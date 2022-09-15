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Глава Новокузнецка предложил сажать безбилетников в «заячьи катафалки»
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Пассажиров, не оплачивающих проезд, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал «животными» и заявил, что их будут грузить в так называемые заячьи катафалки – черные «Газели» для «разборок».
«Я такой же человек, хотел назвать [безбилетников] просто зайцами. А про ужесточение – считаю решение правильным. Человек нарушил закон. Я воспринимаю неоплату проезда как воровство. Жители почему-то решили, что они могут не платить за проезд в общественном транспорте! Ведь когда вы идете в парикмахерскую, вам стрижку сделали – за услугу заплатили, посетили бассейн – заплатили. А тут проезд 30 рублей наличными, 25 – по карте. Когда ты едешь по расстоянию более 20 км», – заявил «Газете.Ru» Кузнецов.
О новом методе борьбы с безбилетниками мэр Новокузнецка сообщил горожанам 15 сентября в прямом эфире местного телеканала.
«Начиная с пятницы по городу будет ходить «заячий катафалк». Это «Газель». Она будет черная с красными полосками, там будут нарисованы заячьи уши. Эта «Газель» будет подъезжать к местам, где стоят проверяющие. Проверяющий останавливает автобус, и все те, кто не заплатил за проезд, будут заходить в «заячий катафалк». С ними будут разбираться там. На улице же холодно, дождь идет и нужно уважительно относиться к животным, вернее, к «зайцам». Надо с ними в тепле разбираться, протоколы составлять», – объявил глава города.
В 2013 году мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве создадут черный список злостных безбилетников и, возможно, будут квалифицировать проезд по чужой социальной карте как мошенничество.
Бежавший с Украины Борис Бурда высказался о ситуации на родине
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Знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» и участник других интеллектуальных игр, украинский телеведущий Борис Бурда, в настоящее время находящийся в Испании, заявил, что на родине сейчас происходят «ужасные вещи».
Бурда родом из Одессы, с начала спецоперации он никак не комментировал события на Украине. За день до начала СВО Бурда уехал в Испанию, где сейчас и остается.
В интервью на платформе YouTube (нарушает законодательство РФ) Бурда заявил, что на Украине происходят «ужасные и крайне опасные вещи». Он полагает, что ничем хорошим сложившаяся ситуация закончиться не может, передает его слова «Московский комсомолец».
Бурда подчеркнул, что все это представляет собой «одну беду» и «один минус». Он признается, что ему искренне хотелось бы, чтобы ситуация закончилась, причем закончилась хорошо. Телеведущий считает, что любые остальные желания сейчас «настолько мелки и неинтересны», что он даже стесняется о них говорить.
Впрочем, Бурда убежден, что происходящее на Украине вовсе не демонстрирует реальное состояние отношений между народами двух стран. При этом вину за конфликт телеведущий возлагает именно на Россию.
Напомним, весной в центре скандала оказался другой участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» – Ровшан Аскеров, в отношении которого в России было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма: в начале апреля Аскеров разместил в своих соцсетях заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого советского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Жукова. По информации СМИ, Аскеров уехал из России. В мае Басманный суд заочно арестовал Аскерова.
Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман назвал окружение и характер Аскерова виновниками его проступков.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Зеленский попал в ДТП в Киеве
Автомобиль президента Украины Владимира Зеленского, а также машины сопровождения попали в ДТП в Киеве, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
Никифоров сообщил в соцсетях, что «в Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения». По словам пресс-секретаря, «медики, которые сопровождают» Зеленского, «оказали водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой.
Как сообщил Никифоров, Зеленского «осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено». «Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители», – приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Напомним, накануне Зеленский опубликовал фотографии из города Изюма Харьковской области. На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова».
На Украине заявили об ударе по насосной станции в Кривом Роге
По гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, передает РИА «Новости».
Отмечаеся, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского.
Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».
В Сети публикуют новые кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.
