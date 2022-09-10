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Карл III официально провозглашен королем Британии
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Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании. Церемония состоялась в Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона.
Строго регламентированная процедура прошла в парадных покоях дворца, служившего до XIX века официальной резиденцией британских монархов, и впервые в истории транслировалась по телевидению, передает ТАСС.
Церемония разделена на две части. Сначала без участия монарха заседал Совет престолонаследия. По сути, это расширенный состав Тайного совета – совещательного органа при монархе, который его и возглавляет. Членами совета являются не только действующий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, лишь во вторник занявшая этот пост, но и все бывшие премьер-министры, главы Минфина, МИД и МВД королевства, высокопоставленные представители Палаты лордов, Палаты общин и духовенства, члены королевской семьи, лорд-мэр Лондона, а также верховные комиссары (послы), представляющие в Соединенном Королевстве Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Ямайку и десяток других стран, главой которых по-прежнему формально является британский монарх. Членство в совете – пожизненное, его членами являются более 700 человек. Учитывая, что парадные покои дворца могут вместить лишь полторы сотни человек, в заседании принимают участие только активные и избранные члены совета. В зале присутствовали пять бывших премьер-министров Великобритании.
Сначала лорд-председатель совета Пенни Мордонт формально объявил о смерти королевы Елизаветы II. Затем была зачитана декларация о восшествии нового суверена на трон. Речь идет о формальности или так называемой Конституционной необходимости, ведь фактически Карл III стал королем в тот момент, когда накануне умерла его мать. Британский обычай не допускает, чтобы в стране хотя бы минуту не было монарха, обеспечивая непрерывность королевской власти.
В прошлом именно на заседании совета впервые оглашалось имя, под которым будет править новый король или королева. Однако на этот раз подобной интриги нет – имя нового короля было оглашено в первые часы после смерти Елизаветы II.
Во второй части заседания принимал участие сам монарх. По трехвековой традиции Его Величество принесет единственную клятву – защищать Церковь Шотландии. Таковым было условие заключенной в 1707 году англо-шотландской унии. Клятва, касающаяся Церкви Англии, верховным главой которой является британский монарх, прозвучит позже в здании парламента.
В 11.00 (13.00 мск) с балкона Сент-Джеймсского дворца под звуки фанфар и артиллерийский салют будет зачитана публичная прокламация об объявлении наследника престола королем, а приспущенные после смерти королевы флаги будут подняты в знак признания монарха. Коронация монарха пройдет через несколько месяцев. Ее дата пока не определена.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
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Стали известны подробности смерти Елизаветы II
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Королева Великобритании Елизавета II умерла до прибытия в замок Балморал двух своих сыновей принцев Эндрю и Эдварда, а также своего внука принца Уильяма, сообщает газета Mirror.
«Королева умерла до того, как принц Уильям, принц Эндрю, принц Эдвард и Софи (графиня) Уэссекская прибыли в Балморал в четверг днем», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Самолет, на котором прибыли члены семьи в аэропорту Шотландии в 15.50 (17.50 мск). По данным телеканала Sky News, о смерти королевы стало известно в 16.30 по местному времени (18.30 мск) – об этом уведомили нового премьера Британии Лиз Трасс.
Также, как сообщает газета Daily Mail, внук королевы принц Гарри тоже прибыл в Шотландию уже после сообщения о смерти королевы. Дворец опубликовал официальное сообщение о смерти Елизаветы в 18.30 по местному времени (20.30 мск), а самолет принца Гарри приземлился примерно спустя 15 минут после этого.
Sky News пишет, что принц Гарри, предположительно, первым покинул Балморал в пятницу.
Между тем в Букингемском дворце сообщили, что королевский траур в связи с кончиной королевы Британии продлится до семи дней после похорон.
«После кончины Ее Величества королевы по желанию короля период королевского траура будет соблюдаться с настоящего момента до семи дней после похорон королевы», – сообщили во дворце, дата похорон будет объявлена «в надлежащее время».
Флаги в королевских резиденциях останутся приспущенными до 8.00 (10.00 мск) следующего дня после завершения траура. Королевские резиденции, в том числе сам Букингемский дворец и замок Балморал, будут закрыты для посещения, а также владения королевы закроются до похорон королевы.
Букингемский дворец также призвал всех желающих оставлять соболезнования в связи со смертью королевы онлайн на официальном сайте, поскольку книг соболезнований в королевских резиденциях не будет.
