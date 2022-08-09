Пьяный воронежец ранил двух местных жителей из травматики

В Воронеже местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из травматического пистолета по мужчинам, два человека ранены, сообщили в региональном ГУ МВД.

Происшествие случилось вечером 8 августа на улице Газетчиков. 57-летний специалист по охране труда комбината благоустройства одного из районов города употреблял спиртные напитки, рядом с ним находилась компания из трех мужчин и одной женщины. Они сделали ему замечание, и завязался конфликт, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Подозреваемый зашел к себе домой, взял травматический пистолет, восемь патронов и вернулся к оппонентам, после чего конфликт продолжился. Он сопровождался оскорблениями и нецензурными выражениями.

«Затем 57-летний местный житель достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Мужчины пытались отобрать пистолет. Однако вооруженный начал стрелять по ним, при этом произвел пять выстрелов. В результате чего 45-летнему и 41-летнему местным жителям причинены телесные повреждения в виде непроникающих огнестрельных ран грудной клетки, плеча», – указали в ведомстве.

Мужчины сами смогли задержать нарушителя и передать полицейским. В отношении него завели дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

В отделе полиции мужчина признал вину и был отпущен под подписку о невыезде. В ведомстве подчеркнули, что разрешение на хранение травматического пистолета и специальный сейф для него у мужчины есть.

В середине июля в Москве произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия. Сообщалось, что нападавших было несколько, их задержали сотрудники полиции.

В Сети опубликовали видеозаписи, на которых запечатлено, как один мужчина, пытаясь догнать оппонента, стреляет в него из предмета, похожего на пистолет, и пинает уже лежащего на асфальте потерпевшего ногами по голове. Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство».