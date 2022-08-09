|
|
В Мариуполе открылись четыре новых центра юридической помощи
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Мариуполе начали работать четыре новых центра юридической помощи «Единой России», туда обращаются для восстановления документов, поиска пропавших, получения помощи, сообщил депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
«Такие центры работают в каждом районе города. Задача – оказывать жителям помощь максимально оперативно, решать задачи на месте и подключать к решению органы власти», – приводятся слова Саблина на сайте ЕР.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.
На Донбассе и освобожденных территориях работает 38 гуманитарных центров «Единой России», 10 из них – в Мариуполе.
1 июня партия открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального центра. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.
В ЛНР обнаружили штаб подразделения Центра психологических операций Киева
Спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки «Север» украинских силовиков в Северодонецке следы базирования там же подразделения украинского Центра информационно-психологических операций, который отвечал за пропаганду, рассказал журналистам представитель спецслужб ЛНР.
«Направление было одно – «Россия – это враги». У них во многих документах фигурирует, что враг – это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Четко, конкретно натаскивали против Российской Федерации. Именно здесь вот этой группировкой (Центром информационно-психологических операций) ковались такие данные», – рассказал сотрудник спецслужб республики, сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что данное подразделение, помимо прямой пропагандистской работы против России, занималось и созданием фейковых новостей.
Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), переодетые в российскую форму, в целях дискредитации ВС России грабят дома и применяют физическое насилие к жителям города Славянска Донецкой народной республики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) по направлению: Горловка, выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее сегодня ВСУ обстреляли окраины Горловки из РСЗО «Град».
Сообщалось, что совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и ВС России за сутки уничтожены взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка.
ВСУ выпустили по Алчевску ракету из РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили по Алчевску ракету из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ЛНР.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ повреждения получили более 10 многоквартирных домов в Алчевске.
Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Алчевск в Луганской народной республике, один снаряд попал в жилое многоэтажное здание, в результате чего начался пожар, более 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку
Украинские военные в воскресенье утром выпустили 13 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.10 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено восемь снарядов калибром 152 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Кроме того, в 6.25 по Куйбышевскому району Донецка были выпущены пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Также в представительстве сообщается, что украинские войска в воскресенье утром также обстреляли Гольмовский и Зайцево.
Накануне украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка
Украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 – н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Также представительство заявило, что в 21.50 по Киевскому району Донецка было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк ракетами с минами «Лепесток».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Волонтеры «Мы Вместе» и «Единой России» исполнили мечту лежачей девушки из Херсонской области
Волонтеры гуманитарной миссии «Мы Вместе» и «Единой России» помогли жительнице села Чкалово Херсонской области Татьяне Снигирь, инвалиду детства, которая 27 лет прикована к постели.
В результате неправильно проведенной операции девушка оказалась сначала в инвалидном кресле, а потом вообще перестала вставать с кровати. Единственным источником общения является интернет. Там девушка и нашла представителей гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области и обратилась за помощью. В первый раз волонтеры приехали к ней в село Чкалово в конце июля, привезли продукты и лекарства, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Приехали с гумпомощью и увидели условия, в которых Таня живет. Она мне рассказала, что мечтает о кровати, которая бы могла поднимать голову. Ну и вообще той кровати, на которой она лежала, уже больше 50 лет. Мы решили, что обязательно решим вопрос и привезем ей нормальную кровать и противопролежневый матрас», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.
Автоматическая кровать имеет удобную на подвесную ручку и пульт управления, который может менять конфигурацию кровати: делать головной отдел выше или ниже. Также можно поднимать и опускать задний край. Противопролежневый матрас снабжен системой подкачки воздуха, со сменой жесткости. По словам сиделки Татьяны, Екатерины, о такой кровати девушка мечтала очень давно. Кому только не писала и не просила. Но украинские власти не реагировали на подобные просьбы.
