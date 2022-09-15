Вучич предупредил Европу о самой тяжелой с 1945 года зиме

|
15 сентября, четверг | Последнее обновление — 08:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин прибыл в Самарканд
Разделы
Сервантес устами Дон Кихота заметил, что «женщины презирают тех, кто их любит, и любят тех, кто их презирает». Истеричные представители нашей буржуазной богемы все, как один, напоминают женщин Сервантеса. Во всяком случае, ведут они себя по той же схеме.
Подробности...
Саммит Шанхайской организации сотрудничества станет важным событием в жизни Мирового большинства. Многие страны уже сейчас готовы не только пассивно саботировать усилия США по сохранению своей монополии, но и работать над альтернативными решениями.
Подробности...
Чему нам стоит поучиться у великого француза? Любви к России и русскому советскому киноискусству. «Россия – это страна, куда я всегда хотел бы поехать, – говорил Жан-Люк Годар. И тут же добавлял. – Но не туристом и не на кинофестиваль».
Подробности...
В субботу король Карл III был официально объявлен британским монархом на церемонии в духе исторических традиций страны. Торжественное мероприятие стало дважды беспрецедентным: в нем участвовали женщины, а за происходящим можно было следить в режиме реального времени
Подробности...
В ДНР восстановлен мемориальный комплекс «Саур-Могила» на одноименном кургане. В 1943 году здесь шли ожесточенные бои с немецкими дивизиями. В память о тех событиях 19 сентября 1967 года был открыт мемориал, впоследствии разрушенный украинской армией летом 2014 года
Подробности...
В четверг на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она стала старейшим монархом в истории страны и первой отметила 70-летний платиновый юбилей пребывания на престоле. По сообщению пресс-службы Букингемского дворца, «королева мирно скончалась в резиденции в Балморале – шотландском замке на берегу реки Ди
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Вучич предупредил Европу о самой тяжелой с 1945 года зиме
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сербский президент Александр Вучич на специальном заседании парламента заявил, что страну, как и всю Европу, ожидает самая тяжелая зима после Второй мировой войны. Он также напомнил, что власти Сербии прямо или косвенно не признают независимость самопровозглашенной республики Косово.
«Никоим образом прямо или косвенно не признаем независимость Косово, и это не какая-то особенная храбрость. Но вы нам и про это говорили, что будет, поэтому полезно, если люди услышат. Важно также знать, что все, что здесь говорили, фонтан желаний, это настолько далеко от реальности, от того, что думают и желают албанцы, и еще дальше от того, чего хотят наши европейские и западные партнеры», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава сербского государства два дня участвовал в специальном заседании Скупщины (парламента) Сербии, посвященном ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Во вторник президент Сербии провел на дебатах в парламенте около 11 часов, в среду – почти 14 часов.
«Хочу, чтобы люди знали, что следующие шесть с половиной месяцев – до 31 марта – будут самыми тяжелыми для всей Европы после Второй мировой войны… Во всяком случае это станет одним из самых сложных годов для сербского народа, Сербии и ее граждан с 1945 года до сих пор», – подчеркнул сербский лидер.
Он уточнил, что в рамках подготовки к зиме в сербском подземном хранилище газа Банатски-Двор и в хранилищах Венгрии к настоящему моменту зарезервировано 663 млн кубических метров газа, «чего должно хватить на два месяца» Сербии.
В завершение заседания большинство депутатов Скупщины проголосовали за обсуждавшийся два дня доклад о ходе переговоров Белграда и Приштины и ситуации в Косово в период с 15 июня 2021 года до 1 сентября 2022 года. За проголосовали 148 человек, против – 57, двое не голосовали из 207 присутствовавших от общего числа в 250 парламентариев.
Кроме того, Вучич заявил в ходе заседания, что получил орден Александра Невского от Владимира Путина, а вот о сербских депутатах-оппозиционерах глава российского государства даже не слышал.
