Две женщины пострадали при обстрелах украинскими войсками Макеевки и Донецка

Две женщины пострадали при обстреле украинскими войсками Макеевки и Кировского района Донецка, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Украинские боевики нанесли удар по Центрально-городскому району Макеевки. По улице Энгельса ранена женщина... Украинские боевики нанесли артиллерийский удар по Кировскому району города. По улице Прудовой в собственной квартире ранение получила мирная жительница», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Как заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские войска обстреляли Зайцево и Донецк в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 (время совпадает с мск) – н.п. Кирово – н.п. Зайцево: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров... 14.10 – н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщает ведомство.

Кроме того, представительство сообщило, что в 14.10 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, а в 14.55 и в 15.55 еще по три снаряда того же калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили также, что украинские войска обстреляли Горловку и Макеевку.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.40 (время совпадает с мск) – н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.55 – н.п. Дылеевка – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 14.00 – н.п. Орловка – н.п. Макеевка (Кировский и Центрально-городской районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщает.

Кроме того, представительство сообщило, что в 14.30 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Черновогвардейскому району Макеевки, а в 14.25 и 14.45 по пять снарядов калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.