«Таня боец! Никогда не сдается. Работающей рукой освоила работу с ноутбуком, много читает и общается в соцсетях. Ей, конечно, тяжело было лежать на старой койке с продавленным матрасом. Мы с внучками ей помогаем как можем – кормим, переворачиваем, моем. Очень сильная, конечно, Таня, я ее всегда в пример ставлю, если кто-то на жизнь начинает жаловаться», – сказала родственница Татьяны Снигирь.
Игорь Кастюкевич также обратился к коллегам из правительства Крыма и местной администрации с просьбой помогать Татьяне в случае необходимости. Вместе с кроватью волонтеры гуммиссии «Единой России» привезли девушке постельное белье и кое-что из одежды.
«Я и не думала, что такое когда-нибудь случится. Читаю, что гуманитарная миссия по селам ездит. Думала, не скоро ко мне приедут. Работают с утра до ночи, не до меня… Оказалось, что зря я так думала. Очень переживала, как меня уложат на новой кровати, для меня это событие. Большое спасибо! Я за вас молиться буду», – сказала Татьяна Снигирь.
В ДНР оценили готовность к началу учебного года школ и вузов республики
Решение о формате обучения в школах и вузах Донецкой народной республики будет принято к началу учебного года и будет зависеть от уровня безопасности в регионе, заявили на встрече делегации Минпросвещения России во главе с Министром Сергеем Кравцовым и главы ДНР Дениса Пушилина.
«Что касается формы обучения в новом учебном году, для всех нас, для всех школьников и студентов, наиболее предпочтительная форма обучения – очная. Но окончательное решение будет принято перед 1 сентября. Это зависит от обстановки в целом и безопасности», – заявил Денис Пушилин.
По словам Кравцова, решен вопрос с учебниками в школах республики – к 1 сентября они будут поставлены. Кроме того, продолжается переквалификация учителей, ведутся ремонтные работы в школах, детских садах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«С руководством ДНР уже обсуждаем будущие совместные проекты в области общего и среднего профессионального образования. Это будут «якорные» проекты, в которых смогут принять участие и ученики, и педагоги», – заявил Кравцов.
Участники встречи обсудили и темы развития инфраструктуры школ, формирования программ воспитательной работы, поддержки и переподготовки учителей, организации летнего отдыха и оздоровления детей, в частности, проведения проекта «Университетские смены» для школьников из ДНР и ЛНР.
Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова сообщила, что к 1 сентября школьников ДНР будут готовы принять 569 муниципальных образовательных учреждений и 27 государственных школ-интернатов. Планируется открыть 577 детских садов, а также 60 организаций СПО.
О готовности оказания помощи по подготовке преподавателей и повышении их квалификации заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«У нас есть возможность на открытых уроках, на круглых столах, на стажировках поделиться опытом с представителями Донецкой народной республики, помочь им в организации «Точек роста», поделиться всей той работой, которая показала у нас хороший результат», – пояснил он.
По словам губернатора, регион принимает детей из ДНР на отдых. Кроме того, благодаря содействию уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети Донбасса в Калуге и других городах области находят новые семьи.
В новом учебном году в ДНР и ЛНР откроются 1120 школ, при этом 865 учебных заведений уже завершили год по российским образовательным стандартам. Кроме того, к началу учебного года в школьные библиотеки Донбасса поступит почти три с половиной миллиона книг. Повышение квалификации пройдут около 15 тыс. учителей из Донбасса.
ВСУ сбросили мины «Лепесток» у железнодорожной станции в Донецке
Подразделения украинских военных сбросили противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток» в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«ВФУ (вооруженные формирования Украины) рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 в Петровском районе Донецка у железнодорожной станции Мандрыкино», – сообщается в Telegram-канале штаба.
ВСУ также сбросили мины в Кировском районе Донецка.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили более 300 снарядов по территории ДНР.
