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На Украине арестовали корпоративные права и недвижимость связанного с Россией предприятия
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Бюро экономической безопасности Украины арестовало корпоративные права на 62,3 млн долларов и 35 объектов недвижимости предприятия, связанного с российской нефтяной компанией.
«Арестованы корпоративные права на 2,3 млрд гривен (62,3 млн долларов) и 35 объектов недвижимости предприятия, которое связано с РФ», – цитирует сообщение РИА «Новости».
В украинском ведомстве уточнили, что на протяжении пяти лет уклонялось от уплаты налогов на сумму, превышающую 81,2 млн долларов. Также должностные лица компании «противоправно перечислили в пользу юридического лица, подконтрольного российской нефтяной компании», более 135,4 млн долларов.
Ранее Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена, их общая сумма составляет 53,4 млн гривен (1,8 млн долларов).
Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
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Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».
«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.
Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева.
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Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно
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Всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский сказал, что «самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах России, которые уехали на Запад в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию».
Президент Украины считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, так как «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него». Действующие санкции против России он считает «слабыми» по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Напомним, глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.
Российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей, заявили, что демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине. При этом произошел конфликт между теми либералами-оппозиционерами, кто остается в России, и теми, кто ее покинул. Так, психолог Людмила Петрановская заявила: «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот».
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CNN рассказал о массовом переезде украинцев в Херсонскую область
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Украинцы массово едут с подконтрольных Киеву территорий в освобожденную Россией Херсонскую область, сообщил телеканал CNN.
CNN показал, как по проселочной дороге на севере Запорожской области в сторону Херсонской области едет вереница машин. При этом им приходится пользоваться разбитой дорогой, поскольку мосты взорваны. Однако CNN не указывает, кто взорвал мосты, передает Sputnik.
В машинах везут семьи, домашних животных и много вещей – люди явно рассчитывают на переезд на долгий срок. Хотя сами украинцы по-разному объясняют поездку, зачастую говоря, что хотят забрать родственников и уехать, большое количество машин двигается в сторону освобожденных областей, а вот на подконтрольные Киеву территории едут единицы.
Уезжающие уверяют под камеру, что хотят вернуться назад. Но, как отмечают американские журналисты, опрашивающие покидающих подконтрольную киевским влястям территорию, «если эти люди хотят жить на российской стороне, никто из них никогда в этом не признается».
Напомним, Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины. Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды.
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Украинский военный рассказал о подготовке нападения на Донбасс и Россию
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Командный состав заявлял украинским военным, что Украина должна напасть на Донбасс и «возможно, пойти дальше», сообщил пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.
Агафонов рассказал, что «среди командного состава шла речь о скором наступлении на Донбасс». По его словам, «говорили, что не надо дать русским первыми напасть, а сделать внезапный контрудар», «забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше». Как пояснил Агафонов, «это говорилось часто замполитами, и в высшем командном составе об этом часто разговаривали», иногда «доводили эти сведения рядовому составу».
Украинские командиры обещали помощь Запада при наступлении в Донбассе. Утверждалось, что западные страны даже введут свои войска, если украинская армия «пойдет против России», передает РИА «Новости».
Агафонов рассказал, как «приезжали какие-то подразделения, то ли от СБУ, проводили пропаганду, привозили всякие брошюрки о том, как кровожаден русский мир, что мы должны убивать русских, что Украина – единая нация». «Что-то вроде идеологии фашизма было… Говорили, что нужно напасть на Россию, разбить эту империю зла, отвоевать наши земли», – сказал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Пентагон уличили в попытке ввести Россию в заблуждение на Украине
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«Нельзя верить Вашингтону. Если потребуется, США и дальше будут поставлять РСЗО в интересах ВС Украины», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, комментируя заявление Пентагона о том, что Украина «получила достаточное число РСЗО HIMARS».
