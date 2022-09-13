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В России за сутки госпитализировали 4,6 тыс. человек с коронавирусом
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализировано 4663 человека, на 152,3% больше по сравнению с 12 сентября.
«Выписано в связи с выздоровлением 48 187 человек, на 35,1% больше по сравнению с 12 сентября. Выявлено 44 045 новых случаев COVID-19. Подтвержден 101 летальный исход», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».
Накануне в России были госпитализированы 1848 человек, на 15,4% меньше по сравнению с 11 сентября.
Политолог объяснил причины блэкаута на Украине
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«Теперь стало понятно, насколько низок запас прочности у украинской энергосистемы. Подобные удары в случае системности могут нанести серьезный ущерб Украине и боеспособности ВСУ», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан, комментируя временное отключение электроэнергии в ряде областей Украины.
«Эти удары, если они были нанесены ВС России, скорее всего вызваны перегруппировкой российских войск на Слобожанщине. Во-вторых, не стану исключать того, что таким образом мы намекнули ВС Украины на необходимость прекратить обстрелы энергосетей Донбасса и Запорожской АЭС. Проблема в том, что Владимир Зеленский хорошо понимает лишь грубую силу», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Одним таким ударом сорвать переброску украинских войск нельзя, можно лишь немного замедлить – они просто пересядут с электровоза на тепловоз и поедут дальше. Но при систематических атаках может быть достигнут глубокий эффект – Украина начнет погружаться в XIX век. Это приведет к системным нарушениям в работе транспорта, железную дорогу придется полностью перевести с электротяги на тепловозы, остановится машина пропаганды, а управляемость войск будет максимально затруднена», – рассуждает собеседник.
Эксперт также констатировал, что сам по себе удар оказался довольно чувствительным для Украины. «Дело не в том, привело ли это к серьезным повреждениям ТЭЦ и ТЭС. Тот факт, что обесточенными оказались сразу несколько областей, говорит о том, насколько низким оказался запас прочности энергосистемы Украины», – уточнил он.
«В целом таким образом можно оставить города без отопления. Сейчас, пока на улице не так холодно, это не кажется серьезным. Но что они будут делать с понижением температуры? Ведь восстановить, например, трансформаторы – задача нетривиальная. Особенно учитывая тот факт, что производством этого оборудования Украина сейчас не занимается. Другой вопрос, насколько мы в этом заинтересованы?» – заключил Лизан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Как сообщало украинское издание «Вести», отключение электроэнергии или перебои с ее подачей в воскресенье вечером фиксировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины. При этом уточняется, что в отдельных городах электричества не было, в других наблюдались скачки напряжения. Ряд местных властей подтвердили отключения и перебои со светом.
«Примерно в 19.00 мск пошли сообщения о пусках «Калибров» из Черного и Каспийского морей. Крылатые ракеты поразили ТЭЦ под Харьковом и Кременчугом, но возможно, целей было еще больше. Это привело к перебоям с электричеством в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Одесской областях. Часть регионов [Украины] остались без света, там нет связи и интернета, отменено движение поездов», – сообщало Фронтовое информационное агентство ANNA-News в своем Telegram-канале.
«В результате ночных ударов по объектам энергогенерации, сильно повреждены две ТЭС, что вызвало кризис энергоснабжения в ряде областей Украины», – сообщает «военкор Котенок» в своем Telegram-канале. «По предварительным данным, поражены Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ», – уточнил он. На канале также опубликованы видеокадры последствий удара по Харьковской ТЭЦ-5, уточнив, что офис Владимира Зеленского «подтверждает попадание двух ракет». «При системном воздействии на энергосистему, РФ вполне в состоянии добиться энергетического коллапса на Украине», – считает Котенок.
Как сообщает Telegram-канал TOGARMA, большая часть энергетической инфраструктуры Украины находятся на юго-востоке страны. По имеющимся у него данным, в воскресенье «ВС РФ ударили по ключевым ТЭС на северо-востоке [Украины] и тем самым обесточили несколько северных и восточных областей Украины. Энергосистема Украины не справилась и отсюда новости, что из-за разбалансировки энергосистемы Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают от сети блоки».
Вместе с тем после полуночи в большинстве восточных регионов Украины ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.
При этом за последние три недели увеличилось количество обстрелов со стороны украинских боевиков по критической инфраструктуре ДНР. Особенно достается энергетике. Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 тыс. абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой.
С 1 сентября территория Запорожской АЭС и город Энергодар 26 раз подвергались артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ, в том числе по территории атомной станции. При этом в результате прицельного огня по трансформаторной подстанции 6 сентября и линии электропередач 8 сентября Энергодар дважды оставался без электричества. 1 сентября в результате удара были обесточены три шахты «Донецкой угольной энергетической компании», где под землей оказались заблокированы десятки шахтеров. 10 сентября из-за обстрела ВСУ Петровского района города Донецка были обесточены 19 трансформаторных подстанций. В результате обстрела без электроснабжения остались свыше 1600 гражданских объектов.
