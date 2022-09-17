Таджикские военные открыли огонь по территории Киргизии Таджикские военные подорвали мост в Киргизии 17 сентября 2022, 21:10 Текст: Вера Басилая

Военные Таджикистана в ходе конфликта на границе подорвали 36-метровый мост в Киргизии, сообщили киргизского министерства транспорта и коммуникаций. «На седьмом километре автодороги Кок-Таш-Аксай-Тамдык на участке дороги Дача-Чайхана силами таджикских военных был подорван 36-метровый мост, установленный на реке Ак-Суу», – заявил представитель киргизского министерства, передает РИА «Новости». По его словам, в связи с внезапным началом военных действий со стороны сопредельного государства на приграничных участках границы Баткенской области осталась дорожно-строительная техника: погрузчик, экскаватор, бульдозер и несколько легковых автомобилей. «В настоящий момент в связи с крайне напряженной обстановкой… вызволить или получить какую-либо информацию о состоянии оставленной техники не представляется возможным. При первой же возможности будет сообщено дополнительно в рабочем порядке», – отметили в ведомстве. Власти Киргизии заявили в субботу, что таджикская сторона нарушила достигнутые ранее договоренности о прекращении огня и обстреляла киргизскую пограничную заставу. До этого в МВД Таджикистана сообщили, что в результате обстрелов с применением тяжелой боевой техники со стороны Киргизии погибли несколько мирных граждан. Ранее руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились пресекать провокации. В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня. Новости СМИ2

В Киргизии заявили об ожесточенных боях на границе с Таджикистаном 16 сентября 2022, 13:19

Фото: Vladimir Voronin/AP/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном идут «ожесточенные» бои, сообщил госкомитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ). «Ожесточенные боестолкновения идут в Лейлекском и Баткенском районах», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости». Представитель ведомства уточнил, что по состоянию на 14.00 (11.00 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области продолжает оставаться напряженной. «Подразделения пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные в Баткенской области, располагают достаточными силами и средствами для ведения боевых действий и отражения агрессии таджикской стороны», – сообщил представитель ГКНБ. Ранее представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы. Между тем в Душанбе обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. До этого сообщалось, что во время боев на границе с Таджикистаном пострадали 11 военных Киргизии. Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Погранслужба Киргизии обвинила Таджикистан в применении РСЗО и авиации 16 сентября 2022, 09:31 Текст: Вера Басилая

Киргизия обвинила Таджикистан в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации в зоне конфликта на границе двух государств, заявили в пограничной службе киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). «Таджикская сторона использует тяжелую бронетехнику, ракетные системы залпового огня и авиацию. Военнослужащие Кыргызстана отражают все атаки с земли и воздуха, не давая возможности захватить населенные пункты страны», – приводит ТАСС сообщение погранслужбы Киргизии. Ранее представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы. Между тем в Душанбе обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. До этого сообщалось, что во время боев на границе с Таджикистаном пострадали 11 военных Киргизии. Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Новости СМИ2 В Киргизии заявили о появлении пострадавших на границе с Таджикистаном 16 сентября 2022, 07:33 Текст: Антон Никитин

В ходе вооруженного конфликта на границе Киргизии с Таджикистаном ранения получили четверо киргизских пограничников, сообщили в администрации полномочного представителя главы киргизского государства в Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном. «По предварительным данным, во время перестрелок ранения получили четыре наших пограничника», – приводит слова представителя администрации ТАСС. Ранее Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Власти Киргизии назвали число погибших в ходе конфликта с Таджикистаном 17 сентября 2022, 01:55 Текст: Антон Никитин