«РСЗО на Украине не производят. Им постоянно необходимо пополнять запасы техники, ведь российская армия уничтожает часть западных систем в ходе боевых действий. Так что ВСУ и дальше будут озвучивать свои растущие потребности в этом вопросе», – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Собеседник добавил, что аналогичная ситуация складывается и с боеприпасами. «ВСУ необходимы поставки не только РСЗО, но и, например, артиллерии. Для этого нужны снаряды. И речь идет о натовских 155-мм калибрах. Вот только они, равно как и системы залпового огня, не производились и не производятся на территории страны», – пояснил он.
«Опять же, часть боеприпасов уничтожается ракетными ударами ВС РФ по складам. Так что и Киев, и Вашингтон заинтересованы в том, чтобы поток снарядов в страну был постоянным», – рассуждает собеседник.
При этом верить заявлениям Пентагона о том, что ВСУ получили «достаточное количество» РСЗО HIMMERS, не стоит, настаивает эксперт. «Вашингтон может официально заявить о прекращении поставок вооружений, но фактически этот поток никто не прекратит. Надо понимать, что эти поставки будут и в сентябре, и в октябре, и зимой», – говорит военный эксперт.
«Нельзя питать иллюзий о том, что Вашингтон начинает отстраняться от поддержки ВСУ. Они будут затягивать ход боевых действий столько, сколько смогут. И если понадобится, растянут это до 2024 года и выборов президента в Штатах. США все равно, хочет ли Украина войны. Они преследуют собственные интересы», – заключил Рожин.
Ранее замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что Украина «получила достаточное число РСЗО HIMARS». Он уточнил, что ВСУ передано 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем». Как пояснили в Пентагоне, «приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок» управляемых реактивных снарядов GMLRS.
Таким образом, если верить заявлениям Пентагона, максимальное количество западных установок РСЗО, которым может располагать Украина, – 22, что не совпадает с публично озвученными желаниями ВСУ. Так, в июне советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украине для остановки россиян необходимо 60 западных РСЗО.
В то же время министр обороны Украины Алексей Резников в июле отмечал, что для сдерживания российских войск нужно как минимум 50 РСЗО HIMARS и M270, а для успешного контрнаступления – 100 таких ракетных систем. А советник офиса Зеленского Михаил Подоляк и вовсе утверждал, что Киеву нужно 300 западных РСЗО.
При этом западные СМИ неоднократно писали о том, что по артиллерии, сосредоточенной в Донбассе, ВС России превосходят ВС Украины в 10–20 раз. Кроме того, несмотря на поставки вооружений и боеприпасов из стран НАТО, сегодня ВС Украины тратят от 4 до 6 тыс. снарядов в сутки против 20 тыс. российских снарядов в сутки. Такие данные приводит британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований» (RUSI).
На этом фоне украинские военнослужащие отмечали, что под Донецком российская артиллерия устроила им «мясорубку», а Владимир Зеленский называл ситуацию в районах Песок и Авдеевки «адом» для ВСУ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Вооруженные силы России и войска ЛДНР сконцентрировали свои наступающие усилия на двух направлениях (Пески и Соледар), и почему такое решение важно для успешного освобождения Донбасса.
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Направляющимся за зерном судам запретили везти грузы на Украину
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Суда, которые направляются в украинские порты для вывоза зерна, не должны везти грузы, говорится в руководстве Совместного координационного центра в Стамбуле по осуществлению соглашения о вывозе зерна.
В Турции инспекционная бригада СКЦ досмотрит судно, если оно не пройдет проверку, то «получит от СКЦ руководство по дополнительным процедурам и мерам». Отказ в использовании гуманитарного коридора возможен в случае «предоставления ложной информации о грузе или команде» или «перевозки посторонних грузов или людей», передает ТАСС.
Указывается, что судам, направляющимся в украинские порты, «запрещено иметь на борту какой-либо груз». Также судно может не пройти проверку, если «не передает сигнал по автоматической системе информирования», если отклонится от обозначенного в документе курса, прибегнет к перевалке груза на другое судно или совершит непредусмотренную остановку во время прохода по коридору.
