить лично по приказу Зеленского. Угрожают моей жене, детям, каждый день идут угрозы», – заявил Стремоусов. Фрагмент интервью опубликован в его Telegram-канале.

Он рассказал, что задержанные участники диверсионных групп дали признательные показания. «Мы уже задержали несколько групп, которые пришли меня убить. Это специально обученные группы, которые давали показания, когда их задерживали, что они пришли по личному указанию Зеленского убить меня и Владимира Сальдо (главу администрации – прим. ВЗГЛЯД). Возможно, в Херсонской области действуют группы, которые выслеживают меня», – уточнил Стремоусов.

На прошлой неделе Стремоусов рассказал, что спас украинских диверсантов, которые направлялись в Херсон для его убийства. Теперь, по его словам, задержанные получают медицинскую помощь.

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.