В ходе боестолкновений на границе с Таджикистаном погибли двадцать четыре гражданина Киргизии, в больницах остаются 87 пострадавших, сообщило киргизское министерство здравоохранения. «В организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 погибших», – приводит ТАСС текст сообщения, размещенного на странице Минздрава в соцсети Facebook* (запрещена в России; принадлежит корпорации «Мета», которая признана в РФ экстремистской). «Всего в результате вооруженных столкновений в организации здравоохранения поступили 87 пострадавших, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», – сообщило киргизское министерство здравоохранения. Там уточнили, что в основном у пострадавших «осколочные и огнестрельные ранения различных частей тела». Их размещают в больницах пограничной с Таджикистаном Баткенской области и Бишкека. Как сообщил глава Госкомитета национальной безопасности республики Камчыбек Ташиев, среди пострадавших имеются как военнослужащие, так и гражданские лица. В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня. В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Новости СМИ2 Таджикистан и Киргизия создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня 16 сентября 2022, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Делегации Таджикистана и Киргизии договорились создать совместную комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня на границе двух государств, сообщили в пресс-службе председателя Согдийской области Таджикистана. «Была сформирована совместная комиссия под руководством председателя Согдийской области (Таджикистана) Раджаббоя Ахмадзоды и председателя Баткенской области (Киргизии) Абдукарима Алимбаева», – передает сообщениеТАСС. Ранее президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от общей границы, встреча лидеров государств прошла на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде. Напомним, в пятницу в Душанбе обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. До этого сообщалось, что во время боев на границе с Таджикистаном пострадали 11 военных Киргизии. Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Киргизия и Таджикистан договорились об отводе сил 16 сентября 2022, 14:41 Текст: Вера Басилая

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон договорились об отводе военных сил от общей границы, встреча лидеров государств прошла на полях саммита ШОС в узбекистанском Самарканде. «Стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения», – передает РИА «Новости» комментарий пресс-службы главы Киргизии. По его словам, решено, что председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов будут работать на месте, будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего. Отмечается, что достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы. Ранее представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы. Между тем в Душанбе обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. До этого сообщалось, что во время боев на границе с Таджикистаном пострадали 11 военных Киргизии. Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Новости СМИ2 Руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана обсудили ситуацию на границе 17 сентября 2022, 02:26 Текст: Антон Никитин

Руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече договорились пресекать провокации и перестрелки на границе двух стран, сообщила пресс-служба пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. «В течение ночи до 09.00 (06.00 мск) 17 сентября 2022 года начальники областных управлений пограничных ведомств должны лично организовать работу по недопущению провокаций и стрельбы на киргизско-таджикском участке госграницы в Баткенской области», – сообщила пресс-служба погранслужбы ГКНБ Киргизии в своем Telegram-канале. Кроме того, «в целях координации действий» продолжит работу совместный оперативный штаб, в который вошли руководители территориальных подразделений, пограничных ведомств и правоохранительных органов Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Он расположен на КПП «Гулистон-автодорожный». При этом в погранслужбе Киргизии отметили, что «по состоянию на 03.00 (00.00 мск) 17 сентября 2022 г. обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная». В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня. В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и о 87 пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Бишкек обвинил ВС Таджикистана в обстреле киргизских пограничников 16 сентября 2022, 05:31 Текст: Антон Никитин

Военнослужащие Таджикистана в пятницу обстреляли несколько киргизских пограничных нарядов, сообщила Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. «Таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов ПС ГКНБ и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз <…>, а также заставы «Самаркандек», расположенной в местности Паскы-Арык Баткенского района Баткенской области (Киргизия)», – приводит текст сообщения ТАСС. По данным погранслужбы, обстановка на данном участке границы «характеризуется как напряженная». Таджикская сторона в том числе ведет обстрел с применением «группового оружия». «Подразделения Пограничной службы ГКНБ, дислоцированные на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме. Пограничная служба ГКНБ КР предпринимает все усилия для стабилизации обстановки и недопущения эскалации конфликта», – говорится в сообщении. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Летом между киргизскими и таджикскими пограничниками также происходили перестрелки. Весной конфликт между пограничниками двух государств начался после того, как таджикские военнослужащие в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии на 20 метров проникли на киргизскую территорию. В январе на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули беспорядки из-за того, также сообщалось о стрельбе. В конце апреля 2021 года между гражданами двух республик произошла стычка из-за участка водораспределительного пункта «Головной». В начале мая Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Новости СМИ2 В Душанбе обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан 16 сентября 2022, 07:56 Текст: Антон Никитин

Киргизские пограничники в пятницу утром атаковали ряд таджикских населенных пунктов, сообщил пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. «16 сентября 2022 года, примерно в 04.50 (по местному времени, 02.50 мск), пограничники пограничной заставы «Коктош» Баткенского пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности с использованием тяжелого вооружения обстреляли пограничную заставу «Душанбе» пограничного отряда «Исфара» Республики Таджикистан», – приводит сообзение пресс-центра ТАСС. Там уточнили, что ударам подверглись почти десять населенных пунктов. Ранее Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. Позже в Киргизии заявили о появлении пострадавших на границе с Таджикистаном. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет более 980 км, после распада Советского Союза на ней остались десятки спорных участков. В процессе делимитации и демаркации выявлено и согласовано между двумя странами более 660 км. На некоторых участках время от времени между местными жителями возникают конфликты. МВД Таджикистана объявило о погибших мирных гражданах после атаки Киргизии 17 сентября 2022, 08:37 Текст: Алексей Дегтярев

