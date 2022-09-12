В суд Ленобласти подали иск о признании геноцида во время ВОВ

В Ленинградский областной суд поступил иск о признании факта геноцида мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны, его подали по поручению генпрокурора Игоря Краснова.

Истец просит суд признать геноцидом мирных жителей преступления гитлеровских захватчиков, их союзников и пособников в годы Великой Отечественной войны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что иск подан в суд 12 сентября, в этот день в 1941 году состоялась первая доставка продовольствия по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград. 81 год назад к еще не оборудованному берегу порта Осиновец были доставлены первые 800 тонн зерна и муки для осажденного города, а также 60 тонн боеприпасов. Это стало началом работы «Дороги жизни» – транспортной магистрали через Ладожское озеро, связывавшей Ленинград с тыловыми районами страны вплоть до марта 1943 года.

С первых дней блокады Ленинграда советское руководство предприняло все усилия для того, чтобы спасти его жителей и обеспечить их жизненно необходимым продовольствием, осознавая реальные планы немецкого командования по уничтожению города.

Согласно иску прокуратуры Ленинградской области, в период 1941-1944 годов на территории области от рук немецко-фашистских захватчиков и их пособников погибло около 450 тысяч ни в чем не повинных советских граждан, в том числе военнопленных.

В исковом заявлении указаны вновь выявленные места массового уничтожения мирных советских граждан и военнопленных Ленинградской области. Эти преступления, в том числе, были совершены на территории известнейших памятников – Гатчинский парк «Сильвия». Во время судебного процесса впервые будут рассмотрены в полном объеме преступления против душевнобольных в Психиатрической больнице имени Кащенко и обнародованы факты выкачивания крови у детей в лагере в Вырице. Основными свидетелями всех злодеяний, которые озвучат свои показания в рамках судебного заседания станут ветераны и дети Великой Отечественной войны.

Напомним, в Гатчине в годы Великой Отечественной войны располагался один из крупнейших нацистских лагерей для мирных жителей и военнопленных – «Дулаг-154», в который сгонялось практически все мирное население области и оккупированных пригородов Ленинграда – Петергофа, Павловска, Красного Села и других населенных пунктов.

Суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками станет уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в Новгородской, Псковской, Ростовской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и в Крыму.

8 сентября иск о признании факта геноцида мирных советских граждан во время блокады Ленинграда подан в Санкт-Петербургский городской суд.

Доказательства факта геноцида в Ленобласти помогла собрать депутат Госдумы Ольга Занко.

«В поселке Вырица был создан концлагерь для детей, где малышей использовали как доноров крови для немецких солдат. А над душевнобольными пациентами психиатрической больницы им. Кащенко измывались и морили голодом. Все эти преступления впервые будут рассмотрены в полном объеме в ходе суда», – рассказала Занко.

Депутат добавила, что еще летом жители попросили ее помочь в согласовании поисковых работ в парке «Сильвия», поскольку он находится на территории государственного музея-заповедника в Гатчине. По рассекреченным документами там находилась траншея с расстреляными жителями. Работы поисковиков также будут приобщены к доказательной базе.

«Помогла и побывала на месте раскопок. Поисковики рассказали, что находят не только расстрелянных военнопленных, но и мирных жителей – женщин и, возможно, детей. А еще их личные вещи – расчески, зеркала, ремни. Это очень страшно. Мы не имеем никакого права прощать эти зверства, а тем более забывать о них», – заключила Занко.