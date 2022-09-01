Запорожские власти сообщили о подъезжающей к ЗАЭС миссии МАГАТЭ

Миссия МАГАТЭ подъехала к блокпосту на линии разграничения для перехода в освобожденную часть Запорожской области, сообщил член главного совета региона Владимир Рогов.

«Прямо сейчас подъезжает к блокпосту непосредственно эта делегация из внедорожников, вот прямо в данный момент они находятся на линии разграничения между освобожденной территорией и территорией, подконтрольной режиму Зеленского», – заявил Рогов в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

Он пояснил, что украинский десант, ранее высадившийся у Энергодара, планировал захватить ЗАЭС к визиту МАГАТЭ.

Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена. Три человека попали в плен.

При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.