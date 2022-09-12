«Новые люди» сочли прошедшие выборы конкурентными

Партия «Новые люди» приняла активное участие в выборах в 54 регионах России на всех уровнях – от муниципального до губернаторского. По предварительным итогам голосования, прошедшие выборы можно оценить положительно, отметили в партии.

«В этом году партия «Новые люди» участвовала в выборах в 54 регионах страны, на всех уровнях – от муниципального до губернаторского. Ставка была на молодежь, и это подтверждает статистика: средний возраст кандидата – 29 лет. Младшему – 18, старшему – 74. При этом 42% кандидатов – женщины, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Партия провела 273 кампании по выборам в органы местного самоуправления. Основными тезисами всех избирательных кампаний стали развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе молодежного, повышение оплаты труда педагогов и медицинских работников, развитие местного самоуправления и бюджетного контроля через инструменты электронной демократии.

«Даже по предварительным итогам голосования прошедшие выборы можно оценить положительно. Мы видим хороший результат по списку на выборах в Сахалинскую областную думу, по одномандатному округу проходит как минимум один кандидат. Также отмечу выборы в Госсовет Удмуртии, городскую думу Барнаула и Хурал Кызыла в Республике Тыве. В Иркутской области рассчитываем на хороший результат в Тулунском районе. Ждем результатов по одномандатным округам. Уже есть уверенные первые и вторые места», – отметил Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди».

«В этом году мы попробовали свои силы и в губернаторской гонке. Видно, что люди нас слышат. Предварительные итоги вселяют уверенность, что в выборах глав регионов и дальше участвовать точно будем. Борьба была конкурентной. И это подтверждают большинство наших наблюдателей, а их было не мало. Только в Москве партия направила на участки 1300 наблюдателей, штабы работали круглосуточно. В Свердловской области, к примеру, на участках работало 500 человек. Массовых нарушений не зафиксировано, а те единичные случаи, которые были замечены, оперативно отрабатывал ЦИК или региональные избиркомы. Как обычно было довольно много фейков в соцсетях. Но они не могли повлиять на исход голосования. Теперь ждем завтрашних результатов и внимательно следим за подсчетом», – добавил Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, заместитель руководителя фракции «Новые люди».

Говоря про избирательную кампанию в Свердловской области, кандидат в губернаторы, председатель комитета Госдумы по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Демин отметил: «Задачей нашей избирательной кампании было показать, что есть иной способ участия в выборах. Не через критику оппонентов, а через предложение инициатив и создание образа будущего. Он стоит за каждым из кандидатов. Считаем, что эту задачу мы выполнили, и надеемся на дальнейшую поддержку людей, которые сейчас в нас поверили. Вне зависимости от итогов этого голосования мы постараемся наши предложения реализовать».