Сообщается, что каждый день в 12.00 украинские власти должны «предоставлять СКЦ для утверждения план выхода» судов «на следующий день». В Турции суда должны будут пройти проверку. В список грузов, разрешенных к вывозу, входят «зерно, другое продовольствие, утвержденное СКЦ, и удобрения, в том числе аммонийные».
СКЦ в Стамбуле может предпринимать действия для обеспечения безопасности судов с зерном, если одна из сторон в комитете (Россия, ООН, Турция, Украина) проинформирует об угрозе. Какие именно действия может предпринять центр, не уточняется. Указывается, что мониторинг движения судов осуществляется только в акватории Черного моря.
Совместный координационный центр разрешил выход 9 августа двух судов с продовольствием из украинского Черноморска, сообщает ООН. Отмечается, что в общей сложности они будут перевозить 70 020 тонн продовольствия. Суда, которым разрешено движение 9 августа: MV OCEAN LION (выйдет из порта Черноморск с грузом в 64720 тонн кукурузы) направляются в Инчхон, Республика Корея, и MV RAHMI YAGCI (выйдет из порта Черноморск с грузом в 5300 тонн подсолнечного масла) – пункт назначения Стамбул – передает РИА «Новости».
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В Германии объяснили «странную» популярность Путина у немцев
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В Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России, пишет обозреватель Герхард Лехнер в статье для австрийской газеты Wiener Zeitung.
Автор публикации назвал обманчивым впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев, подчеркнув, что у Москвы внушительное число сторонников, передает РИА «Новости».
«Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой», – отметил Лехнер.
По его словам, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций.
«Растущая инфляция, грозящий дефицит газа и чудовищные цены снижают энтузиазм в отношении Украины. Доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира», – говорится в публикации.
В начале июля британский журнал The Spectator писал, что большинство жителей Восточной Германии не воспринимают Россию как врага и не согласны с точкой зрения Запада по поводу происходящего на Украине. По данным соцопросов, большинство восточных немцев – 58% – хотят, чтобы Берлин не «провоцировал Россию» (среди западных немцев такого мнения придерживаются 40%). Газета ВЗГЛЯД анализировала подобные настроения среди жителей Восточной Германии.
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Украинцы раскритиковали статью о своем языке в американском СМИ
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Украинские пользователи Twitter раскритиковали публикацию в журнале The Wall Street Journal, посвященную статусу украинского языка.
Украинцы потребовали извинений, передает РИА «Новости».
В материале отмечается, что украинский язык на протяжении нескольких десятилетий высмеивался как ненастоящий, и на нем говорили общались лишь необразованные сельские жители. Сейчас Киеву насаждают украинскую культуру. Украинцы обвинили автора статьи в дискриминации.
«Эта статья демонстрирует типичную для Запада невежественность и легкомыслие. Ваша риторика должна популяризировать украинскую культуру, а это что?» – написал один из комментаторов.
«Вы взяли новую планку. Используете стереотипы вместо того, чтобы провести реальное исследование», – добавил в ответ другой.
«Вы ксенофобы, если называете украинский языком необразованных селян», – возмутился читатель WSJ.
«Требую извинений», – обратился к журналистам украинец.
Сейчас украинский язык имеет в стране статус государственного.
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ВС России уничтожили действующий заглубленный командный пункт в Винницкой области
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В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более 300 реактивных снарядов к системам залпового огня «HIMARS», а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате активных наступательных действий подразделений российских войск утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Потеряв более 340 человек убитыми и ранеными, оставшийся личный состав самовольно покинул занимаемые позиции», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: два пункта управления в районах населенных пунктов Северск и Очеретино Донецкой народной республики, три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР), Жовтневое Николаевской области и Осокоровка Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи, в том числе американских гаубиц М777А2 в районе населенного пункта Веселое ДНР.