Напомним, в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин обвинил ВСУ в целенаправленных ударах по критической энергетической инфраструктуре Донецкой народной республики (ДНР). После этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим намеренно и прицельно ежедневно наносит удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ДНР. В тот же вечер в нескольких областях Украины пропало электричество.
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Скидка на российскую нефть упала в два раза
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Скидка на российскую нефть марки Urals уменьшилась до 20 долларов за баррель по сравнению с британской Brent из-за подорожавшего фрахта судов, заявил замдиректора РЭА Минэнерго России Денис Дерюшкин.
Дерюшкин отметил, что еще пару месяцев назад скидка на российскую нефть составляла почти 40 долларов за баррель, передает ТАСС.
По его словам, это было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания банков предоставлять аккредитивы.
«Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не 40 долларов, а 20 долларов [за баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», – сказал он.
Ранее сообщалось, что если Германия решит заменить российскую нефть марки Urals на другие сорта для переработки на нефтеперерабатывающем заводе РСК Raffinerie GmbH в Шведте, это приведет к росту цен на топливо в стране.
Умер актер Михаил Гомиашвили
Скончался грузинский и российский актер Михаил Гомиашвили, ему был 61 год, сообщают СМИ со ссылкой на Тбилисский театр имени Котэ Марджанишвили.
Гомиашвили родился в Тбилиси 23 марта 1961 года. Его отец – киноактер Арчил Гомиашвили, известный зрителю по роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев», сообщает «Фонтанка».
Мать Гомиашвили – также актриса театра и кино, Лиана Манджавидзе.
Гомиашвили окончил актерский факультет Грузинского государственного театрального института имени Шота Руставели, курс Отара Иоселиани. Он трудился в Тбилисском академическом театре имени Марджанишвили.
В Харьковской области рассказали об украинских карателях в Купянске
Наемники ездят по Купянску и Великому Бурлуку и расстреливают людей, снимают это на камеры, чтобы подставить Россию, заявил глава Харьковской области Виталий Ганчев.
«Ситуация сложная, и в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, серьезные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке, что наемники ездят и расстреливают людей и все это снимают на камеру... Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», – цитирует РИА «Новости» заявление Ганчева в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Ганчева, большая часть Харьковской области захвачена националистическими формированиями и западными наемниками.
«Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться», – заявил Ганчев.
Ранее глава освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи.
В Министерстве обороны России сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким должен быть ответ России на шаги ВСУ.
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Зеленского попросили одеваться приличнее на международных встречах
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Петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием вернуться к деловому стилю одежды на встречах и официальных мероприятиях зарегистрирована в понедельник на сайте главы государства.
«Прошу рассмотреть возможность вернуть деловой стиль одежды президента, когда речь идет о встречах с официальными представителями иностранных государств или других официальных мероприятиях», – передает ТАСС со ссылкой на текст петиции.
Петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сейчас ее подписали 19 человек, до окончания голосования остался 91 день. По словам автора, «президент и его внешний вид – это лицо государства».
С 24 февраля Владимир Зеленский и члены кабинета министров Украины начали появляться на официальных мероприятиях или записывать обращения к согражданам в одежде стиля милитари. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вернулся к привычным пиджакам и галстукам.
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Харьков остался без света и водоснабжения
В городе Харькове выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие этого произошло отключение света, сообщил градоначальник Игорь Терехов.
«Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов», – написал Терехов в своем Telegram-канале.
Напомним, в воскресенье в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины произошло отключение электричества или перебои с его подачей.
Урганта и Светлакова исключили из новогодней комедии «Елки 9»
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Актеры Сергей Светлаков и Иван Ургант не появятся в девятой части новогодней комедии «Елки», сообщил шоураннер проекта Евгений Кулик.
«Это не наше решение», – заявил РБК Life Сергей Светлаков. От дальнейших комментариев он отказался.
Иван Ургант заявил изданию, что «в съемках новой части фильма «Елки» я участия не принимал. Мы посоветовались с Сергеем и Дмитрием (Нагиевым) и решили взять паузу на две-три серии».
Кулик опубликовал видеозапись во «ВКонтакте», на которой он заявляет, что у него есть новость, о которой он хотел рассказать, но не находил подходящего момента, однако теперь «пришло время». Затем Кулик направляет камеру на свою супругу Регину, которая говорит, что «Урганта и Светлакова в следующих «Елках» не будет».
Позже на официальной странице проекта во «ВКонтакте» появились первые кадры из предстоящего фильма, на которых замечены герои. В комедии снялись: Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Федор Добронравов, Михаил Орлов, Виктория Агалакова и сам Евгений Кулик. В списке не хватает Дмитрия Нагиева, который появлялся в предыдущих частях франшизы.
