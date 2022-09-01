Время прощания с Горбачевым в Колонном зале сократили на два часа

Церемония прощания с первым и единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым, который умер во вторник на 92-м году жизни, пройдет в Колонном зале Дома союзов 3 сентября до 12.00 мск.

«Изменение времени церемонии прощания с М.С. Горбачевым – 3 сентября 2022 года с 10.00 до 12.00 мск в Колонном зале. Доступ в зал свободный», – говорится в сообщении на сайте Горбачев-фонда.

Отмечается, что похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.

Ранее пресс-секретарь Горбачев-фонда Владимир Поляков сообщал, что церемония прощания будет проходить 3 сентября в Колонном зале с 10.00 до 14.00 мск.

Президент России Владимир Путин уже простился в ЦКБ с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.