В результате нападения киргизских военных в Таджикистане погибли мирные жители, заявили в таджикском министерстве внутренних дел. «После достижения договоренностей о запрещении применения оружия и боевых снарядов в районах конфликта на границе Таджикистана и Киргизии и объявления режима прекращения огня киргизская сторона нарушила договоренность, применив тяжелую боевую технику, в том числе военные вертолеты и беспилотники, наносившие удары по жилым домам и общественным объектам Таджикистана», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В результате нападения погибли мирные жители, добавили в МВД страны. Число погибших там не сообщили. По данным министерства, 16 сентября около 17.20 (15.20 мск) киргизские беспилотники повредили мечеть, обстрелам подверглись десятки жилых домов, центров обслуживания, общественного и личного транспорта. «После объявления о прекращении огня такие беспорядки и нарушения военного соглашения киргизскими военными продолжаются», – заключили в МВД. Утром в субботу погранслужба Киргизии сообщила, что таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии. В киргизском минздраве заявили, что количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек. Новости СМИ2 ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за два года 16 сентября 2022, 06:40 Текст: Антон Никитин

Народный банк Китая в пятницу понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) к доллару на 204 пункта, до 6,9305 юаня за единицу американской валюты, говорится в сообщении регулятора. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 августа 2020 года, передает ТАСС. Напомним, в начале августа курс юаня к рублю упал более чем на 5%. В том же месяце Минфин РФ начал работу над пополнением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в валютах дружественных стран, включая юани, рупии, турецкие лиры. В начале мая ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 16 октября 2020 года. В конце апреля 25 апреля ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума с 23 августа 2021 года. В 2020 году на фоне пандемии курс юаня к доллару снижался несколько месяцев. 29 мая 2020 года ЦБ Китая понизил его до минимума с февраля 2008 года – 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого национальная валюта начала постепенно укрепляться по отношению к американской и в течение 2021 года находилась на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар. Киргизия начала эвакуацию из приграничных с Таджикистаном районов 16 сентября 2022, 07:13 Текст: Антон Никитин

Власти Киргизии приступили к эвакуации жителей ряда приграничных с Таджикистаном поселков из-за обстрелов на границе двух государств, сообщили в администрации полномочного представителя главы киргизского государства в Баткенской области. «Проводится эвакуация жителей некоторых населенных пунктов, которые расположены вблизи границы», – приводит слова представителя администрации ТАСС. В свою очередь Пограничная служба (ПС) Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии призвала Душанбе прекратить вооруженный конфликт на границе двух стран и начать процесс стабилизации обстановки. По версии ПС ГКНБ, Таджикистан нарушил ранее достигнутые договоренности о прекращении огня и «вероломно атаковал пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе Баткенской области (Киргизия)». «Пограничная служба ГКНБ выражает крайнюю озабоченность развитием обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы и отмечает участившиеся провокации на государственной границе, активное участие в вооруженных конфликтах лиц, не идентифицированных как военнослужащие пограничных войск Таджикистана, проводящих агитацию и пропаганду идей, направленных на разжигание и нетерпимость к гражданам и военнослужащим Кыргызской Республики», – подчеркивается в заявлении. В Киргизии полагают, что все эти факторы являются «наглядным нарушением договоренностей о стабилизации обстановки на госгранице», а в Душанбе способствуют эскалации вооруженных столкновений, что приводит «как к человеческим жертвам, так и наносит ущерб гражданской инфраструктуре обеих стран». Ранее Киргизия обвинил ВС Таджикистана в обстреле пограничников в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар, Кулунду, Максат, Жаны-Жер, Орто-Боз и заставы «Самаркандек». Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Новости СМИ2 Киргизия обвинила Таджикистан в обстреле приграничного села из минометов 17 сентября 2022, 06:57 Текст: Антон Никитин