Кроме того, подавлены два огневых взвода реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Ласточкино, а также шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц в районах населенных пунктов Раздоловка, Орловка, Георгиевка ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Торецкое ДНР. Перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области. Также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково ДНР, а также Моспаново Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 264 самолета, 145 вертолетов, 1711 беспилотных летательных аппаратов, 363 зенитных ракетных комплекса, 4278 танков и других боевых бронированных машин, 794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3284 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4785 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.
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Политолог: Зеленский преподал хороший урок российской оппозиции
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«Уехавшие из России оппозиционеры должны выучить этот урок. Как бы Фейгин и Бабченко яро не выступали против России и всего русского, в глазах Запада они никогда не станут своими», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад отправить сбежавшую из России оппозицию обратно.
«Нам остается только приветствовать заявление Зеленского. Теперь он должен показать пример Западу и выслать с Украины всех бывших и нынешних граждан России. Например, Евгения Киселева, Матвея Ганапольского и других. А также Марка Фейгина, Аркадия Бабченко и всех тех, кого в России ожидает следствие. Я так понимаю, Зеленский именно к этому призывает», – с иронией сказал политолог и историк Владимир Корнилов, который долгое время проживал в Киеве.
«Это будет наукой для русофобов, которые жили в России, имели и по-прежнему имеют российский паспорт, но при этом проклинают русских и свою страну. Они увидят, что «спасибо» им никто не скажет. Они останутся чужими, поскольку сейчас правит уже не политическая русофобия, а этническая. «Бьют не по морде, а по паспорту», что называется», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи те, кто сбежал из России, думая, что на Западе их примут за своих, получили урок. И спасибо Зеленскому, что он их об этом предупредил», – отметил он.
Между тем историк не согласился с мнением Дмитрия Медведева о том, что «последний раз такие идеи высказывал Адольф Гитлер», имея в виду желание Зеленского «призвать к ответу все население России». По словам Корнилова, подобные идеи постоянно озвучивают на Западе.
«Президент США Джо Байден говорит: наши санкции не направлены против русского народа, а только против олигархов и «окружения Путина». И первое, что они сделали, – закрыли «Макдональдс» в России. Это, по их мнению, должно стать болезненным ударом по олигархам?!» – удивляется эксперт.
«То, что делает Запад, – это полноценная война со всем русским. Например, на юную 19-летнюю теннисистку из Великобритании Эмму Радукану сейчас все набросились за то, что она посмела взять себе тренером гражданина России Дмитрия Турсунова. Теперь ее проклинают, вынуждают отказаться от тренера или же публично объявить несогласие с политикой Путина. И это все лишь потому, что он русский», – отметил собеседник.
«Это этническая, расовая ненависть. Ее выражает весь Запад, а украинский президент просто продолжает этот тренд, просто не так умело ввиду собственной глупости», – заключил Корнилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада, даже если речь идет о тех, кто покинул страну в знак протеста против действий российских властей.
По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». При этом, по его словам, речь идет даже о тех гражданах России, которые уехали на Запад в знак протеста: «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию».
Президент Украины считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, так как «это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него».
В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя призыв Зеленского, назвал его «главным украинским клоуном». Он также обратил внимание на призыв президента Украины «призвать к ответственности все население России». «Последний раз такие идеи в отношении целого народа пытался реализовать Адольф Гитлер. Есть еще вопросы о природе украинской власти?» – поинтересовался Медведев.
Напомним, глава финского правительства Санна Марин также выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС. Финляндия намерена ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по выданным финскими представительствами шенгенским визам.
Российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей, заявили, что демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине. При этом произошел конфликт между теми либералами-оппозиционерами, кто остается в России, и теми, кто ее покинул. Так, психолог Людмила Петрановская заявила: «Уехал, в безопасности? Молодец, здорово, закрой рот».
