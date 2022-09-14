Установлены жарившие картошку на Вечном огне в Свердловской области подростки

В Свердловской области найдены подростки, осквернившие вечный огонь в Каменске-Уральском, им от 11 до 16 лет, сообщили в прокуратуре региона.

«Личности четверых подростков и их законных представителей установлены. Это несовершеннолетние, 11, 14, 15 и 16 лет... Будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По данным из соцсетей, подростки катались на самокатах у мемориала «Скорбящая мать», после чего решили пожарить картошку на Вечном огне. Они применили трюковый самокат вместо мангала.

Все происходящее они снимали на видео, которое потом опубликовали в Сети.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых отметил, что правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения в микрорайоне. Один из подростков сообщил полицейским, что они жарили не картошку, а листья и ботву.

Ранее в поселке Ноглики на севере Сахалина задержали 43-летнего мужчину, бросившего куртку в Вечный огонь на территории Памятника воинам-землякам. После этого мемориальный объект загорелся.