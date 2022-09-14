Читатели британских СМИ не одобрили несдержанность нового короля

В комментариях британской газеты Daily Express читатели обратили внимание на несдержанность нового короля Карла III, который возмутился из-за протекшей перьевой ручки. Британцы усомнились, сможет ли новый король справиться с обязанностями монарха. Однако другие подданные призвали понять Карла, поскольку недавно он потерял мать.

Некоторые сравнили Карла III с его матерью, королевой Елизаветой II, сохранявшей, по их словам, хладнокровие в практически любой ситуации. Некоторые усмотрели в поведении монарха несдержанность в выражениях его отца, герцога Эдинбургского Филиппа, передает РИА «Новости».

«Есть уже много признаков, что у него нет ценностей и степенности поведения, чтобы быть королем. На днях он также нагрубил помощнику. Он не продержится долго, тори его снесут, вслед за Борисом», – считает auob.

«Два инцидента. Первый, когда он нетерпеливо жестикулировал своему помощнику, чтобы тот убрал держатель для ручки. Почему он не мог снять его сам? Второй, о котором сообщили только что. Могу только сказать, что наша любимая королева не отреагировала бы так», – уверена Elle64.

«Испачканные чернилами руки, когда нужно постоянно заниматься рукопожатиями, очень нервируют, но это же не значит, что теперь надо ругаться! Весь в отца!» – возмутился Wiser1.

«Хорошо, что он не может приказывать рубить головы!» – заметил loiteringwithintent.

«Всего пара дней на работе, а он регулярно выходит из себя! Плохое начало и, без сомнения, плохой конец. Страшно подумать, что случится, когда кто-то не будет резать ему еду и кормить с ложечки!» – написал StuartPlymouth.

«Это просто показывает, насколько устарел весь этот институт. Бесконечные бессмысленные церемонии, он все еще пишет перьевой ручкой. Он вряд ли знает, какой сегодня день. Возможно, в скором времени он обнаружит шариковую ручку и часы с датой… или, не дай бог, Apple Watch?» – сыронизировал David S.

«У него просто момент Байдена. Оба вечно не при делах», – добавил Advocook.

«Мне жаль любого сотрудника, который преданно служит королевской семье, получая при этом гроши, но затем вынужден терпеть все капризы», – заметил Veritas nocet.

Между тем другие комментаторы призвали не критиковать Карла III, поскольку менее недели назад он пережил тяжелое потрясение после смерти его матери, королевы.

«Должно быть, у него голова идет кругом от всего, что ему нужно решить, помимо потери матери. Дайте человеку передышку ради всего святого», – написал steviebaby2.0.

«Дайте королю паузу. Ему 73 года, он потерял мать, у него двое сыновей, а требования к его времени более чем возросли. Мне бы не хотелось справляться с его последними и следующими проблемами в его возрасте. Значит, он разозлился из-за ручки? Это действительно имеет значение?» – поддержал suegwarks.

«Давление и горе от потери своей 96-летней матери не могут служить оправданием для него, чтобы вести себя как абсолютная свинья! Заставляет меня задуматься, как он будет реагировать во время кризиса, продвигаясь вперед! Я уже скучаю по королеве!» – ответила на это lila5150.

Напомним, делая запись в книге посетителей замка Хиллсборо, официальной королевской резиденции, Карл III ошибся, когда указывал дату. Пришлось уточнить у помощника, какая дата правильная. После этого, увидев, что ручка испачкала ему руку, он сказал: «О господи, ненавижу это». Карл III передал ручку королеве Камилле. Та заметила, что ручка, которую ее приближенные тут же забрали, продолжает течь. Карл III, оттирая чернила, заявил: «Я не могу носить эту проклятую штуковину… каждый раз эта мерзость», – передает ТАСС.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).