На прошлой неделе Вучич заявлял, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил перспективы «миллиардного» иска Uniper к Газпрому
|
|
«Решение суда по иску Uniper предсказуемое. Стокгольмский арбитраж давно доказал свою необъективность. Другое дело, что в Европе у Газпрома уже нечего изымать», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что немецкий концерн намерен предъявить иск Газпрому на миллиарды евро.
«Стокгольмский арбитраж вполне может посчитать, что газ не поставлялся не из-за форс-мажора, а намеренно. В свою очередь Газпром будет говорить о санкциях и отрицать подобные обвинения», – описал возможный сценарий развития процесса Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
Эта инстанция в Стокгольме ранее уже продемонстрировала свою необъективность, напомнил собеседник. «Решение двухлетней давности по спору Газпрома и «Нафтогаза» было диспаритетным. В результате разбирательства Газпром обязали следовать правилу «качай или плати». В то время как платить за поставляемые ресурсы украинскую сторону никто не заставлял. Если уже в те времена были подобные политизированные решения, то чего стоит ожидать сегодня?» – риторически спросил он.
Митрахович также обратил внимание, что на сегодняшний день огромное число иностранных активов Газпрома уже национализировано странами ЕС. В связи с этим, отмечает эксперт, в случае победы Uniper «у российской компании просто нечего будет изымать».
«С точки зрения той логики, которой руководствуется компания Uniper, Газпром – единственный ответчик по этим претензиям. Если бы они подали иск к немецкому правительству, которое вводит санкции, общественное мнение это бы осудило. Я не исключаю, что в будущем какая-то из немецких компаний действительно может подать в суд на правительство ФРГ. Но и тогда суд решит, что власти ни в чем не виноваты», – уверен собеседник.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что германский энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении Газпрома в Стокгольмском суде. Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.
В июле глава Uniper Клаус-Дитер Маубах заявлял о возможных судебных разбирательствах из-за объявленных российской стороной форс-мажоров в сфере поставок газа. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитировал ТАСС Маубаха.
Ранее сообщалось, что Uniper получил миллиардные убытки в I полугодии 2022 года из-за сокращения поставок газа из России. Так, чистый долг Uniper вырос с 324 млн евро до 2,057 млрд евро. При этом скорректированный показатель EBIT оказался отрицательным – минус 564 млн евро.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно, кто из немцев готов на личные жертвы ради поддержки Украины
|
|
Терпеть неудобства, чтобы сохранить санкции против Москвы, несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны 53% немцев, следует из результатов опроса Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine.
Согласно опросу, большинство жителей Германии по-прежнему готовы к жертвам ради сохранения санкционного давления на РФ. Несмотря на резкий рост цен на энергоносители, согласны терпеть лишения 53% немцев, пишет Deutsche Welle* (СМИ-иноагент).
Кроме того, 42% опрошенных заявили, что не готовы к личным жертвам, а еще пять процентов не определились с ответом. Готовность к личным жертвам ради санкций против Москвы наблюдается преимущественно среди электората СДПГ и «зеленых». Среди «зеленых» на жертвы согласны девять из десяти опрошенных. В то же время электорат свободных демократов, левых и партии «Альтернатива для Германии» преимущественно против личных жертв ради санкций.
Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предупредил об увеличении числа бездомных в стране в ближайшие месяцы из-за стремительного роста цен на энергоносители и продукты.
Напомним, газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования сообщала, что Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Европе подсчитали, когда закончится газ без российских поставок
|
|
Европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года, пишет испанская La Vanguardia. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
«160-ти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», – передает РИА «Новости» текст публикации.
Сейчас перед европейскими властями стоит сложная задача сделать так, чтобы нынешних запасов газа хватило на всю зиму. Придется сократить потребление топлива и перераспределить излишки, предупреждает автор статьи.
«Можно было бы продержаться и до марта 2023 года, но при условии, что Москва возобновит поставки газа, пусть даже и в маленьком объеме», – отмечает La Vanguardia.
Опрошенные изданием эксперты не уверены, сможет ли Европа достичь цели по сокращению потребления и есть ли у нее инфраструктура для того, чтобы распределять ресурсы между странами, которые в них нуждаются. «В случае провала могут пошатнуться основы ЕС», – предупреждают они.
