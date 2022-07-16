СК завел дело после нападения со стрельбой на мужчину в Москве

Следователи завели уголовное дело после стрельбы возле парка в столице, в ходе которой был ранен человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «покушение на убийство», – цитирует Иванову РИА «Новости».

По версии следователя, утром 16 июля на проезжей части на Крылатской улице произошел конфликт между мужчинами. Один из участников избил другого, и несколько раз выстрелил из травматического оружия, а затем скрылся.

Пострадавшего госпитализировали.

Позже был задержан подозреваемый 1977 года рождения. Вскоре его доставят в подразделение СК для следственных действий. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев. В прокуратуре Москвы отметили, что стрелявший находился в состоянии опьянения.

Между тем в Сети опубликовали видеозаписи с места происшествия. На них запечатлено, как один мужчина, пытаясь догнать оппонента, стреляет в него из предмета, похожего на пистолет.

В других роликах нападавший пинает уже лежащего на асфальте потерпевшего ногами по голове.

Ранее сообщалось, что нападавших было несколько, их задержали сотрудники полиции.