США столкнулись с ростом насилия в отношении политических деятелей

Американские политики предупреждают о росте насилия в адрес политических деятелей на фоне приближающихся промежуточных выборов в ноябре и расследования ФБР в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, говорится в статье, опубликованной на сайте американской телекомпании Эн-би-си.

До промежуточных выборов осталось менее 10 недель, и политический климат становится все менее стабильным, отмечает телекомпания. Согласно Эн-би-си, государственные ведомства, такие как Налоговое управление США, ФБР, Национальное управление архивов и документации, были вынуждены усилить охрану, а американским законодателям поступают прямые угрозы, передает ТАСС.

Так, член Палаты представителей от Демократической партии (от штата Техас) Вероника Эскобар сообщила Эн-би-си, что не будет проводить публичные мероприятия без присутствия на них правоохранительных органов. Кроме того, Эскобар из соображений безопасности запретила членам своей семьи открывать входную дверь. «Они (представители Республиканской партии) посылают сигналы людям, в сердцах которых уже живет ненависть, которые уже находятся на грани насилия. Они подносят зажженную спичку к бензину – вот что они делают», – сказала она.

Дэрил Джонсон, в прошлом работавший в министерстве внутренней безопасности, полагает, что ситуация будет лишь ухудшаться. По его мнению, критика, которая исходит от республиканцев в адрес госорганов, и требования прекратить расследование в отношении Трампа представляют собой «узаконивание насилия». «Сами политики, если они делают это просто для пиара, должны остановиться. Потому что, в конце концов, стоят ли жизни людей победы на выборах?» – сказал он.

Согласно августовскому опросу журнала «Экономист» и социологической компании YouGov, 43% жителей США допустили начало гражданской войны в США из-за политического раскола в обществе. 65% американцев подтвердили, что уровень политического насилия с 2021 года вырос, а 62% полагают, что он будет расти и дальше.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги.

Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными. Он заявил при этом, что агенты ФБР во время обыска в его поместье могли подкинуть любые улики.