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CNN вырезал из интервью основателя Pink Floyd слова о смене позиции Зеленским
Телеканал CNN вырезал из интервью с основателем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом его слова о том, что Владимир Зеленский поддерживал минские соглашения, когда боролся за пост президента Украины.
Ведущий CNN выложил на своем канале в YouTube полную версию интервью. В ней Уотерс спрашивает: «Почему они (США) не призовут Зеленского вести переговоры и объяснить, почему он выступал за ратификацию минских соглашений..., когда его избрали 73% населения Украины?».
Как заявил Уотерс, «после этого кто-то нашептал» Зеленскому «на ухо или он полностью поменял свое мнение и об установлении мира в Донбассе, и укреплении минских соглашений, и примирении с соседями из России», передает РИА «Новости».
В версии разговора, опубликованной на сайте CNN, осталась только часть его фразы о необходимости призвать Зеленского к переговорам.
Напомним, Уотерс также заявил, что президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины.
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Соловьев объяснил, почему Зеленского нельзя считать евреем
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Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным странам «призвать к ответственности все население России».
«Зеленский – типичный нацист. Он говорит, что виноваты все россияне. То есть родился маленький ребенок ни в чем не повинный, Зеленский считает его во всем виноватым. Старик немощный тоже виноват? Зеленский – нацистская свинья, притворившаяся украинским президентом. И не надо говорить мне, что он еврей. Ни один еврей никогда бы не предложил наказать кого-либо по факту принадлежности к территории, расе или нации. Ни один еврей. Помня о холокосте, помня, как убивали маленьких детей только потому, что они родились в еврейских семьях. Зеленский абсолютно повторяет то же самое», – заявил Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести ФМ». Слова радиоведущего приводятся в его Telegram-канале.
Ранее Зеленский выразил мнение, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. С точки зрения президента Украины, эта мера должна касаться даже тех граждан России, которые покинули страну в знак протеста против действий властей. По его мнению, необходимо «призвать к ответственности все население» России. Россияне, считает он, «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сравнил слова Зеленского с идеями Адольфа Гитлера.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Эксперт: Зеленского ждет повторение политической судьбы Саакашвили
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«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя 14-ю годовщину конфликта в Южной Осетии.
«Нынешняя спецоперация отражает последовательность линии нашего государства по защите российских граждан. Так было в Осетии в 2008 году, так было в Крыму в 2014 году, так сейчас происходит в Донбассе и на Украине. Все эти решения президент принимал, зная, что они опираются на народную поддержку», – пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
Собеседник подчеркнул, что данные операции ВС РФ доказывают: правило о том, что «Россия своих не бросает», всегда исполняется на деле. «Москва всегда будет помогать русским и русскоязычным людям во всем мире, а также братским народам, особенно тем, которым грозит насилие со стороны властей других стран. Так было в случае с жителями Южной Осетии, так было в Донбассе», – отметил он.
Причем, напомнил политолог, в обоих случаях правительства и в Тбилиси, и в Киеве всячески подталкивали к расправам из Вашингтона. «В обоих случаях мы понимали, что так или иначе военное столкновение неминуемо. И в обоих случаях Россия спасла Южную Осетию и Донбасс от неминуемого разгрома. Что касается США, то они вообще, начиная с 1991 года, непрерывно пытаются дестабилизировать приграничные с Россией территории. Политика Белого дома – оказывать режимам постсоветских стран финансовую поддержку при условии, что те займут максимально русофобскую позицию», – заметил он.
«Вашингтон любит привлекать к своим кампаниям на постсоветском пространстве своеобразных политических «шутов», например, Саакашвили и Зеленского. Но их политический конец будет одинаково печален. Бывший грузинский лидер уже сегодня – политический рудимент, никому не интересный. Совершенно то же самое ждет и нынешнего украинского президента. Однако несмотря на их личные провалы, Запад и далее будет пытаться использовать свою прежнюю тактику, пытаться дестабилизировать другие соседние с нами страны», – добавил Данюк.