Ранее в среду в Венгрии заявили, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза из-за приближения холодов.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушков предложил Санду попросить газ у «родной Румынии»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Молдавии Майи Санду о высоких ценах на российский газ, предложив политику попросить сжижженые «молекулы свободы» у США или «у родной Румынии».
«Не может Санду платить – пусть (российский) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые «молекулы свободы» у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии», – заявил сенатор в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал высказывание Санду, заявившей, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с Газпромом по поводу высоких цен за голубое топливо.
Напомним, в начале сентября собравшиеся у парламента и президентского дворца в Кишиневе предложили Санду согреться «Букетом Молдавии».
Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не даст замерзнуть Европе. Обещание прозвучало в опубликованном видео, на котором глава республики колол дрова.
«Не дадим Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», – сказал белорусский лидер, когда колол дрова в среду. Видео колки дров опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
По словам Лукашенко, Европе не выбирать сейчас – елки или другие какие дрова, «главное – чтобы было тепло».
«Надо подумать, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий (президент Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий – прим. ВЗГЛЯД) не замерзли, это наши соседи, может, одумаются», – отметил президент Белоруссии.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как Польша готовится к жизни без электричества.
Между тем в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что цены на газ в странах Евросоюза увеличились в десять раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии коронавируса.
Перед этим испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Власти Италии назвали возможный потолок цен на газ в ЕС
|
|
Потолок цен на газ в ЕС в 60–65% стоимости на хабе TTF мог бы стать «значительным облегчением», заявил министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани.
Чинголани сказал, что сейчас платят «на основе котировок, установленных на хабе TTF в Нидерландах». По его словам, это «волатильный и, по сути, спекулятивный рынок», платить приходится «по ценам, которые не имеют ничего общего с количеством», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
«У каждого свой энергобаланс, единственное решение – установить европейский потолок цен на газ. Если бы удалось достичь 60–65% цены TTF или привязать стоимость к цене сжиженного природного газа, то это уже стало бы значительным облегчением», – сказал он. Министр сообщил, что будет принят «указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которые будут предоставляться по контролируемой цене в соответствии со списком энергоемких компаний, согласованным с Европой».
9 сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали решение о введении предельных цен на газ из России. Чинголани считает, что вводить потолок цен только на российский газ бессмысленно. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на встрече велась больше политическая дискуссия, и ожидается, что на будущей или следующей за ней неделе Еврокомиссия и страны-члены ЕС выступят с реальными предложениями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вучич объяснил нежелание сербов вступать в ЕС
Жители Сербии в случае проведения референдума о вступлении в Евросоюз в текущий момент ответили бы отказом, заявил сербский президент Александр Вучич.
В случае проведения референдума о вступлении в ЕС сербы выскажутся против, заявил Вучич на саммите Процесса Брдо-Бриони в Словении, передает Telegram-канал «RT на Балканах».
«В Европе разный подход, когда речь идет о территориальной целостности Украины и целостности Сербии», – сказал он.
До этого Вучич после встречи с президентом Словении Борутом Пахором заявлял, что не сможет объяснить гражданам страны введение санкций против России. Ранее Вучич заявлял, что Сербия не собирается отказываться от своей позиции по отношению к антироссийским санкциям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Европе предрекли скатывание в средневековье без российского газа
Европейские страны вошли в долгосрочный энергетический кризис и теперь катятся в средневековье, заявил старший обозреватель Forbes Кеннет Рапоза.
«Новости из Западной Европы напоминают те, что когда-то приходили из таких стран, как Боливия. Высокая инфляция сопровождается нормированием потребления ресурсов, навязываемым государством», – приводит слова журналиста РИА «Новости».
Так, в Германии предприятия прекращают работу из-за неподъемных счетов на электроэнергию. Британия также столкнулась с проблемами в энергетике, при этом новоизбранный премьер Лиз Трасс пообещала отменить запрет на добычу газа путем гидроразрыва пласта, продолжает автор.