Таджикская сторона обстреляла утром из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии, сообщила погранслужба Киргизии. «Нарушив ранее достигнутые договоренности, начиная с 08.50 (05.50 мск) до 08.55, таджикская сторона обстреляла из минометов населенный пункт Паскы-Арык Баткенского района. В 08.55 обстрел был прекращен», – приводит текст сообщения погранслужбы Киргизии ТАСС. Как уточнило ведомство, по состоянию на 09.00 (06.00 мск) обстановка на границе «характеризуется как напряженная». Ранее руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились пресекать провокации. В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня. В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и о 87 пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном. Напомним, 14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. По версии Киргизии, ее «пограничный наряд обнаружил» пограничников Таджикистана, занявших «в нарушение ранее достигнутых договоренностей» боевые позиции «на неописанном участке госграницы» в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии. В ответ на требования покинуть территорию таджикские пограничники «открыли огонь», после чего киргизская сторона также «применила оружие». Пограничники Таджикистана в ходе столкновения «применили минометы». В силовых структурах Таджикистана в свою очередь подтвердили факт перестрелки между пограничниками «в районе Ворух» (Согдийская область Таджикистана). В тот же день вооруженные столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. В силовых структурах Таджикистана сообщили, что в перестрелке на границе с Киргизией погиб таджикский пограничник. Киргизская сторона в свою очередь сообщила о двух раненых военнослужащих и трех пострадавших гражданских лицах. Киргизия сообщила о 103 пострадавших во время боестолкновений на границе с Таджикистаном 17 сентября 2022, 08:01 Текст: Алексей Дегтярев

Количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек, сообщило министерство здравоохранения республики. «В результате вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе по состоянию на 09.00 (06.00 мск) 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение», – приводит сообщение ведомства агентство 24.kg. Отмечается, что у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения. В Баткенскую областную объединенную больницу госпитализировали 41 пострадавшего, в центры общеврачебной практики Лейлека – 21, Кулунду – трех, Сулюкты – шесть. В Национальном госпитале находятся 20 пострадавших, в Национальном хирургическом центре – один, и в Национальном центре охраны материнства и детства – шесть пострадавших. Утром в субботу погранслужба Киргизии сообщила, что таджикская сторона обстреляла из минометов село Паскы-Арык Баткенского района Киргизии. Ранее руководители погранвойск Киргизии и Таджикистана на состоявшейся в субботу ночью встрече обсудили ситуацию на границе двух стран и договорились пресекать провокации. В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон на полях саммита ШОС в Самарканде договорились об отводе военных сил от границы. После этого стороны конфликта создали комиссию по контролю за соблюдением прекращения огня. В пятницу утром Киргизия обвинила ВС Таджикистана в обстреле пограничников и в использовании реактивных систем залпового огня (РСЗО) и военной авиации. Бишкек начал эвакуировать жителей из приграничных с Таджикистаном районов Киргизии. В Душанбе в свою очередь обвинили ВС Киргизии в нападении на Таджикистан. Минздрав Киргизии сообщил о 24 погибших и о 87 пострадавших в ходе конфликта с Таджикистаном. Новости СМИ2 Таджикские военные открыли огонь по территории Киргизии 17 сентября 2022, 11:02 Текст: Кристина Цыцура

С таджикской стороны был произведен минометный обстрел села Достук Баткенского района, рассказали в пресс-центре пограничной службы киргизского Госкомитета нацбезопасности. Таджикистан со своей стороны обвинил Киргизию в нарушении требования о прекращении огня, передает РИА «Новости». «Из населенных пунктов Самаркандек и Коктош Баткенского района Киргизии из группового оружия ведется обстрел приграничных районов Таджикистана», – сказали в пресс-службе пограничных войск таджикского ГКНБ. Отмечается, что Киргизия сейчас размещает на границе дополнительные силы и укрепляет боевые позиции. В ГКНБ считают, что это свидетельствует о подготовке киргизской стороной новых провокаций. «С 12:30 (09:30 мск) до 12:35 (09:35 мск) таджикская сторона обстреливала позиции и подразделения внутренних войск МВД Кыргызстана в местности Торт-Кочо Баткенского района», – заявил представитель пресс-центра. Сейчас перестрелка прекратилась, начато расследование инцидента. Ранее в МВД Таджикистана сообщили, что в результате обстрелов с применением тяжелой боевой техники со стороны Киргизии погибли несколько мирных граждан.