Россия собралась выкинуть на свалку истории «порядок, основанный на правилах»
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Посол России в США Анатолий Антонов предостерег от поставок Украине ракет, способных поразить российские города, а также заявил о необходимости выкинуть на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах».
Антонов выразил озабоченность в связи с тем, что «Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 км», передает РИА «Новости».
По его словам, «если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города», объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. Посол указал, что украинские войска регулярно «нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины». «Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике», – заявил он.
Как подчеркнул Антонов, «если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их» и против территории России, а «подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние».
Антонов считает, что «науськивание Вашингтоном Киева против России» – «очевидный факт». Если США «удовлетворят все безумные запросы» Киева, это «не приведет к реальным переменам на фронтах», заверил он, добавив, что «говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю».
При этом посол подчеркнул, что «речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении», поскольку «никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям». Антонов сказал, что США «все больше втягиваются в пучину украинского кризиса», а также «подстрекают партнеров по альянсу».
Антонов указал, что «никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет», если они и звучат, «то либо шепотом, либо сквозь зубы», зато громко звучат призывы «больше оружия, бить сильнее по союзным войскам».
«Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель – любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части», – сказал посол.
Он заявил, что Россия в ответ должна «продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач». «Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет», – сказал он. Дипломаты также продолжат работу, «несмотря на угрозы и провокации», заявил Антонов. «Задача – добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский «порядок, основанный на правилах», – сказал Антонов.
Напомним, Россия неоднократно критиковала западные страны за то, что они пытаются заместить Устав ООН и существующие нормы международного права так называемым миропорядком, «основанным на правилах».
МИД России указывал, что Запад пытается подменить сформировавшийся мировой порядок некими скрытно выработанными правилами и навязать их другим странам, но Россия не потерпит менторского тона по отношению к себе. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «порядок, основанный на правилах», который продвигают страны Запада, базируется на двойных стандартах.
Зеленский опубликовал фото с украинским военным с эмблемой дивизии СС на экипировке
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию из Изюма с украинским военнослужащим с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на экипировке.
На одном из опубликованных Зеленским фото из Изюма запечатлен украинский военнослужащий. Он стоит спиной к Зеленскому, у него на экипировке на спине эмблема дивизии СС «Мертвая голова», передает РИА «Новости».
Ранее в своем Telegram-канале Владимир Зеленский опубликовал свои фотографии в окружении украинских военных. На одном из этих фото также виден глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Это не первый раз, когда Зеленский в своих соцсетях публикует фотографии украинских военных с нацистской символикой. Девятого мая он разместил публикацию, приуроченную ко Дню Победы над нацизмом. На одном из фото к иллюстрации изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.
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Эксперт объяснил пользу ударов по гидротехнической инфраструктуре Кривого Рога
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«С военной точки зрения изменение рельефа местности, разрушение понтонных переправ и создание препятствий для снабжения группировки противника – это нормальная практика. По всей видимости, именно это мы увидели в районах реки Ингулец», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, комментируя ракетный удар по гидротехническим сооружениям в районе Кривого Рога.
«Удар по Карачуновской дамбе нанесен сугубо в рамках военной логики – враг наступает, а мы меняем рельеф местности. Из водохранилища вода пошла в реку Ингулец, на которой вооруженные силы Украины южнее навели понтонные переправы, чтобы перебрасывать свои войска из Николаевской области на подконтрольную нам часть Херсонской области», – рассказал собеседник.
«Теперь из-за разрушения дамбы вода в Ингульце поднялась и смыла несколько переправ. А значит, у нас появится возможность выбить противника с занятого им ранее плацдарма, воспользовавшись тем, что они не смогут получать подкрепление», – добавил он.
