Сын Байдена попросил суд сократить алименты на дочь из-за «финансовых обстоятельств»

Сын действующего президента США Джо Байдена Хантер Байден подал в суд ходатайство о сокращении размера алиментов на дочь, объяснив просьбу «существенным изменением финансовых обстоятельств», сообщает издание NWA Democrat-Gazette со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что Хантер Байден со своей просьбой обратился в суд округа Индепенденс в штате Арканзас, где в 2020 году был инициирован первоначальный иск об установлении отцовства и где проживают в настоящий момент его дочь и ее мать Лунден Робертс, передает РИА «Новости».

По данным издания, Байден-младший объяснил свою просьбу «существенным изменением финансовых обстоятельств, включая, помимо прочего, свой доход». Тем не менее, отмечает издание, в ходатайстве не приводится конкретная информация о его доходах или активах. Кроме того, сын президента напоминает о том, что некоторые распоряжения штата, касающиеся алиментов, были со временем изменены, а значит, расчет его выплат не соответствует новым нормам.

Газета напоминает, что в 2019 году Байден-младший заявлял о своем трудном финансовом положении, ссылаясь на отсутствие работы и «значительные долги».

Как пишет издание, дочь Хантера Байдена и Робертс родилась в 2018 году. Первоначально он отрицал факт отцовства, однако позже результат теста показал «с почти научной достоверностью», что он является отцом ребенка. Позднее суд обязал сына президента США платить алименты Робертс, при этом размер выплаты издание не уточняет.

Ранее сын действующего президента США Джо Байдена Хантер признался, что потратил полученные от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma деньги на алкоголь и наркотики.