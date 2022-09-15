Голикова провела встречу с подопечным по конкурсу «Лидеры России»

Зампред председателя правительства и наставник конкурса «Лидеры России» Татьяна Голикова встретилась с подопечным – победителем четвертого сезона конкурса, заместителем IT-директора группы компаний «Черноголовка» Алексеем Сорокиным.

Алексей Сорокин – эксперт в области проектного управления, внедрения программных комплексов, цифровой трансформации и принятия решений на основе анализа данных, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В числе реализованных проектов Сорокина – разработка алгоритма учета эффективности работы торгового персонала с автоматическим принятием решений о премировании и штрафах.

Во время первой встречи Сорокин признался, что на участие в проекте «Лидеры России» его вдохновила возможность применять свою экспертизу в области информационных технологий в масштабах страны. Вице-премьер поздравила победителя и выразила надежду на его активное содействие в разработке отечественных конкурентных IT-продуктов и их успешном внедрении в социально значимые проекты государства.

«Конкурс «Лидеры России» в очередной раз показал, как много в нашей стране всесторонне талантливых, умных, страстно увлеченных своим делом молодых специалистов. Замечательно, что у нас есть этот эффективный механизм поиска профессионалов с горящими глазами, таких как Алексей. Убеждена, что победа в этом конкурсе даст карьере Алексея новый старт и поможет в полной мере реализовать свой потенциал и профессиональные мечты», – отметила Голикова.

Сорокин участвовал в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России», подал заявку на трек «Информационные технологии» и одержал в нем победу, а затем стал лучшим и в суперфинале, став одним из 106 победителей конкурса.

«Искренне рад возможности пообщаться лично с Татьяной Алексеевной. Это опытнейший управленец и максимально приятный, тактичный, позитивный человек. На встрече мы познакомились, обсудили задачи, в решении которых может пригодиться мой опыт, наметили дальнейшие планы для взаимодействия. Очень надеюсь, что смогу быть по-настоящему полезным в решении проблем информатизации социальной сферы нашей страны», – рассказал о прошедшей встрече Сорокин.

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.