В ночь на 8 августа 2008 года армия Грузии подвергла массированному артобстрелу город Цхинвал и соседние села, после чего предприняла попытку захвата Южной Осетии. Днем 8 августа Москва начала операцию по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В тот же день в регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь нашим миротворцам РФ ввела около 10 тыс. военных и сотни единиц бронетехники, к берегам Абхазии были направлены корабли Черноморского флота РФ, напоминает ТАСС. Грузинские агрессоры были отброшены за пределы Южной Осетии. 12 августа российская сторона официально заявила о завершении операции по принуждению Грузии к миру.
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Глава Запорожской области призвал ударить по Киеву после атаки ВСУ по АЭС
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Российским войскам необходимо начинать наносить удары по центрам принятия решений в Киеве после атаки Украины на Запорожскую АЭС, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.
«Я общаюсь с населением. Считаем, что необходимо наносить удары по центрам принятия решений… Жизнь Зеленского не дороже той девочки, которая сейчас лежит в больнице. Страна Украина превратилась в ИГИЛ* («Исламское государство*», запрещено в России), это уже не страна. Мир должен признать, что обстреливая умышленно, системно, прицельно атомный реактор, провоцируется мировая катастрофа», – цитирует его РИА «Новости».
Балицкий подчеркнул, что центры принятия решений находятся в Киеве. По его словам, атомная станция прикрывается российской ПВО.
«Люди в Запорожской области возмущены. Я выражаю их точку зрения. Люди требуют ответственности от той так называемой Украины, которая пока еще называется страной, и пускай европейцы, которые подкармливают их дронами, HIMARS и всякой остальной гадостью, которая летит к нам и в Донбасс, несут тоже ответственность», – добавил Балицкий.
В понедельник в Кремле выразили надежду на влияние Запада на прекращение обстрелов Запорожской АЭС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал самоубийственными атаки на Запорожскую АЭС и выразил надежду на их прекращение.
Напомним, ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
Кроме того, украинские военные в пятницу нанесли три удара артиллерией по территории Запорожской АЭС и Энергодару, всего было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В результате обстрелов в Энергодаре частично отключилось электричество и водоснабжение. На ЗАЭС оказалась обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Также оказался поврежден водородопровод, из-за этого на водородной станции произошло возгорание водорода.
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США посчитали число систем HIMARS у Украины достаточным
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Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов, сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.
Каль сказал, что Украина получила 16 РСЗО HIMARS от США, три идентичные установки M270 от Великобритании, еще три готовится передать ей Германия. По его словам, «у украинцев неплохо обстоят дела с количеством систем». Как пояснили в Пентагоне, «приоритетом сейчас на самом деле является обеспечение устойчивых поставок» управляемых реактивных снарядов GMLRS, передает РИА «Новости».
«Это в действительности довольно много. По нашим оценкам, не нужны сотни этих систем, чтобы добиться эффекта. Речь идет о высокоточных системах, предназначенных для очень конкретных видов целей, и украинцы их так и используют», – приводит его слова ТАСС.
Он не стал сообщать, какое «точное число ракет» для HIMARS входит в нынешний пакет помощи Украине: «Не хотим уведомлять россиян обо всех деталях». По его словам, речь идет о передаче «сотен» ракет «за последние несколько недель», они «прибывают со стабильной периодичностью».
Каль сообщил, что возможные поставки Соединенными Штатами Украине истребителей F-16 не входят в ближайшую перспективу, и окончательный анализ этого варианта действий в Вашингтоне еще не готов, но «не является непостижимым то, что в будущем западные летательные аппараты могли бы стать частью комбинации».
США исходят из того, что боевые действия на Украине ведутся «на востоке и все больше на юге», следует «передавать средства, которые дают результаты, вписывающиеся во временные рамки, относящиеся к этому». Однако определяются «средне- и долгосрочные требования», речь идет о промежутке времени, который измеряется не «днями и неделями, а месяцами и небольшим числом лет».
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
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