Путин заявил о растущем числе находящихся под риском увольнения людей

Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном акцентировал, что Киев, используя западное оружие, продолжает целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В пресс-службе пояснили, что по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», – говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Путин обратил внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.

«Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в разговоре Путина и Макрона выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.

«При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран», – подчеркнули в Кремле.

Путин и Макрон условились продолжить диалог по всем затронутым вопросам на различных, в том числе министерском, уровнях.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и новую помощь для Киева.

Ранее главы обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в том числе обеспечение ее безопасности.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия должна принять на себя обязательство вывести военнослужащих и технику за периметр Запорожской АЭС, а Украина – не вводить туда свои вооруженные силы. Россия считает несерьезным призыв к демилитаризации Запорожской АЭС, которая, по сути, даже не милитаризована.

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