«Что касается общей оценки ударов по критической инфраструктуре – это нормальная тактика в условиях военных действий. Это Россия проводит специальную военную операцию, без военного положения внутри страны и мобилизации, а для ЛНР и ДНР – это война. В то же время для Украины это тотальная война без каких либо правил, в рамках которой они также били по плотинам на реке Ирпень и бьют по гидротехническим сооружениям в других регионах», – рассуждает политолог.
«Кроме того, как мне кажется, мы наконец-то сняли с себя моральный блок на такие удары. Повреждения, нанесенные недавно энергосистеме Украины, были, по сути, терапевтическими. Это же касается и текущего удара», – добавил собеседник.
«Сегодня вся энергетическая система страны держится на грани отключения и в любой момент может наступить блэкаут, из которого Украина уже не выйдет сама. Даже без помощи ВС России холода и рост энергопотребления могут окончательно добить энергетику страны. Теперь новая проблема для украинских властей – подтопленные территории в Кривом Роге, но пока они кое-как справляются с этой задачей, работы идут», – полагает эксперт.
«Важны и политические последствия подобных ударов. Если раньше власти Украины позволяли себе кошмарить инфраструктуру Донбасса, Бердянска и Мелитополя, считая, что им все сойдет с рук, то теперь, надеюсь, это в прошлом», – напомнил политолог.
Накануне замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что по гидротехническим сооружениям Кривого Рога нанесен ракетный удар. Подтвердил удары и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, после попаданий в реке Ингулец «резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь», заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Отмечается, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского. Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул в своих соцсетях написал, что ракетный удар пришелся «по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города».
Также в Сети опубликовали кадры последствий ракетного удара по Кривому Рогу: из-за подъема уровня воды в реке Ингулец смывает понтонные переправы, а также повреждена дамба на Карачуновском водохранилище.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях. По данным военкоров, в результате ночных ударов по объектам энергогенерации сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины.
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В Херсонской области заявили об отражении атаки украинского десанта
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Атака украинского десанта через территорию Кинбурнской косы со стороны Черного моря на Херсон и область была отражена, сообщил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... [пытались] проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря и пройти [в Херсонскую область], но атака была купирована, нацисты были уничтожены», – сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live». Его слова передает РИА «Новости».
Стремоусов уточнил, что при попытке высадки десанта на Кинбурнскую косу в Николаевской области были уничтожены около 120 украинских военных.
«В Железный порт никто не высаживался, высадились исключительно в районе Очакова на Кинбурнскую косу, эта коса – часть Николаевской области, и там до Очакова пять километров, поэтому возможность такая была у них, но они были сразу замечены и уничтожены», – добавил он.
«Это была бессмысленная акция, их сразу заметили», – подчеркнул замглавы администрации региона.
«Любые подходы к Кинбурнской косе нами полностью контролируются и подойти незамеченным нереально», – добавил он.
Накануне Министерство обороны опубликовало видеокадры, как вертолеты Ка-52 наносят удары по морскому десанту ВСУ, который форсировал Днепр в районе Запорожской АЭС.
11 сентября в Минобороны сообщили, что военнослужащие ВДВ в ходе проведения спецоперации уничтожили подразделение пехоты вооруженных сил Украины.
На Запорожской АЭС задержан корректировщик огня ВСУ
В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ, он являлся сотрудником Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Задержан корректировщик в Энергодаре, был сотрудником Запорожской АЭС. По имеющейся информации, давал информацию за деньги, но затем раскаялся, сказал, что бесплатно и больше такого не повторится», – сказал Рогов в беседе с ТАСС.
Ранее в Запорожской области сообщали, что украинские спецслужбы активно создавали агентурную сеть среди работников ЗАЭС, спящих агентов на станции по-прежнему может быть много.
Армения запросила военную помощь у ОДКБ
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Армянская сторона официально запросила военную помощь у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил премьер страны Никол Пашинян.
По словам Пашиняна, Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных из Армении, передает ТАСС.
Во вторник ночью Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении, включая Горис, Сотк и Джермук, с использованием артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Азербайджан обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в Министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение».