Траурный оружейный салют пройдет в Лондоне в 13.00 (15.00 мск). Будет выпущено 96 залпов – по одному на каждый год жизни королевы.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III. Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на похоронах Елизаветы II
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Личное присутствие президента Владимира Путина на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Такой вариант не рассматривается», – передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, ясности по поводу того, кто будет представлять Россию на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, нет.
«Ну пока не было объявлено, какая будет протокольная практика, будет ли вообще предусмотрено участие кого-то в похоронах, это же все должно быть объявлено как-то королевским двором, властями Великобритании, пока не было таких объявлений», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Карл III заявил о планах править Британией всю жизнь
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Король Карл III в своем обращении к подданным дал обещание поддерживать конституционные принципы в сердце Британии и править по примеру матери, служа стране, до самой смерти.
«Наши ценности сохранились и должны сохраниться. Роль и обязанности монарха тоже сохранились... Я торжественно клянусь... поддерживать конституционные принципы в сердце нашей страны», – заявил он в первом телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Также Карл III присвоил своему старшему сыну, наследнику престола Уильяму титул принца Уэльского. Он добавил, что супруга Уильяма Кейт получила титул принцессы Уэльской.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Представитель дома Романовых: Елизавета II вносила позитивный вклад в отношения наших стран
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«Несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало», – заявил газете ВЗГЛЯД историк, директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, комментируя смерть британской королевы Елизаветы II.
«Королева Елизавета II очень мудрый, достойный человек, несомненно выдающийся деятель мировой истории. Она навсегда останется в истории человечества как яркий представитель своего народа и своей династии, а также как лидер мирового масштаба. Она на протяжении 70 лет возглавляла свое государство, а это даже дольше, чем существовал Советский Союз, что о многом говорит», – делится Закатов.
Независимо от отношения к монархии, республике, коммунизму, демократии, продолжает собеседник, сама по себе личность королевы была символом стабильности. Однако это не только ее личная заслуга, поскольку в монархии главным является не достоинство самой личности, а укорененность и преемственность в истории.
«Монархия – это не просто власть одного лица, а система учреждений, взглядов, традиций, идеалов, принципов. Но в лице королевы Елизаветы II все это гармонично сочеталось», – считает историк.
По его словам, она всегда исходила из интересов своего народа. В то же время королева всегда относилась с пониманием и к интересам других стран. В случае, если она была с чем-то не согласна, признавала, что эти страны, в том числе и Россия, имеют право на свою позицию, отстаивание своих интересов. Именно поэтому во взаимоотношения наших стран королева вносила позитивный вклад.
«Монархия в Британии достаточно крепкая и пользуется поддержкой своих подданных, поэтому пока каких-то оснований для пессимизма и мыслей о том, что в стране может быть установлена республика, нет. После королевы на престол вступит ее сын, законный наследник – король Карл III. Он тоже человек с хорошим образованием и высокой культуры», – говорит Закатов.
Когда Карл III был еще наследником – принцем Уэльским, он иногда позволял себе некоторые высказывания, которые вызывали критику, удивление тех или иных кругов, в том числе и в самой Великобритании, вспоминает эксперт. Однако после вступления на престол он будет продолжать политику своей матери с той же мудростью, ответственностью и деликатностью, полагает собеседник.
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«И несмотря на то, что политики очень часто доводят взаимоотношения между странами до критического состояния, династии, которые оцениваются с точки зрения вечности, а не сиюминутных политических интересов, вносят в это умиротворяющее начало, умиротворяющий дух. И так, надо надеяться, будет и впредь, ведь монархия служит именно тому, чтобы внутри страны обеспечивалась преемственность в истории, связь с предыдущими поколениями. А во внешних отношениях, благодаря родственным, культурным связям, смягчалось и исправлялось то, что происходит вследствие деятельности партий и политиков, которые живут от выборов до выборов», – заключил представитель дома Романовых.
В четверг, 8 сентября, в Шотландии в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет. После смерти Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Карлу III в связи с кончиной матери. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в России к королеве Елизавете II, «как и во всем мире, относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет», однако он не думает, что она занимала место в сердцах россиян. Также он отметил, что присутствие Владимира Путина на похоронах британского монарха не рассматривается.
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Байден с бумажки переписал соболезнования в связи со смертью Елизаветы II
Президент США Джо Байден во время посещения британского посольства оставил запись в книге соболезнований в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II.
«Мы скорбим. Она была прекрасной женщиной. Мы рады, что имели честь быть знакомыми с ней», – написал Байден, используя шпаргалку. Его визит в посольство Великобритании транслировал телеканал C-SPAN.