По прогнозам Barclays Capital, из-за роста цен на энергоносители, жестких мер ЕЦБ и падения спроса ЕС грозит глубокая продолжительная рецессия. Она продлится до второго квартала 2023 года, а ВВП сократится на 1,7%. Сильнее всего кризис ударит по Германии, Франции, Италии и Испании.
За последние пять лет ЕС потреблял в среднем 400 млрд кубометров газа в год: примерно 100 млрд получали частные потребители, 167 млрд – промышленность, а оставшийся объем шел в энергетический сектор. Причем до российской спецоперации на Украине на Москву приходилась почти половина потребляемого европейцами топлива.
По словам Рапозы, ЕС якобы смог частично заменить импорт из России другими источниками, а также сократить собственное потребление. ЕК считает, что ЕС нужно снизить расход газа на 15% (или около 60 млрд кубов) на случай «разрыва» с Москвой. Однако даже в этом случае в Европе продолжат покупать российское топливо.
Эксперты Barclays считают, что Европа может покрыть недостающий объем, запустив атомные и угольные электростанции. Они также предостерегли от сокращения потребления – в противном случае удара по экономике не избежать.
В прошлую пятницу в Турции предсказали скорую капитуляцию ЕС перед Россией. В прошлую среду президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая – полярной. В Британии признали президента России Владимира Путина настоящим лидером после ультиматума Европе о возможности остановки поставок газа и нефти в случае введение потолка цен на энергоресурсы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Белграде запретили гей-парад
Сербское министерство внутренних дел объявило о запрете проведения гей-парада в столице страны, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Министерство внутренних дел Сербии на основании закона об общественных собраниях в соответствии с Конституцией Сербии не разрешает провести шествие участников «Европрайд-2022», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что мероприятие может быть небезопасным для его участников. Также запрещено шествие антиглобалистов в защиту семьи, назначенное на тот же день, что и гей-парад, 17 сентября.
До этого в Белграде прошли два массовых шествия в защиту традиционных ценностей, местные жители выразили нежелание принимать в столице гей-парад. Президент страны Александр Вучич объявил об отмене ЛГБТ-шествия.
Цены на газ в Европе выросли до 2250 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в среду ускорили темпы роста до 8,5%, достигли 2250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Ближайшие – октябрьские – фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки в почти 2075 долларов за тысячу кубометров. После некоторого снижения в первый час торгов котировки перешли к ускоренному росту, в 15.14 мск достигли 2250 долларов (+8,5%). Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня – 2074,2 доллара за тысячу кубометров, сообщает РИА «Новости».
Ранее испанская La Vanguardia написала, что европейские газовые хранилища могут опустеть в начале февраля следующего года. Газета допускает, что у Европы в случае согласия России поставлять газ хотя бы в маленьком объеме получится «продержаться» до марта 2023-го.
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы. Российский лидер указал на перекрытие властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток – 2». Кроме того, глава государства подчеркивал, что проблемы с поставками газа в Европу по «Северному потоку – 1» вызваны западными санкциями против Москвы.
Жителей Германии решили убедить во вреде тепла в доме
Премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман (партия «Зеленые»), который предлагал жителям Германии вместо душа обтираться тряпкой, дал согражданам новые советы по экономии энергии.
Кречман запустил кампанию Cleverland с призывом «Сохраним энергию вместе», в рамках которой немцев хотят научить «разумно и эффективно» экономить энергию и «вносить свой вклад». «Если мы, 11 млн жителей Баден-Вюртемберга, объединим усилия, мы не только справимся с кризисом, но и вместе сделаем большой шаг к независимости и защите климата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Всего предлагается 34 совета. В частности, на видео Кречман садится перед радиатором отопления и показывает зрителям, как он вращает термостат до минимума, так как «снижение отопления на один градус экономит 6% энергии», на два градуса – 12%, на четыре – «четверть затрат на отопление». Как заявил Кречман, «перед тем, как отправиться спать, нужно убавить температуру термостата».