Напомним, в июле Ургант впервые за полгода выступил в России в роли ведущего. В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Экипаж Ми-35 уничтожил украинскую бронетанковую колонну под Изюмом
Экипаж российского ударного вертолета Ми-35 обнаружил и уничтожил украинскую бронетанковую колонну в Изюмском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«В ходе выполнения очередного боевого задания экипажем вертолета в районе одного из населенных пунктов Изюмского района Харьковской области была обнаружена выдвигающаяся на марше колонна и район скопления живой силы противника. <...> В результате нанесенного удара колонна бронетанковой техники и скопление живой силы противника были уничтожены», – следует из сообщения в Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Действия летчиков позволили остановить продвижение украинских формирований на данном участке и не позволили противнику прорваться к оборонительным позициям российских войск.
Ранее Минобороны РФ показало боевую работу ударных вертолетов Ми-28Н – «ночной охотник».
Постпред России при ЕС Чижов объявил о скором отъезде из Брюсселя
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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что в ближайшее время покинет Брюссель в связи с завершением командировки, которая продлилась 17 лет.
«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – сказал он российским журналистам в Брюсселе, сообщает РИА «Новости».
Имя преемника он называть не стал.
«Могу сказать, что в ходе своих прощальных визитов я предупредил европейцев, что сжигать мосты намного проще, чем их потом отстраивать», – отметил Чижов.
По его словам, ЕС на мировой арене «упорно и сознательно отказывается от самостоятельной роли, о которой заявлял разными устами в течение длительного времени, говоря о своей стратегической автономии», фактически Евросоюз быстро превращается в «экономический придаток НАТО».
Он отметил, что «возврата к прежним отношениям с Евросоюзом уже не будет».
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, тактика блицкрига не сработала, Россия оперативно реализовывает защитные меры.
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В Запорожской области сообщили о планах наступления Киева в районе ЗАЭС
Украинские военные намерены провести крупное наступление в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
ВСУ готовят «большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее», сказал Рогов в эфире «России 1», передает ТАСС.
«Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», – добавил он.
В воскресенье утром Рогов сообщал, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.
В понедельник он заявлял, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
Депутат: Киев вынудил Россию нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины
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«Киев с одной стороны уничтожает объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, а с другой – обещает ЕС нарастить поставки электроэнергии. Мы вынуждены наносить контрудары по территории, подконтрольной Киеву, чтобы защитить жителей Донбасса», – заявил газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Андрей Красов. Ранее сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом.
«Украинские боевики регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре ЛНР, ДНР и освобожденных украинских территорий. То есть Украина ведет себя как государство-террорист в отношении русских людей, живущих на этих территориях. Кроме того, как давно известно, войска киевского режима постоянно размещают бронетехнику и другие свои объекты вблизи гражданской инфраструктуры, провоцируя тем самым ответный огонь российской армии по этим целям. В такой ситуации мы вынуждены наносить наши контрудары по энергетической инфраструктуре, чтобы защитить миллионы мирных людей Донбасса от агрессии», – считает зампред комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов.
«Цель киевского режима – не дать вернуться к нормальной жизни жителям Донбасса и другим соотечественникам, проживающим на освобожденных территориях. Он готов на все что угодно для достижения этих преступных целей. В том числе режим даже готов рисковать жизнями не только украинцев, но и всех европейцев, намеренно провоцируя ядерную катастрофу на Запорожской АЭС. Для деятелей режима ничто не имеет ценности», – добавил Красов.
По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский при этом ведет постоянную торговлю с западными странами с целью получить еще больше денег и оружия. «Уничтожая объекты энергетической инфраструктуры Донбасса, он в то же время обещал европейским политикам увеличить им поставки электроэнергии. Аналогичная ситуация была и с зерном. Действительно голодающим странам досталась лишь незначительная часть того, что вывезли с территории Украины. При этом Киев и Запад утверждали, будто это Россия мешает им накормить голодающие страны Африки. Случаев киевского шантажа можно припомнить много», – отметил депутат.
«Зеленский полагает, что за его спиной стоит коллективный Запад и поэтому он волен поступать так, как хочет, шантажируя нас безопасностью мирных людей и нарушая при этом все нормы международного права. Но такое ощущение безнаказанности – ложное. Специальная военная операция вне всякого сомнения закончится выполнением всех поставленных задач. После этого состоится трибунал, на котором Зеленскому придется ответить за военные преступления, на совершение которых он отдавал приказы», – убежден Красов.
Зеленский напрасно верит в то, что коллективный Запад позволит ему избежать в конце концов ответственности, напоминает депутат. «На самом деле, США и страны Европы используют Украину в своих интересах лишь до тех пор, пока им это выгодно. Зеленскому стоит иметь в виду, что на Западе уже начинаются внутренние волнения, вызванные ростом цен, инфляцией и социальной напряженностью», – сказал Красов. По его мнению, в этих условиях Запад довольно скоро будет вынужден прекратить свою поддержку киевского режима.
Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, воскресным вечером сразу пять областей Украины столкнулись с блэкаутом. И хотя после полуночи в большинстве районов подача электричества была восстановлена, одна из крупнейших на Украине ТЭЦ – Харьковская – была выведена из строя на долгое время.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об отключении электроэнергии в ряде областей страны. По его данным, полное отключение электроэнергии произошло в Харьковской и Донецкой областях, частичное – в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Тем временем глава администрации региона Евгений Балицкий Запорожской области напомнил соотечественникам, живущим на подконтрольной Киеву территории, о том, что контрольно-пропускной пункт «Васильевка» открыт для частных лиц, планирующих переехать на освобожденную часть Запорожья.
В ДНР сообщили об активизации ВСУ под Угледаром и Красным Лиманом
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Украинские войска активизировались на направлении Угледара, ситуация находится под контролем, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «России 24».
«Мы видим некую активизацию (украинских сил) на угледарском направлении. Там также наши подразделения... Ситуация тоже является контролируемой, и здесь во многом это заслуга наших героических ребят, которые понимают всю сложность ситуации, но на отдельных участках продвигаются вперед. Это происходит не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее есть определенная положительная тенденция», – цитирует Пушилина РИА «Новости».
Он добавил, что противник не оставляет попыток провести контрнаступление в районе Красного Лимана. По его словам, ситуация остается под контролем благодаря совместным усилиям союзных сил.
«Ситуация остается сложная, но контролируемая», – заключил глава республики.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что Красный Лиман находится под полным контролем подразделений республик Донбасса. Военный корреспондент Семен Пегов заявил, что российские военные продолжают бои с ВСУ за Красный Лиман.
До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация в Красном Лимане достаточно тяжелая, как и в некоторых других населенных пунктах на севере республики.
Высокоточными ударами в районах Купянска и Изюма уничтожено до 250 украинских военных
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В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражена живая сила и военная техника националистического формирования «Кракен», 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении в районах населенных пунктов Костромка и Белогорка Херсонской области высокоточными ракетными ударами ВКС России поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад.
В районе населенного пункта Вознесенск Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше 300 убитыми и до тысячи раненых украинских военнослужащих.
В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Артемовск и Константиновка Донецкой народной республики, Ольговское Запорожской области, а также 36 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 125 районах.
В результате ударов уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), Калиновское Днепропетровской области и Полтавка Запорожской области», – отчитались в Минобороны.
«Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, а в Краматорске ДНР – цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Луганской народной республики, Славное ДНР, Петровка Запорожской области, Безводное и Вишневое Херсонской области.
Также уничтожены в воздухе восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Любимовка, Берислав и Таврийское Херсонской области», – сообщил Конашенков.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 153 вертолета, 1938 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4891 танк и другие боевые бронированные машины, 831 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3379 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5499 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
В конце прошлой недели в Минобороны сообщили, что высокоточными ударами в районе Славянска и Краматорска уничтожено до 120 военных ВСУ.
В Германии заподозрили США в планах разорить Европу войной с Россией
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США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, Вашингтон пытается помешать сотрудничеству между Россией и Германией и разорить ФРГ, выразил мнение профессор экономики Кристиан Крайс на страницах немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей, передает РИА «Новости».
Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Ранее New York Times писала, что американская разведка помогает планировать наступление вооруженным силам Украины (ВСУ) своими разведданными, в том числе на харьковском направлении.
«Убийство» замглавы Новой Каховки Гуры оказалось инсценировкой ФСБ
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ФСБ раскрыли детали операции по спасению замглавы Новой Каховки Виталия Гуры: его «убийство» оказалось инсценировкой, чтобы нарушить планы Киева, который готовил покушение, сообщил Первый канал.
«Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. <…> В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», – заявил Гура Первому каналу.
В итоге ФСБ инсценировала гибель чиновника, которую показали по всем украинским СМИ.
Также сообщается, что убийство замначальника МВД Новой Каховки Сергея Томко, о котором рассказали в эфире украинского телевидения, также было инсценировкой российских спецслужб, «оперативная игра» российских силовиков помогла выявить и задержать заказчиков диверсий и их агентов.
По словам полицейского, из предоставленной видеозаписи следовало, что террористам было поручено его ликвидировать вместе с семьей. Сейчас он находится под госзащитой.
Ранее ФСБ сообщила, что в ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения диверсий и терактов в отношении должностных лиц Херсонской области и членов правительства Республики Крым, организованные Службой безопасности Украины.
Напомним, заместитель главы Херсонской области Екатерина Губарева 6 августа сообщила о том, что Гура умер после совершенного на него покушения по приказу СБУ.
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