Байден также сообщил, что намерен лично присутствовать на похоронах королевы.
Президент США уточнил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. «Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил», – заявил хозяин Белого дома.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Лингвист объяснил, почему принц Чарльз в русском языке стал Карлом III
Нормы разного произношения имен европейских монархов формировались на основе латыни как языка дипломатического и межгосударственного общения: имя Карл «Carolus» произносилось в Англии «Чарльз», заявил ведущий программы «Полиглот» Дмитрий Петров.
«Имена собственные у французских, испанских, итальянских, немецких и английских политических деятелей и монархов формировались на основе латинского языка. Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как «Carolus», произносилось в Англии «Чарльз», во Франции «Шарль», в Испании «Карлос». Но на межгосударственном уровне это всегда был «Carolus», так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов», – приводит «Газета.Ru» комментарий Петрова.
Петров добавил, что существует множество других примеров перевода имен монархов на русский язык.
«Например, в нашей историографии принято имя французского короля Людовик из-за того, что латинское написание и произношение было «Ludovicus». Хотя во Франции имя [звучит как] Луи. Можно вспомнить известного у нас нормандского завоевателя Вильгельма (по латински Gulielmus) – по-английски он Уильям. А Георг (по-латински Georgius) – Джордж», – заявил эксперт.
По словам Петрова, в латинском языке невозможно произношение ни Шарль, ни Джордж, ни Луи. Нормы формировались на основе латинского языка как языка дипломатического и межгосударственного общения.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Стали известны подробности похорон Елизаветы II
В Британии идет подготовка к прощанию с королевой Елизаветой II, сейчас в стране объявлен королевский траур, а о дате похорон сообщат «в надлежащее время», говорится в сообщении Букингемского дворца.
Гроб с телом сначала покинет Балморал, шотландскую загородную резиденцию королевы, и отправится во дворец Холирудхаус в Эдинбурге. Предполагается, что по прибытии в Лондон гроб с телом королевы, скорее всего, поместят в Вестминстер-холле, пишет издание «Московский комсомолец».
Гроб должен быть расположен посреди зала, круглосуточно охраняемый отрядами Телохранителей Государя, Пешей Гвардии или Конного Полка Придворной Кавалерии. Дворец еще должен подтвердить, кто может стоять в карауле у гроба королевы.
Ожидается, что желающие попрощаться с королевой будут выстраиваться в очередь или даже ночевать.
Как монарху, королеве Елизавете автоматически будут предоставлены государственные похороны, финансируемые государством. Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
Байден подтвердил приезд на похороны Елизаветы II
Президент США Джо Байден заявил, что намерен лично присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, хотя ни с кем этот вопрос не обговаривал.
«Да», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время поездки в штат Огайо, передает ТАСС. «Я пока не знаю деталей, но я поеду», – приводит его слова пресс-пул Белого дома.
Байден также сообщил, что пока не разговаривал с новым британским королем Карлом III. «Я его знаю. Я не разговаривал с ним, я ему не звонил», – заявил американский лидер.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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В Австралии призвали сделать страну республикой по случаю кончины Елизаветы II
Лидер австралийской партии «зеленых» Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать республикой всего через несколько часов после смерти английской королевы Елизаветы II, сообщил телеканал Sky News Australia.
Ранее Бранд написал в Twitter: «Покойся с миром, королева Елизавета II. Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами и нам нужно стать республикой».
Другие политики, как отмечает телеканал, потребовали от Брандта «проявить уважение» к покойной королеве, передает РИА «Новости».
Австралийские «зеленые», твердо стоя на позициях превращения своей страны в республику, даже отказываются поднимать на своих пресс-конференциях национальный флаг, так как на нем есть изображение крестов британского флага «Юнион Джек».
Брандт к тому же поддерживает сенатора от «зеленых» Лидию Торп, которая называла английскую королеву «колонизатором», давая ей присягу в августе.
Согласно конституции Австралии, принятой в 1901 году, она является конституционной монархией, а английскую корону там представляет генерал-губернатор. Правительство страны возглавляет премьер-министр.
В 1999 году был даже проведен референдум в Австралии, по итогам которого стало ясно, что большинство австралийцев не хочет ничего менять в своем государственном устройстве.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
В полдень в Британии пробили колокола в память о королеве Елизавете II
Колокола пробили в полдень в Британии в память о британской королеве Елизавете II, сообщают британское СМИ.
Церкви в разных британских городах, так же, как и собор Святого Павла в Лондоне и Вестминстерское аббатство, в полдень по местному времени (14.00 мск) почтили память звоном колоколов.