До этого совместными действиями военнослужащих ДНР и ВС России за сутки уничтожили взвод РСЗО БМ-21 «Град», два бронированных автомобиля и подавлены две огневые точки противника в районах населенных пунктов Первомайское и Курдюмовка.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР рассказали о подготовке школ к началу учебного года
Школы в городах и районах Донецкой Народной Республики (ДНР) разрушены не столько от снарядов, сколько от отсутствия должного ремонта при киевской власти, сообщил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
«Продолжаем готовить к 1 сентября и самостоятельно, и с помощью российских регионов-кураторов, закрепленных за районами, городами и школы, и детсады, и колледжи, и вузы. Многие школы, по большому счету, даже не от прилетов различных разрушены, а просто историей своей, временем. Ими никто не занимался десятилетиями (при киевской власти). Как в советские годы – 50-е, 60-е, 70-е – были построены – инвентарь, парты – все настолько стерто, не одно поколение детей воспитали. Это все нужно менять», – передает ТАСС слова Хоценко.
Он добавил, что уже выработан трехлетний план с каждым из субъектов России, который взял шефство над тем или иным городом. «Сейчас задача [для подготовки к 1 сентября] – сделать окна, крыши, проверить отопительные системы. На следующий год будем <...> бассейны ремонтировать, где они существуют, парты менять, делать нормальный и косметический, и капитальный ремонт», – уточнил глава правительства.
Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на заседании бюро высшего совета партии сообщил, что в Донбассе и освобожденных территориях работает уже 37 гуманитарных центров «Единой России».
Еще один человек погиб в Донецке при обстреле города ВСУ
Еще один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими вооруженными силами, сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«При обстреле с позиций ВФУ (вооруженных формирований Украины ) в Петровском районе Донецка по ул. Ревякина погиб один мужчина, ранения получили женщина 1978 г. р. и двое мужчин 1975 г. р. и 1976 г. р.», – передает ТАСС сообщение штаба.
По данным штаба, ранее погиб мирный житель при обстреле Петровского района Донецка в районе завода «Каргил».
Ранее в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что житель Донецка подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток», он госпитализирован. Ночью 7 августа украинские войска за 40 минут выпустили 11 снарядов по двум районам Донецка, утром ВСУ выпустили еще 13 снарядов по Куйбышевскому и Киевскому району Донецка.
Детский омбудсмен договорилась об открытии подросткового центра в ДНР
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Донецкую народную республику и договорилась с ее руководителями о создании подросткового центра, сообщила пресс-служба омбудсмена.
Львова-Белова провела оперативное совещание донецкого штаба акции уполномоченного по правам ребенка «Детям – в руки», которая реализуется при поддержке Русской гуманитарной миссии. Обговорили насущные вопросы помощи детским учреждениям республики и семьям с детьми.
«На встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным обсудили реабилитационную работу с детьми и подростками, пережившими военные действия. По договоренности с руководством республики на территории ДНР будут создаваться новые пространства для общения и психологической поддержки подростков по аналогии с российскими. Первый такой центр откроется в Донецке, для его обустройства команда детского омбудсмена уже привезла необходимую мебель, оборудование и технику», – говорится в сообщении на официальном сайте детского омбудсмена.
Договорились также продолжить работу по устройству детей из социальных учреждений в российские приёмные семьи. К сентябрю будут готовы документы еще на 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В российских регионах активно ведется работа по подбору для них приёмных родителей.
Кроме того, Денис Пушилин поддержал решение о строительстве центра медицинской и социальной реабилитации детей, переживших боевые действия и детей с инвалидностью. Координатором этого проекта с российской стороны выступает уполномоченный при президенте по правам ребенка.
По инициативе Марии Львовой-Беловой 170 подростков из ДНР отправились в один из детских оздоровительных лагерей в Краснодарском крае. Их ждет интеграционная смена с участием российских сверстников под названием «Послезавтра». Детский омбудсмен проводила ребят в дорогу и пообещала приехать к ним в гости.
Программа смены разработана командой Уполномоченного по правам ребенка, один из модулей подготовлен совместно со специалистами Центра «Сириус». Она включает девять тематических треков, которые помогут ребятам в профориентации и определении дальнейшего жизненного пути.
Напомним, 14 июля уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова провела встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, в ходе которой они договорились о сотрудничестве в вопросе оборудования новых пунктов временного размещения семейного типа, а также о создании в ДНР подростковых центров.