Позже МО Армении заявило об интенсивной перестрелке на границе с Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана назвало распространяемую в СМИ и социальных сетях информацию о вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдом.
Во вторник утром премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили эскалацию на армяно-азербайджанской границе по телефону. Также глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян проинформировал российского коллегу Сергея Лаврова о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Позже Совет безопасности Армении принял решение обратиться к России за помощью с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и СБ ООН в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что в результате атаки Азербайджана погибли 49 человек.
Стало известно о проблемах с платежами по карте «Мир» в Турции
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В Турции некоторые отели перестали принимать платежи по карте «Мир», сообщили представители двух местных гостиничных сетей, они утверждают, что исполняют распоряжение турецкого ЦБ.
Как сообщает портал TourDom, в отелях уточнили, что получили сообщение от руководства: «Уважаемые коллеги, довожу до вашего сведения, что карты «Мир» больше не принимаются в наших отелях. Это связано с введением данного правила Центральным банком Турции».
Отмечается, что из-за угроз санкций в этих сетях (их названия не приводятся) больше не проводят платежи по картам МИР банки Ziraat Bankasi, Is Bank, DenizBank и VakifBank, с которыми сотрудничают гостиницы. В других отелях на запрос ответили, что никаких ограничений на прием российских карт у них пока не вводилось.
Вместе с тем источник портала в Турции подтвердил, что проблемы с оплатами и снятием наличных с российских карт имеются, но в совершенно другом банке. «Vakif приостановил работы с картами «Сбербанка», «Альфа-Банка» и других финучреждений, попавших под санкции. Но «Мир» работает в Halkbank и Ziraat Bank», – рассказал он изданию.
Отмечается, что с картами «Росбанка» и «Тинькоффа» проблем замечено не было.
Читатели Telegram-канала издания сообщают, что если проблемы и возникают, то они не отличаются от тех, о которых уже сообщалось ранее.
«Только приехал обратно, везде карты принимали: магазинчики, ларьки, в отеле, оплата экскурсий. Проблем не испытывал», – говорит Дмитрий.
«И 10, и 11, и 12 сентября оплачивали картой «Мир» в Турции. Везде принимается «Тинькофф». Не проходит оплата только «Сбер», «Альфа» и «ВТБ», – комментирует другой турист.
«Турки уже сами спрашивают. Если «Сбер», то отбой», – сообщила Марина.
В то же время есть и отзывы туристов, утверждающих, что и «Сбер» принимают.
«Люди, не создавайте панику, пожалуйста. Давайте будем паниковать, если только «Тинькофф» работать перестанет!» – шутит Kate.
Если проблема с оплатой картами все-таки возникла, туристы рекомендуют снимать наличные лиры в банкоматах.
Ранее сообщалось, что на Кубе начали принимать банковские карты российской платежной системы «Мир».
Большинство жителей Словакии пожелали победы России над Украиной
Свыше половины жителей Словакии хотят, чтобы конфликт на Украине завершился победой России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Словацкой академией наук, а также агентствами MNFORCE и Seesame.
Жителям Словакии был задан вопрос «Как бы вы хотели, чтобы закончилась война на Украине?» Ясной победы России хотят 20,6%, ясной победы Украины – 19,9%. Однако в целом победы России хочет более половины респондентов, а победы Украины – около трети. При этом 17,9% не готовы ответить на данный вопрос, передает РИА «Новости» со ссылкой на Dennik N.
Опрос состоялся в период с 15 августа по 5 сентября. В опросе приняли участие 1,1 тыс. человек. Респонденты были разного уровня образования, политической принадлежности, они проживают в больших и малых городах во всех краях Словакии. Данные о погрешностях не сообщаются.
Напомним, власти Словакии передают Украине вооружения. В июле российское правительство расширило список недружественных России иностранных государств. В частности, в список была включена Словакия.
