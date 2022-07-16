Задержаны подстрелившие мужчину возле парка в Москве приезжие

В Москве задержаны приезжие, подозреваемые в перестрелке на западе города, в ходе которой ранения получил один человек, сообщил сайт «МВД Медиа».

«Сотрудники полиции ОМВД России по районам Проспект Вернадского и Крылатское Москвы задержали двух приезжих мужчин по подозрению в противоправном деянии», – говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

В полицию сообщили, что на Крылатской, у входа в парк лежит мужчина с ранением головы.

По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, один из них достал предмет, похожий на пистолет, и произвел несколько выстрелов в сторону другого мужчины и скрылся.

Пострадавшего 35-летнего мужчину госпитализировали.

Полицейские задержали двух подозреваемых, у них изъяли предмет, из которого велась стрельба, его отправили на экспертизу.

Ранее на юго-востоке столицы произошла драка со стрельбой, в ней участвовали порядка 20 человек.