В ДНР сообщили о 300 погибших мирных жителях с начала эскалации конфликта
Более 300 мирных жителей погибли и почти 3 тыс. человек получили ранения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских военных с начала эскалации конфликта 17 февраля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За 174 дня эскалации погибли 304 гражданских лица, в том числе 17 детей. Ранения получили 2985 мирных жителей, 195 из которых являются детьми», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
В июне ДНР запросила у России дополнительную союзническую помощь. Это произошло на фоне тяжелых обстрелов столицы республики со стороны ВСУ. В Москве и Донецке обстрелы назвали варварскими, среди погибших есть женщины и дети. Также под ударом оказался донецкий роддом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин проинспектировал восстановление школ в ДНР к новому учебному году
Из почти 600 школ ДНР на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. При Украине эти школы десятилетиями не ремонтировались. Сегодня глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал ход восстановительных работ в МОУ «Средняя школа №2 города Кировское», которую ремонтируют строители из Якутии.
С момента постройки школы не проводился капитальный ремонт, канализация, отопление, вентиляция пришли в негодность, требуют замены шиферная кровля, дверные проемы и окна, асфальтовое покрытие. На данный момент капитальным ремонтом школы занимаются специалисты из Якутии. Уже на 100% заменена кровля, электропроводка частично оштукатурен фасад.
«Из почти 600 школ Республики на данный момент ремонтируются 407, из них 280 – с помощью регионов РФ. Три таких образовательных учреждения посетил в Харцызске, Шахтерске и Кировском. Везде идут работы полным ходом. Регионы-шефы: Нижегородская область, Сахалинская область, Якутия – стараются как для себя», – написал Пушилин в Telegram-канале.
По словам главы ДНР, директора школ не ожидали такого масштаба работа, поскольку при Украине учебные заведения десятилетиями не ремонтировались.
«В Кировском от здания остались только стены – оно действительно получает капитальный ремонт. Пришла Россия – начались кардинальные сдвиги к улучшению жизни людей. Начали с подрастающего поколения», – отметил Пушилин.
Сообщается, что на сегодня уже 100% заменена кровли по всему учреждению, произведена замена электропроводки, произведено частичное оштукатуривание фасада здания, полностью демонтированы радиаторы отопления, стены внутри здания полностью подготовлены для последующего оштукатуривания, произведен демонтаж полового покрытия, начаты работы по ограждению учреждения по периметру.
Запланирована замена внутренних инженерных систем, внутренняя и наружная отделка (в том числе замена дверей, а также частичная замена окон). Также будет благоустроена прилегающая территория.
Также глава ДНР проинспектировал, как проходит восстановление школы №1 в Шахтерске. К началу учебного года все работы будут завершены.
«Школа достаточно востребованная, но школе 100 лет. И капитальный ремонт не проводился ни разу», – отметил Пушилин.
На 8 августа готовность объекта составляет 30 %. В здании ремонтируют кровлю, фасад, столовую, производят замену окон. По большинству работ процент выполнения приближается к 100 %. Стройматериалы предоставила Россия.
Луганские актеры показали в освобожденном Сватово оперу «Распятая юность»
Артисты из Луганского академического украинского музыкально-драматического театра (ЛАУМДТ) представили в освобожденном городе Сватово рок-оперу «Распятая юность».
Опера посвящена подвигу героев подпольной молодежной организации «Молодая гвардия», сообщают «Новости ГТРК».
6 августа же постановку впервые показали жителям Троицкого района ЛНР. Всего же показ рок-оперы запланирован в 12 освобожденных городах ЛНР.
В ЛНР объяснили, когда может пройти референдум о вхождении в состав России
Референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России возможен лишь после освобождения территории Донецкой народной республики, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Наша основная, конечная цель – это отодвинуть противника на безопасное для нас расстояние, помочь нашим братьям освободить ДНР, и только после этого мы будем думать о возможном проведении референдума. Хотя в общем и целом свое мнение мы выразили еще в 2014 году», – цитирует Пасечника ТАСС.
В июле председатель Общественной палаты республики Алексей Карякин заявлял, что референдум о вхождении в состав России пройдет на 492 участках.