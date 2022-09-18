В Киргизии объявили 19 сентября днем траура по погибшим в конфликте с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.

Киргизская сторона сообщила о 36 погибших и 134 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.

Напомним, бои с применением бронетехники и артиллерии развернулись вокруг Баткенского района Киргизии – самого отдаленного и частично изолированного региона страны. Киргизия и Таджикистан силой оружия оспаривают друг у друга спорную территорию.

После 1991 года началась борьба за главный местный ресурс – воду. Выяснилось, что главный водозабор, питающий восточную часть Ферганской долины на реке Исфора/Исфара находится на границе таджикского эксклава Ворух, но не весь, а частично. Киргизская сторона настаивает на том, что это именно Бишкек все эти тридцать лет вкладывался в его ремонт и содержание, да и большая его часть физически, с точки зрения киргизов, находится на киргизской территории.