Также утверждается, что «слишком высокая температура» в помещении вредит здоровью, повышает риск простудных заболеваний и «требует лишних затрат энергии и денег». Для жилых и рабочих комнат хватит 20 градусов, для кухни – 18, для спальни – 17, для туалета – 16, утверждается в публикации. Указывается, что каждый градус снижения температуры экономит примерно 1,8 евро на квадратный метр жилой площади в год.
Также немцам советуют подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль (якобы экономит 76 евро в год), печь булочки не в духовке, а в тостере (экономит 40 центов за завтрак), использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.
Напомним, Кречман посоветовал жителям Германии в целях экономии энергии реже принимать душ или перейти к обтиранию влажной тряпкой. Читатели немецкого издания Die Welt с возмущением отреагировали на его призывы. При этом, согласно опросу INSA, более половины жителей Германии стали мыться реже и быстрее.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цена газа в Европе упала ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже 2 тыс. долларов за тысячу кубометров впервые с 26 июля, следует из данных лондонской биржи ICE.
Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 9%. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1971 за тысячу кубометров, или 188,105 евро за МВт·ч, передает ТАСС.
Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник утром заметно снижаются на перспективах уменьшения спроса на нее. По состоянию на 7.59 цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,44%, до 91,52 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI – на 1,64%, до 85,37 доллара.
Кремль спросили о ремонте турбины «Северного потока»
Компания «Газпром» находится в контакте с компанией Siemens по вопросу ремонта турбины после утечки масла на оборудовании двигателя для «Северного потока», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Насколько я понимаю, Газпром находится в непосредственном контакте с Siemens, потому что Siemens несет обязательства по действующим контрактам по техническому обслуживанию турбин - это первое. В то же время Siemens сейчас как компания обременена теми ограничениями, которые вменены санкциями», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Также он отметил, что в Кремле не будут гадать, как отразится на общих поставках поданный нефтегазом Украины иск к компании "Газпром" из-за неполной оплаты газа.
«Очень много всего непредсказуемого может быть как в действиях наших западных коллег в настоящее время, так и руководителей газовой отрасли Украины. Очень много всего непредсказуемого. И здесь мы просто не беремся гадать, как это может отразиться на общих поставках», – заявил Песков, напомнив, что Украина уже отключила ток по одной из ниток, причем достаточно давно.
«Никаких оснований для этого у Украины не было. Этот ток мог и может до сих пор продолжаться. Но, тем не менее, это было отключено. Поэтому какие решения будут в дальнейшем приниматься в этой области в Киеве, даже страшно предположить», – отметил представитель Кремля.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Между тем, компания «Нафтогаз Украины» подала прошение об арбитраже в Международный арбитражный суд против российской компании «Газпром» за якобы несвоевременную оплату транспортировки газа по территории Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше подсчитали запасы угля перед предстоящей зимой
Польские власти запасли так много угля, что его хватит стране даже на «суперсуровую зиму», заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы сегодня видим, что на весь отопительный сезон от сентября до апреля законтрактовано угля значительно больше, чем в прошлом году, то есть на суперсуровую зиму. Уже сегодня есть эта контрактация», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что жители Польши вынуждены собирать по лесам валежник, чтобы согреться предстоящей зимой.
Испания удвоила закупки российского газа
Испания в августе увеличила закупки российского природного газа на 102,19% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, в это же время импорт сырья из Алжира снизился на 34,8%, свидетельствуют данные, опубликованные энергетической компанией Enagas.
Испания в последний месяц лета купила 4 505 гигаватт-часов российского природного газа по сравнению с 2 228 гигаватт-часами в августе 2021 года, передает РИА «Новости».
Импорта природного газа Испанией в августе 2022 года из США составил 26,5% поставок, на долю Алжира выпало 24%, Нигерии – 15,3%, Франции – 12,3%. Россия заняла пятое место среди основных поставщиков страны (11,8%).
Закупки природного газа Испанией за первые восемь месяцев года выросли на 13,89% в годовом исчислении, составив 301 498 гигаватт-часов.
Ранее сообщалось, что европейским странам удалось еще до конца лета заполнить газом свои подземные хранилища на целевые 80% к грядущему отопительному сезону.
|
|