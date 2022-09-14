В КПРФ опровергли сообщение о письме Путину с просьбой не назначать Кадырова министром обороны

Глава КПРФ Геннадий Зюганов не писал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой не назначать главу Чечни Рамзана Кадырова на пост главы Минобороны России, готовится обращение в СК России для привлечения провокаторов к ответственности, сообщили в ЦК партии.

«Публикация содержит подложный текст, выдаваемый за обращение председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на имя президента РФ В.В. Путина и направленный против главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова. Пресс-служба Центрального Комитета партии опровергает информацию, содержащуюся в сообщении газеты «Новые Известия», – отмечается в сообщении на сайте партии.

Как указывается, в материале СМИ было представлено изображение сфальсифицированной подписи Зюганова, для изготовления текста использовался фальшивый бланк ЦК, а адрес электронной почты, с которой СМИ получило подложное обращение Зюганова, не имеет никакого отношения ни к пресс-службе Центрального Комитета, ни к иным подразделениям партии.

«Официально заявляем о намерении обратиться в Следственный комитет РФ с целью расследования действий фальсификаторов и привлечения провокаторов к ответственности», – говорится в заявлении партии.

На данный момент публикация на сайте «Новых Известий» недоступна, указывается, что «страница не найдена».

Ранее в СМИ распространилась информация, что Зюганов в своем письме к президенту якобы попросил Путина не назначать Кадырова министром обороны РФ.