Палата общин Британии (верхняя палата парламента) начала в пятницу в 14.00 мск заседание, чтобы члены парламента смогли отдать дань памяти королеве Елизавете II. Заседание перенесли на более позднее время. Его возглавит новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, в заседании примут участие парламентарии и пэры.
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
Карлу III предрекли судьбу последнего короля Британии
Принц Чарльз, восходящий на престол в субботу как Карл III, может стать последним королем Великобритании и Содружества, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
«При том кризисе, в котором находится вся Европа, а Британия еще усложнила себе жизнь Брекзитом, институт монархии может оказаться слишком обременительным, а Карл III – стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: «Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?» – приводит его слова РИА «Новости».
Историк напомнил, что дискуссии о целесообразности сохранения династии, которая правит страной лишь формально, шли в британском обществе еще при покойной Елизавете II, однако ей удалось стать символом нации: сам факт того, что она правила целых 70 лет, символизировал устойчивость Соединенного Королевства.
Ранее директор канцелярии Императорского Дома Романовых Александр Закатов высказывал противоположную точку зрения. По его мнению, Карл III будет защищать институт монархии и поддерживать ее авторитет.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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В Кремле рассказали об отношении россиян к Елизавете II
На современной политической арене в большом дефиците мудрость и авторитет, которые были свойственны королеве Елизавете II, отношение к ней в России было уважительное, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян, к ней очень с большим уважением относились в России, как и во всем мире к ней относились с большим уважением за ее мудрость, за ее международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее к посольству Британии в Москве люди стали приносить цветы после сообщения о смерти королевы Елизаветы II.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10 в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
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Карл III провел первую аудиенцию с Лиз Трасс
Британский король Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром страны Лиз Трасс в Букингемском дворце, сообщили в канцелярии главы государства.
Незадолго до этого монарх прибыл в свою лондонскую резиденцию из Шотландии, передает ТАСС.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс сообщила, что новый британский монарх взял имя Карл III.
Во время выступления у государственной резиденции на Даунинг-стрит, 10, в связи со смертью королевы Елизаветы II премьер-министр Британии Лиз Трасс призвала население страны поддержать нового короля Карла III и помочь ему принести присягу.
-
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Бывший пресс-секретарь Елизаветы II рассказал, как мыл с ней посуду
Бывший пресс-секретарь королевы Великобритании Елизаветы II Дики Арбитер рассказал, что мыл вместе с монархом посуду после знакомства и пикника.
«Это был июль 1988 года, я только приступил к работе, и меня пригласили в замок Балморал. Мне сказали: «Готовься к пикнику с королевой через полчаса». Ничего себе. Я жду. В какой-то момент из ниоткуда появляется Елизавета II и говорит: «Давай, садись в машину!» – рассказал он в интервью итальянской газете la Repubblica, передает РИА «Новости».
После пикника, как вспомнил Арбитер, он начал убирать со стола и собирался мыть посуду, но его остановил чей-то голос. Это была королева Елизавета. Она говорит: «Я мою посуду, а ты вытираешь». Так мы и сделали. Такое чудо», – поделился бывший представитель Елизаветы II, проработавший на этом посту 12 лет.
По словам Арбитера, королеву отличало чувство юмора и умение «растопить лед» в любом разговоре. Говоря об отношениях с ней, Арбитер рассказал, что королева «не выносила его пестрые галстуки» и однажды сделала замечание.
8 сентября Букингемский дворец сообщил, что состояние здоровья королевы вызывает обеспокоенность у врачей. Сын королевы принц Чарльз с супругой, а также остальные ее дети и другие члены семьи выехали в Шотландию, где находилась королева.
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СМИ: Карл III просил принца Гарри не брать Меган в Балморал
Король Британии Карл III просил своего младшего сына принца Гарри не брать свою супругу Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II, сообщают СМИ.
«Чарльз заявил Гарри, что было бы неправильным или неуместным, если бы Меган находилась в Балморале в столь печальное время», – сообщает газета Sun со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
Также Гарри было сказано, что что Кейт, супруга принца Уильяма, также не поедет и что присутствовать будут лишь самые близкие родственники.
«Чарльз очень ясно дал понять, что Меган не будет желанной гостьей», – добавил собеседник газеты. По данным издания, Гарри также было отказано в посадке на самолет королевских ВВС, который доставил в Шотландию его брата принца Уильяма, а также принца Эдварда и принца Эндрю.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет.