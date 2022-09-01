Президент Казахстана провозгласил новый экономический курс

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг в послании народу страны провозгласил новый экономический курс с отходом от чрезмерного вмешательства государства.

«Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех», – передает ТАСС слова Токаева.

По его словам, немаловажным фактором станет справедливое распределение национального дохода.

Кроме того, Токаев в послании народу страны предложил ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

«Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь», – сказал он.

По его словам, налог будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудил по телефону с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным вопросы торгово-экономического сотрудничества.