Прибытие миссии МАГАТЭ в Энергодар ожидается в течение часа, заявил глава администрации города Александр Волга. По данным властей, миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке.

«По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа уже ожидаем их в городе Энергодаре», – передает РИА «Новости» слова Волга.

«Миссия МАГАТЭ находится на блокпосту в Новоалександровке, движение колонны остановлено, до линии фронта – 20 километров. При этом ставленник режима Зеленского гауляйтер Запорожской области Александр Старух заявляет, что миссия МАГАТЭ из-за обстрела не попадет в Энергодар», – говорится в сообщении в Telegram-канале члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию. Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок.

До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).

Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.