Компания Пригожина отреагировала на видео с «чудовищно похожим» на него человеком
В пресс-службе компании российского бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» прокомментировали видео с похожим на него человеком, отметив «чудовищное» сходство.
«Действительно, мы можем подтвердить, что человек на видео чудовищно похож на Евгения Викторовича. Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. Кроме этого (…) у человека на видео очень хорошо поставлена речь, так же, как и у Евгения Викторовича. И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», – говорится в сообщении «Конкорда» на странице в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении уточняется, что Пригожин в настоящее время находится в командировке.
Ранее в Сети появилось видео с человеком, похожим на Пригожина. Видеозапись была сделана из места, похожего на двор исправительного учреждения, а мужчина на видео говорит, что он представитель группы «Вагнер» и описывает условия работы на нее в обмен на помилование.
Напомним, принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» информировала, что бизнесмен не имеет отношения к группе «Вагнер», «не финансирует и не следит за информацией об их местоположении».
Военкор Сладков предложил два метода обучения «крепких командиров»
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Специальную военную операцию на Украине нужно использовать для увеличения числа «крепких полевых командиров», заявил российский журналист Александр Сладков, предложив «два метода обучения».
Сладков пояснил в Telegram, что «вкладывает в это понятие такие качества, как боевой опыт, желание воевать, стремление к профессиональному и кадровому росту, высокий уровень оценки ВВК (военно-врачебной комиссии)».
По его мнению, следует «применить два метода обучения отобранных кандидатов на офицерскую должность и звание». Первый – «трехмесячные курсы для младших лейтенантов с последующим назначением на должности командиров взводов». Второй – «ускоренное высшее офицерское образование (год обучения, год боевых действий, два года окончания обучения и получение диплома (такая форма была в ВИИЯ – военном институте иностранных языков)».
«И там и там факультеты: общевойсковой, артиллерийский, танковый, разведывательный, инженерно-саперный», – добавил он, заявив, что «запускать надо срочно».
Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
Кадыров: Мы нигде и никуда не отступаем
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Сообщения об отступлении союзных войск на Украине не соответствуют действительности и являются провокациями, инициированными Западом, комментаторам в интернете не следует «махать шашкой», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российские военные не могут позволить себе «без разбора стрелять по всем подряд», чтобы «утолить маниакальные желания диванных невежд».
«Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы. А вот бандеровские нацики могут себе это позволить вплоть до того, что стреляют по своим же. Отсюда и различия в тактике», – указал глава республики.
Российское военное руководство понимает военное дело и «дает противнику делать то», что выгодно российской стороне, подчеркнул Кадыров.
«Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котел, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», – пояснил он.
Глава Чечни призвал помогать добровольцам или самим становиться добровольцами, восстанавливать мирную жизнь на освобожденных территориях и в Донбассе.
«Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение. Говорю это не как глава республики, а как гражданин, патриот и доброволец, помогающий нашим ребятам, хотя никто не обязывал и приказа такого не давал. Я сам вызвался помогать и пытаюсь сделать это максимально эффективно», – указал он.
Кадыров призвал «не махать шашкой на диване», а найти нужные слова поддержки бойцов и «помолиться за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что на Горловском направлении пресечена попытка прорыва вооруженных сил Украины.
CNN: Байден планирует назначить послом США в России Линн Трейси
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует выдвинуть главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси на должность посла в России, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.
По его сведениям, администрация Байдена надеется, что Сенат Конгресса США быстро одобрит кандидатуру Трейси и она уже в скором времени сможет приступить к работе в Москве. Отмечается, что американские власти уже направили в РФ соответствующий запрос на согласование, передает ТАСС.
Трейси уже работала в России – с 2014 по 2017 год она была заместителем Джона Теффта, который в те годы был послом Соединенных Штатов в России. Если ее кандидатура будет одобрена, то она станет первой женщиной на посту посла США в России. Трейси является послом Соединенных Штатов в Армении с 2019 года.
4 сентября посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.