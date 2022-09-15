Глава Новокузнецка предложил сажать безбилетников в «заячьи катафалки»

Пассажиров, не оплачивающих проезд, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал «животными» и заявил, что их будут грузить в так называемые заячьи катафалки – черные «Газели» для «разборок».

«Я такой же человек, хотел назвать [безбилетников] просто зайцами. А про ужесточение – считаю решение правильным. Человек нарушил закон. Я воспринимаю неоплату проезда как воровство. Жители почему-то решили, что они могут не платить за проезд в общественном транспорте! Ведь когда вы идете в парикмахерскую, вам стрижку сделали – за услугу заплатили, посетили бассейн – заплатили. А тут проезд 30 рублей наличными, 25 – по карте. Когда ты едешь по расстоянию более 20 км», – заявил «Газете.Ru» Кузнецов.

О новом методе борьбы с безбилетниками мэр Новокузнецка сообщил горожанам 15 сентября в прямом эфире местного телеканала.

«Начиная с пятницы по городу будет ходить «заячий катафалк». Это «Газель». Она будет черная с красными полосками, там будут нарисованы заячьи уши. Эта «Газель» будет подъезжать к местам, где стоят проверяющие. Проверяющий останавливает автобус, и все те, кто не заплатил за проезд, будут заходить в «заячий катафалк». С ними будут разбираться там. На улице же холодно, дождь идет и нужно уважительно относиться к животным, вернее, к «зайцам». Надо с ними в тепле разбираться, протоколы составлять», – объявил глава города.

В 2013 году мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве создадут черный список злостных безбилетников и, возможно, будут квалифицировать проезд по чужой социальной карте как мошенничество.